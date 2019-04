Zahović pojasnil, zakaj je "ponagajal" Muri

Mariborčani se pripravljajo na sredin pokalni spektakel v Murski Soboti. V soboto so uresničili načrt, v prvenstvu še četrtič v tej sezoni vzeli mero velenjskemu Rudarju (3:1) in končno dočakali prvo letošnjo zmago, izraženo z več kot zadetkom prednosti, hkrati pa okrepili kadrovsko zasedbo za prihodnjo sezono, saj so sklenili dogovor s 25-letnim branilcem Mure Špirom Peričićem.

Špiro Peričić, dobrodošel v Ljudskem vrtu! Pogodba za 25-letnega branilca do 2022, s pravico nastopa od nove sezone. Do konca sezone 2018/19 še član @nsmura_ms.#MiSkupajEnoSmo #PrestopniRok2019 pic.twitter.com/WXuv6JjZZy — NK Maribor (@nkmaribor) April 23, 2019

Zahovića presenetilo, da ni imel pogodbe

Športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović verjame v Špira Peričića. Foto: Planet TV Nekdanji up splitskega Hajduka je v tej sezoni pomemben obrambni člen črno-belih. Ti se bodo ta teden kar dvakrat pomerili z Mariborom, zato je sklenjen sporazum vijolic z Dalmatincem dvignil nemalo prahu.

"Ni imel pogodbe za naslednjo sezono, kar je bilo nekoliko presenetljivo in smo izkoristili priložnost, da ga pripeljemo v naš klub. Špiro Peričić je podpisal triletno pogodbo, verjamemo v fanta. Smo v boju za dve lovoriki, najbolj pa nas zanima tretja, ki je najbolj pomembna," je ob sklenitvi dogovora pojasnil športni direktor Zlatko Zahović, ki ima z Mariborom visoke evropske cilje.

Na začetku meseca je sklenil dogovor z nekdanjo vrtnico Andrejem Kotnikom, tri tedne pozneje je seznanil javnost s podpisanim sporazumom s Peričićem, ki je v tej sezoni za Muro odigral 22 tekem in pomagal črno-belim do velikega podviga. Prekmurci so edini slovenski klub, ki v tej sezoni v prvenstvu še niso izgubili proti vodilnemu Mariboru. Grenkobo poraza so izkusili le na prvi polfinalni pokalni tekmi, ko je Matka Obradovića s pravcatim evrogolom atraktivno premagal Dino Hotić. Mura želi Mariboru v sredo vrniti s polno mero in se uvrstiti v finale pokala, kot kaže, pa bo v dvoboj vstopila brez Dalmatinca, na katerega Ante Šimundža zaradi sklenjenega dogovora z Mariborčani do konca sezone ne bo več računal.