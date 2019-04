Hadžića je bilo pošteno strah, Kronaveter mu verjame

"Bal sem se te tekme," je po visoki zmagi s 4:0, najvišji, odkar se je pred tedni vrnil na položaj trenerja Olimpije, dejal Safet Hadžić. Njegov stanovski kolega Oliver Bogatinov naj bi mu olajšal pot s presenetljivim izborom, saj je namerno spočil večino najboljših igralcev Aluminija, a Ljubljančan zaradi tega ni skakal od veselja. "Novih igralcev ne poznaš. Imajo drugo energijo," je skrbelo Hadžića. Pozneje se je izkazalo, da je bila njegova bojazen povsem nepotrebna. Zmaji so goste iz Štajerske pomendrali kar s 4:0 in se prvi uvrstili v finale pokala Slovenije.

Maloštevilni gledalci so pozdravili zanesljivo zmago Olimpije. Po podatkih prirediteljev se jih je v Stožicah v deževnem, tipičnem aprilskem večeru zbralo okrog 300, kar je nova zaušnica za vodstvo zeleno-belih. Na severu, kjer je bila zbrana manjša skupina najglasnejših navijačev Olimpije, so odmevali vzkliki: "Hočemo pokal." Iz minute v minuto so postajali glasnejši, z vsakim zadetkom zmajev, bili so kar štirje, je rasla samozavest, po visoki zmagi s 4:0 pa se je med občinstvo vendarle prikradlo spoznanje, da to ni realen pokazatelj moči med Olimpijo in Aluminijem.

Kdo vse je manjkal pri Aluminiju? O tem, da se je Aluminij v Stožicah predstavil skoraj z rezervno postavo, priča začetna enajsterica Kovačić, Kontek, Marinšek, Leko, Čermak, Muminović, Koblar, Martinović, Ivančić, Maloku in Trdina. Ko so Kidričani v tem mesecu gostovali v Stožicah za točke in prikazali veliko boljšo predstavo, so od prve minute zaigrali Janžeković, Muminović, Martinović, Koblar, Horvat, Vrbanec, Krajnc, Petrović, Kontek, Matjašič in Štor. V začetni postavi so bili obakrat le štirje isti igralci.

Pred poldrugim tednom so Kidričani v Stožicah dodobra namučili zmaje, ki so se lahko ob bledi predstavi zahvalili le mojstrstvu Roka Kronavetra, da so ustavili nalete štajerskih gostov in na koncu zmagali z 2:0. Na povratni polfinalni pokalni tekmi je bilo drugače. Tokrat je bila Olimpija neprimerno močnejša.

Oliver Bogatinov je spočil kar sedem igralcev iz udarne enajsterice. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Trener Aluminija Oliver Bogatinov je že pred srečanjem napovedoval, da v Ljubljani na igrišče ne bo pritekla najmočnejša enajsterica Kidričanov. Čeprav se je igrala tekma, ki ponuja bližnjico do Evrope, trener Aluminija ni hotel tvegati. Predal se je še pred začetkom dvoboja, večino moči pa privarčeval in preusmeril v prvenstvene boje, za začetek obračun s Triglavom, ki bo na sporedu konec tedna.

Ni hotel storiti "samomora"

Kidričani bodo skušali Evropo ujeti v prvenstvu, kjer so za zdaj na šestem mestu. Foto: Morgan Kristan/Sportida "Občinstvo ni verjelo v naš preobrat, zato se ni pojavilo," se je trener Aluminija s šalo dotaknil skromnega obiska dvoboja, nato pa pojasnil, da najmočnejše zasedbe ni izbral zato, da bi se nespoštljivo vedel do tekmeca, ampak je to potezo pojasnil kot pametno usmerjanje resursov. "Na razpolago imamo 14 fantov, želimo razširiti izbor. Pred nami je osem tekem, ki si bodo sledile v hudem ritmu," je dal jasno vedeti, zakaj je spočil večino prvokategornikov.

Presodil je, da bi, če bi se odločil za najboljše, ekipa na dolgi rok utrpela hude posledice. "To bi bil samomor za prihodnjih sedem dni," je predstavil zadržke, zaradi katerih ni hotel tvegati. Zlasti zaradi neugodnega rezultata na prvi tekmi (1:2), po kateri je vedel, da bo moral za napredovanje v Stožicah vsaj dvakrat premagati Nejca Vidmarja.

"To pa ne pomeni, da smo se predali. Ne, želeli smo zaigrati na faktor presenečenja. To je bil naš načrt," je pojasnjeval Bogatinov, čigar načrt se je hitro ponesrečil. Bil je postavljen na preveč majavih temeljih, da bi lahko deloval.

Evropo bo iskal v prvenstvu

Trener Aluminija je bil z mislimi že na sobotnem srečanju s Triglavom. Dvoboj v Stožicah si je v živo ogledal tudi strateg kranjskega kluba Dejan Dončić. Foto: Morgan Kristan/Sportida Olimpija je hitro dosegla dva zadetka, v polno sta zadela Rok Kronaveter in Stefan Savić, v drugem polčasu sta ponovila vajo, tako da so zmaji ponižali Kidričane s 4:0. Aluminij je kljub visokemu porazu v polfinalu dosegel svoje, saj je spočil nekaj igralcev.

