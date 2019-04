Poletna Olimpija pokazala zobe in Goričanom primazala novo klofuto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Gorico s 3:1 (1:0).

Ljubljančani so bili v prvem polčasu nekoliko boljši tekmec in dobili ta del igre z 1:0. Edini gol je v 25. minuti dosegel Marko Putinčanin, potem ko je iz bližine potisnil žogo v mrežo po prostem strelu in podaji Roka Kronavetra z desne strani.

Rok Kronaveter se je izkazal z zadetkom in podajo. Foto: Mario Horvat/Sportida

Ljubljančani so bili še nekajkrat zelo nevarni, v 11. minuti je Grega Sorčan obranil strel Stefana Savića iz bližine, v 15. minuti je goriški vratar slabo izbijal žogo in zadel prav Savića (sicer v roko), ljubljanski nogometaš je bil tako v novem dvoboju ena na ena, spet ga je dobil novogoriški vratar. Savić je imel levo od sebe tudi Endrija Čekičija, a se ni odločil za podajo.

V 28. minuti je Kronaveter dobro izvedel prosti strel s približno 20 metrov, žogo poslal čez živi zid, nato pa je ta dvakrat zadela prečko. Na drugi strani velja omeniti le poskusa Adela Halilovića od daleč v 14. minuti, ko je branil Nejc Vidmar, in Roka Grudine v 32., ko je po podaji z desne na drugi vratnici zgrešil cilj.

Ljubljančani so prednost podvojili v 48. minuti, ko je z bele točke zadel Kronaveter, zanj je bil to 13. zadetek v sezoni, ima enega manj od vodilnega strelca Rudija Požega Vancaša iz Celja. Najstrožjo kazen je sicer zakrivil Halilović, ki je storil prekršek nad Čekičijem, dobil drugi rumeni karton in moral iz igre.

Tretji zadetke Olimpije je dosegel Jucie Lupeta. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana

V nadaljevanju so imeli domači še nekaj lepih priložnosti, v 54. minuti pa so še povečali prednost, ko se je med strelce vpisal Jucie Lupeta po podaji v globino Stefana Savića. V 60. minuti je imel novo izjemno priložnost Vitja Valenčič, ki je preigraval v kazenskem prostoru, na koncu pa iz bližine zadel vratnico.

V 61. minuti je Lupeta zadel le zunanji del mreže, v 71. je Sorčan ustavil nov strel Valenčiča, v 73. minuti pa je Gorica zmanjšala zaostanek, ko je z leve strani kazenskega prostora z diagonalnim strelom zadel Matija Kavčič.

V 78. minuti je Olimpija še enkrat zatresla okvir vrat, takrat je vratnico zadel osamljeni mladi napadalec Haris Kadrić, v 85. minuti pa je nov nevaren poskus (Maria Jurčevića) odbil goriški čuvaj mreže, tako kot tudi žogo po Čekičijevem prostem strelu v 86., Valenčičevem poskusu v 89. in Kadrićevem v 92. minuti.

Na drugi strani je v 90. od daleč poskusil Matija Kavčič, Vidmar pa je z nekaj težavami žogo ukrotil.

Ljubljančani bodo v 29. krogu 28. aprila gostili Krško, Novogoričani pa Celje.

Olimpija : Gorica 3:1 (1:0) Ljubljana, 19. aprila - Štadion Stožice, sodniki: Glažar, Gabrovec in Skok. Strelci: 1:0 Putinčanin (25.), 2:0 Kronaveter (48./11 m), 3:0 Lupeta (54.), 3:1 M. Kavčič (73.). Olimpija: Vidmar, Štiglec, Bagnack, Maksimenko, Andrejašič, Putinčanin, Valenčič, Čekiči, Savić (od 70. Kadrić), Kronaveter, Lupeta (od 84. Jurčević). Gorica: Sorčan, M. Kavčič, Lipušček, Halilović, T. Kavčič, Grudina (od 65. Šipek), Hodžić (od 84. Jermol), Kolenc, Velikonja (od 74. Smajlagić), Osuji, Filipović.



Rumeni kartoni: Štiglec; Lipušček, Halilović.

Rdeči karton: Halilović (47.).