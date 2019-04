Milanič res odhaja? NK Maribor ogorčen na zapise: To je šlo čez vse meje dobrega okusa. #video

O tem, da se v Mariboru obeta trenerska menjava, je bilo veliko govora in ugibanj že v začetku meseca. Takrat je kot strela z jasnega udarila novica iz Hrvaške, da se v Maribor z blagoslovom Zlatka Zahovića odpravlja Zoran Zekić. Pozneje se je izkazalo, da so bile takšne domneve na trhlih temeljih in veliko prezgodnje.

Maribor se bo v soboto pomeril z velenjskim Rudarjem. Milaničeva četa ga je v tej sezoni premagala že trikrat. Foto: Grega Valančič/Sportida Darko Milanič, čeprav Maribor v letu 2019 ni izgubil niti enkrat, v prvenstvu pa ima pred Olimpijo kar 12 točk prednosti, še vedno doživlja kritike na račun manj prepričljivih predstav in pomanjkanja zadetkov.

Čeprav mu je športni direktor Zahović javno zagotovil, da ima njegovo stoodstotno podporo, je bilo potrebnih nekaj kozmetičnih popravkov v strokovnem štabu vijolic, da se je v Ljudski vrt vrnil mir. Po sladki zmagi nad Domžalami, kjer je Maribor navdušil z igro v drugem polčasu, v prvem pa nevarno visel proti takrat boljši rumeni družini, se vodilni klub pripravlja na sobotno tekmo z Rudarjem.

Dan pred srečanjem 28. kroga, s katerim bodo vijolice vstopile v zadnjo četrtino sezone, pa je ponovno po Sloveniji zaokrožila novica, v kateri je osrednja tema odhod Milaniča, ki ga sicer z NK Maribor veže pogodba do leta 2021. Po poročanju Nogomanie naj bi odšel po koncu sezone, v kateri se Mariboru nasmiha 15. državna krona, blizu pa je tudi napredovanju v finale pokala Slovenije.

NK Maribor: Poskus destabilizacije z lažmi

Darko Milanič ima z NK Maribor sklenjeno pogodbo do leta 2021. Foto: Morgan Kristan / Sportida "Petek v slovenskem medijskem prostoru se je, kot mnogi doslej, začel z našim klubom v izpostavljenih naslovih in udarnih novicah. Tokrat, žal, z zavajanjem in širjenjem neresnic. Najprej o objavljeni novici, da naj bi Darko Milanič po koncu sezone zapustil vijol'čno klop in se preselil k Slovanu iz Bratislave. Razumemo, da se v medijskih zapisih znajde marsikaj, ampak današnji je šel čez vse meje dobrega okusa. Ob zapisanem lahko rečemo le, da gre še za eno laž Nogomanie. In enega izmed zadnjih poskusov destabilizacije našega moštva pred začetkom zadnje, odločilne četrtine prvenstva in pred uresničitvijo športnih ciljev.

Pri NK Maribor se nemoteno pripravljamo na sobotno tekmo z velenjskim Rudarjem, ob tem pa že imamo izdelane tudi številne načrte za novo sezono, ki so - ne glede na razplet ligaškega in pokalnega tekmovanja do konca pomladi – povezani z najtrofejnejšim trenerjem v zgodovini kluba ter slovenskega nogometa.

Ker neresnične zgodbe, usmerjene v rušenje blagovne znamke in dobrega dela NK Maribor, niso redek pojav, moramo ugotoviti, da nismo presenečeni nad še eno lažjo zelenega portala, ki naj bi bil vseslovenski. Z Darkom Milaničem v vlogi trenerja gremo proti dvojni lovoriki in tudi v pripravo na novo sezono. Razumemo, da včasih k nogometnim temam sodijo tudi novice s pridihom senzacionalizma, ampak kar je preveč, je preveč. V nogometnih in tudi širših krogih je znano, da je Nogomania v takšnih ali drugačnih oblikah naklonjena oz. tesno povezana s klubom, ki je trenutno z dvanajstimi točkami zaostanka na drugem mestu prvenstvene lestvice, ampak izbrana pot ni prava. Zato svetujemo, naj se s skupnimi močmi trudijo biti boljši na igrišču, ne pa z lažmi izven igrišča."



Odziv NK Maribor po medijskih zapisih o odhodu Darka Milaniča po koncu sezone.