"To je bil legitimen ukrep, saj zmaga nad Triglavom šteje ogromno," Bogatinov še verjame, da bi lahko Aluminij prišel do Evrope v prvenstvu. Moral bi osvojiti tretje mesto ali pa četrto, a v tem primeru Mura ne sme osvojiti pokala. Razlike pod vrhom niso velike, tako da bi se lahko v boju za Evropo še zaiskrilo.

Maribor ali Mura? Hadžiću je vseeno. Safet Hadžić ve, da Olimpiji v finalu pokala ne bo lahko. Foto: Morgan Kristan/Sportida Podobno zanimivo bi lahko bilo tudi v finalu pokala Slovenije. Olimpija se je vanj uvrstila že tretjič zapored. Leta 2017 je bila prekratka v Kopru, ko je izgubila proti Domžalam. Takrat je zmaje vodil prav zdajšnji trener Safet Hadžić. Lani so Ljubljančani v velikem finalu v Stožicah ponižali Aluminij (6:1) in dopolnili dvojno krono, po kateri je sledilo veliko slavje Olimpije. Kako bo letos? Zeleno-beli čakajo na tekmeca v finalu. Znan bo danes zvečer po dvoboju v Fazaneriji med Muro in Mariborom. S kom bi se raje v finalu spoprijel 50-letni Ljubljančan, ki se otepa vloge dežurnega gasilca in bo Olimpijo vodil najmanj do konca sezone? "Vsaka ekipa, ki pride v polfinale pokala, je kakovostna ekipa in je tam zasluženo. Finale bo zelo zahtevna tekma, a je do njega še daleč. Do takrat je treba vsakega premagati, za začetek Krško. Treba je iti tekmo po tekmo."

Navijače vrniti na stadion

Navijači Olimpije bodo konec maja odpotovali v Celje na finale pokala. Foto: Morgan Kristan/Sportida Hadžić po tretji zaporedni zmagi na klopi Olimpije ostaja previden. Na prvi letošnji tekmi so zmaji pod njegovim vodstvom dosegli dva zadetka (Aluminij, 2:0), na drugi tri (Gorica 3:1), tokrat pa še enega več (Aluminij, 4:0). "Težko je igrati proti ekipi, ki se bori za obstanek," je poudaril Hadžić, ki se ni pustil zmesti ob opazki, da bo po matematičnem zaporedju Krškemu v nedeljo Olimpija zabila kar pet zadetkov.

Zmesti se ni pustil niti zaradi praznih tribun. V polfinalu pokala smo vajeni boljšega obiska, lep primer bo danes zvečer v Fazaneriji, kjer vlada tako veliko zanimanje, da so postavili dodatno montažno tribuno. V Ljubljani se je zbralo le 300 gledalcev. "Vsak igralec ali trener rad vidi, da bi bil poln stadion. Posebej v Stožicah, ki so tako udoben stadion. Zdaj je pač tako, a se bomo še naprej trudili, da navijače vrnemo na stadion," želi z nizom zmag in všečnih predstav prepričati ljubitelje nogometa v Ljubljani, da bi večkrat obiskali Stožice.

Počasi gre na bolje

Stefan Savić je dokazal, da se dviga v formi. Foto: Morgan Kristan / Sportida Z zmago nad "rezervno" postavo Aluminija je zadovoljen. Zlasti z rezultatom, z drugimi elementi nogometne igre nekoliko manj. "Ogromno je še dela. V določenih delih srečanja padamo tako v zbranosti kot tudi v fizični pripravljenosti. In to brez potrebe. Sem pa vesel, da gre počasi na bolje. Igralce pripravljamo na miselnost, da bi 90 minut nadzorovali igro. Tega pa se ne da ustvariti v 14 dneh, za to je potreben malce daljši proces," je predstavil cilj.

Čeprav je v Stožicah prevladovalo splošno prepričanje, da je trener Aluminija z odločitvijo, da spočije najboljše igralce za prvenstveno bitko s Triglavom, olajšal delo gostiteljem, je Hadžić vseeno priznal, da ga je bilo zaradi tega pošteno strah. "Če zamenjaš nekoliko igralcev, je to druga energija. Take tekme so lahko nevarne. Tekmeca zaradi tega nismo podcenjevali, ampak šli maksimalno v tekmo in jo zasluženo dobili. Bal sem se tekme, ravno zaradi teh menjav. Novih igralcev ne poznaš. Nisem vedel, kako bo."

Ko ti Kronaveter verjame, ti da vse

Na igrišču se je kmalu izkazalo, da je bila Olimpija premočan tekmec. Izstopala sta zlasti dvakratna strelca Rok Kronaveter in Stefan Savić, gonilni sili v napadu. Mariborčan je najboljši strelec Olimpije v tej sezoni. Odkar se je na trenerski stolček vrnil Hadžić, je dosegel že štiri zadetke.

Rok Kronaveter je na zadnjih treh srečanjih, ki jih je vodil Safet Hadžić, dosegel kar štiri zadetke. Foto: Morgan Kristan / Sportida

"Pomembno je, da ti igralec verjame. Ko ti verjame, ti da vse. Rok je specifičen igralec, težek karakter. Ko pa vidi, da je zadeva povsem v dresu, je pravi. To pa ne pomeni, da posluša le mene. Ima dobro energijo. Vedno se izide, da eksplodira pod mojim vodstvom. Upajmo, da bo še kdaj," si želi, da bi izkušeni zvezni igralec nadaljeval strelski niz že v nedeljo, ko bo v Stožicah gostovalo zadnjeuvrščeno Krško. Aluminij se bo dan pred tem udaril s Triglavom. V najmočnejši postavi …