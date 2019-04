Trenerja? Ne, Maribor ima novega igralca!

Nogometni klub Maribor je sklenil triletno pogodbo z Andrejem Kotnikom, ki je nedavno prekinil sodelovanje z Gorico in se preselil na Štajersko. Za vijolice bo lahko uradno nastopil od začetka nove sezone 2019/20. "Zame je presenečenje, da je takšen igralec prost in izkoristili smo priložnost, da ga pripeljemo," je po prihodu novinca pojasnil športni direktor Zlatko Zahović.

Mariborčani so na prvoaprilski dan, ko je v Ljudskem vrtu zelo zanimivo zaradi vprašanja, ali bo resnično prišlo do menjave trenerja in se širša slovenska javnost sprašuje o usodi Darka Milaniča, predstavili novega igralca. Z vodilnim prvoligašem je sklenil dogovor od leta 2022 zdaj 23-letni zvezni igralec Andrej Kotnik.

Kadrovska novica iz Ljudskega vrta: Andrej Kotnik novi član @nkmaribor! Pogodba za 23-letnega ofenzivnega vezista do 2022, s pravico nastopa zaradi vmesne prekinitve sodelovanja z @NDGorica od nove sezone. Andrej, dobrodošel v vijol'čnem domu!#MiSkupajEnoSmo #PrestopniRok2019 pic.twitter.com/OSWaSuQuwW — NK Maribor (@nkmaribor) April 1, 2019

Nazadnje se je dokazoval pri Gorici, pred tem je okusil tudi klubski svet v Italiji in Španiji, od začetka prihodnje sezone pa bo v Prvi ligi Telekom Slovenije nosil dres Maribora. Kotnik je v 1. SNL zaigral za vrtnice 55-krat in dosegel šest zadetkov. V Italiji se je dokazoval pri Crotoneju, v Španiji pa pri tretjeligaškem klubu Formentera.

Zahović presenečen, da je tašen igralec prost

"Želimo nadarjene fante v našem klubu, ki imajo pravo izhodišče za nadaljnji razvoj, klub pa potem z delom in pravo usmeritvijo pride z njim do cilja ter spravi igralca na višji nivo. Zame je presenečenje, da je takšen igralec prost in izkoristili smo priložnost, da ga pripeljemo," je po prihodu novinca pojasnil športni direktor Zlatko Zahović.

Današnji trening NK Maribor je vodil Darko Milanič:

"Presrečen sem, da sem lahko postal del takšnega kluba. Se že veselim najprej treningov in od poletja tudi tekem. Verjamem, da lahko pripomorem k nadaljnjim uspehom in želim upravičiti klubska pričakovanja. Lahko rečem, da se mi je s tem prestopom uresničila ena od mojih nogometnih želja. Ko sem bil v Italiji, sem spremenil pogled na nekatere zadeve in verjamem, da mi to to pomagalo pri novem, velikem izzivu. Pri prilagajanju na novo, a dobro znano okolje in potem pri igranju. Vem, kakšne so zahteve v Mariboru, pritisk je večji, a sem pripravljen na vse in verjamem, da lahko pri tem prispevam svoj delež," je povedal novopečeni nogometaš Maribora, ki bo lahko barve vijolic na prvenstvenih tekmah branil od začetka sezone 2019/20, do takrat pa bo lahko marljivo treniral s soigralci.