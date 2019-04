Slovenec tako vroč, da je gorela Bratislava #video

Spomladansko obdobje klubskega nogometa je vstopilo v sredino aprila, ko so ponekod po Evropi že znani prvi nosilci lovorik. V večjih ligah, ki se bodo podobno kot v Sloveniji končale še pred poletjem, so tako znani štirje prvaki. V nedeljo so ga dobili tudi na Slovaškem, kjer sta Slovanu do izjemnega podviga pomagala tudi slovenska legionarja Andraž Šporar in Kenan Bajrić. V največjih ligah sta od naslova le še milimetre oddaljena Juventus in PSG.