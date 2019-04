Hrvat, ki je v Stožice preselil dušo Barcelone, razkril načrte #video

Če se dan pozna po jutru, je kombinacija glavnega trenerja Safeta Hadžića in njegovega pomočnika Nikice Milenkovića dobitna. Olimpijo sta vodila na dveh tekmah. Najprej sta v Stožicah premagala Aluminij (2:0), nato še Gorico (3:1), danes pa ju čaka še pokalni izziv, kjer lahko zmaje popeljeta v finale. V Stožicah bodo ob 20. uri gostovali Kidričani.

Sodeloval s svetovno znanimi nogometnimi imeni

Nikica Milenković se je ogromno naučil od Johana Cruyffa. Foto: Guliver/Getty Images Kdo je sploh Hadžićev pomočnik? Ima 59 let, odraščal je v Crikvenici, bil v času nekdanje Jugoslavije vrsto let obrambni steber Rijeke, nato pa se preselil v Španijo, zaigral v drugi ligi, po koncu igralske kariere pa mu je vrata odprla slovita Barcelona. Sprva je trenerske izkušnje vpijal pri legendarnem Johanu Cruyffu, nato pa mu je katalonski velikan zaupal še delo v mladinski akademiji La Masia, kjer je sodeloval s številnimi bodočimi zvezdniki ne le španskega, ampak kar svetovnega nogometa. To je bilo konec devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Nato je opravljal vlogo agenta Fife, se vrnil na Reko, kjer je bil športni direktor. Njegovo življenje je bilo razpeto med Hrvaško in Barcelono, kjer živi njegov sin, zdaj pa se je preselil v Ljubljano, kjer je rade volje sprejel povabilo Hadžića. Želi pomagati Olimpiji, da se vrne na slovenski prestol, tja, kamor jo je pred slabim letom popeljal njegov rojak Igor Bišćan, zdaj pa za Mariborom osem krogov pred koncem prvenstva zaostaja 12 točk.

Bolje 5:4 kot 1:0

Želi si, da bi navijači Olimpije zapuščali stadion zadovoljni in še dolgo razpredali o tem, kaj se je zgodilo na igrišču. Foto: Planet TV Milenković se raje drži v ozadju. Na uvodnem treningu NK Olimpija ni želel stopiti pred mikrofon, po uvodnih zmagah nad Aluminijem in Gorico pa je le ugodil prošnji Planet TV in predstavil lastno filozofijo nogometa. "Ne želim biti preveč na televiziji, niti v časopisih. Želim, če lahko, pomagati na igrišču. Da jim pokažem, kaj sem se naučil v vseh teh letih."

Največ se je v Barceloni od tedanjega trenerja članske ekipe, legendarnega Johana Cruyffa, ki je pred desetletji postavil nove smernice, s katerimi ni spremenil le genskega zapisa Barcelone, ampak tudi Ajaxa. Dveh polfinalistov lige prvakov, ki navdušujeta z lepoto igre in bi se lahko 1. junija pomerila v velikem finalu v Madridu.

Ko je sodeloval s Cruyffom, je Barcelona postala evropski prvak. Zgodilo se je leta 1992, ko so Katalonci v finalu prekrižali načrte Katančevi Sampdorii na kultnem, prejšnjem Wembleyju.

Ajax je v ligi prvakov v tej sezoni izločil tako Real Madrid kot Juventus. Foto: Reuters

"Videli ste, kaj zmore Ajax. To je še vse Cruyffova dediščina. Pa Josep Guardiola (trener Manchester Cityja, op. p.). Cruyff je bil nogometni revolucionar, to je neka druga dimenzija," priznava, da ga je legendarni Nizozemec z znamenito številko 14 navdušil s svojim pogledom na nogomet.

"Tudi Ajax mi je pri srcu. Za vse, kar sem se naučil, se lahko najbolj zahvalim Johanu Cruyffu. On je vedno igral za gol več. Vedno je govoril, da je boljši rezultat 5:4 kot 1:0. Da ljudje, ki kupijo vstopnico, imajo kaj videti in gredo domov zadovoljni. Da se potem ves teden govori o nogometu."

Vrhunci srečanja med Olimpijo in Gorico (3:1):

Tako miselnost poskuša vcepiti nogometašem Olimpije, s tem pa pripraviti najlepše možno vabilo za navijače, ki jih zanima všečna, napadalna igra. "Z igro in borbenostjo moramo tako navdušiti svoje navijače, da pridejo na tekmo. Da bomo igrali za gol več, da bodo s tekme odhajali zadovoljni."