Javil se nam je Hrvat, ki ga selijo na klop NK Maribor

Novica, ki so jo v nedeljo poslali v svet Hrvati in namignili, da bi lahko Maribor dobil novega trenerja, še kako odmeva na sončni strani Alp. Današnji trening vijolic v Ljudskem vrtu je deležen ogromnega zanimanja predstavnikov sedme sile. Vodi ga Darko Milanič, ki ima z mariborskim klubom sklenjeno pogodbo do leta 2021. Bi ga lahko v kratkem zamenjal Zoran Zekić, ki je v zadnjih treh letih deloval v rojstnem mestu Osijeku, zdaj pa čaka na novega delodajalca?

Današnji trening NK Maribor, ki ga je vodil Darko Milanič:

Z Mariborčani ni bil v stiku

Zlatko Zahović naj bi bil navdušen nad trenerskim znanjem Zorana Zekića. Foto: Planet TV Na naše vprašanje, naj nam pojasni, ali velja nedeljsko novico Sportskih novosti jemati v duhu prvoaprilskih potegavščin ali ne, se je sladko nasmehnil. Sproščeno je odgovoril, da o tem ne želi govoriti.

''Ne morem vam povedati nič konkretnega. Ali bom opravil razgovor ali ne? Tudi tega vam ne morem povedati. Če bo dogovor sklenjen, pa vam lahko seveda povem veliko več. Če bo prišlo do tega. Potem ne bi bilo nikakršnih ovir. Zdaj pa, upam, da me razumete, mi je o tem nehvaležno govoriti,'' je bil skrivnosten 44-letni Slavonec, ki je v zadnjih treh letih in pol popeljal Osijek tik pod vrh hrvaškega klubskega nogometa.

Poizkusi, da bi nam zaupal kaj več, niso naleteli na plodna tla, nam je pa vseeno dal vedeti pomembno informacijo, da s predstavniki NK Maribor ni opravil nobenih uradnih pogovorov. Vsaj on, o svojih zastopnikih namreč ni želel govoriti.

Zmotili smo ga ravno med pospravljanjem in pripravljanjem kovčkov, logično posledico nedavnega prekinjenega sodelovanja z Osijekom. Pogodbo z njim je prekinil v petek, po domačem remiju proti Gorici (2:2), novem razočaranju v tej sezoni. Nov izziv bi lahko našel rekordno hitro in se preselil v Slovenijo. O tem bo moralo več povedati vodstvo NK Maribor, zlasti športni direktor Zlatko Zahović, ki je po poročanju hrvaškega športnega dnevnika navdušen nad trenerskim delom in zmožnostmi Zekića. Današnji prizor s treninga NK Maribor namreč nazorno priča o tem, da vijolice vodi še naprej, tako kot je bilo v načrtu, Milanič.

