Senzacionalen uspeh Slovenca, ki mu gre odlično v Bolgariji

V tujini si nogometni kruh služi kar nekaj slovenskih trenerjev. Nekaterim gre bolje, spet drugim malce manj, ta konec tedna, ko je Simon Rožman na klopi Osijeka na Hrvaškem debitiral z nesrečnim porazom, pa sta se zelo izkazala Dušan Kosić in Ante Šimundža. Stratega, ki sta pred nekaj leti Celje in Muro popeljala do državnega naslova, sta pokvarila načrte favoritoma. Ljubljančan je z Lokomotivom iz Plovdiva v Bolgariji presenetljivo premagal vodilni Ludogorec, Mariborčan pa je na Poljskem z zadnjeuvrščenim Slaskom vzel mero tretjeuvrščenemu Lechu! Imenitno pa gre tudi Darku Milaniču v ZAE in Zoranu Zeljkoviću v Rusiji …

Ne le slovenski nogometaši, na tujem zelo uspešno barve majhne evropske države z dvema milijonoma prebivalcev zastopajo tudi številni trenerji. Med njimi je bil vrsto let Slaviša Stojanović, ki pa se je pred kratkim odločil za vrnitev v domovino, kjer je v soboto po slabih 16 letih znova vodil ekipo na srečanju 1. SNL ter Koper popeljal do zmage nad Muro (1:0). Kako pa so se na delu v tujini odrezali njegovi rojaki in stanovski kolegi?

Kosić šele drugi, ki je v tej sezoni premagal Ludogorec

Dušan Kosić je leta 2020 popeljal Celje do naslova državnega prvaka ... Foto: Grega Valančič/Sportida Najodmevnejšo zgodbo je spisal Dušan Kosić. Nekdanji Stojanovićev sosed v Štepanjskem naselju niza uspehe z Lokomotivom iz Plovdiva. Ko se je pozimi odpravil v Bolgarijo, je prevzel prvoligaša, ki se je krčevito boril za obstanek in bil skoraj pri repu razpredelnice. Odkar ga vodi Ljubljančan, gre Lokomotivu bistveno bolje. Na sedmih tekmah ga je popeljal do 13 točk, v nedeljo pa dočakal še največji možni skalp v Bolgariji. Kosićeva četa je premagala serijskega prvaka Ludogorca (1:0), z naskokom vodilno ekipo bolgarskega prvenstva.

Zmagoviti zadetek je v 12. minuti z bele točke dosegel Francoz Julien Lamy, nekdanji napadalec Celja in Mure. Njegov soigralec je tudi Lovro Bizjak, ki je proti bogatemu favoritu iz Razgrada vstopil v igro v 63. minuti. Ludogorec kljub porazu še vedno ostaja prepričljivo vodilni na prvenstvu. To je bil šele njegov drugi poraz v tej sezoni, pred drugouvrščenim Levskim, za katerega nastopa Gašper Trdin, v preteklosti pa ga je večkrat vodil Slaviša Stojanović, pa ima kar 11 točk naskoka. Lokomotiv se je po novem uspehu povzpel na "varno" 12. mesto, Kosić pa je deležen velikih pohval.

Šimundža s Slaskom vse bližje tekmecem

... Ante Šimundža pa leta 2021 Muro. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kosić je pred petimi leti Celjane popeljal do državnega naslova, nato pa ga je na seznamu zmagovalcev nasledil Ante Šimundža, ki je bil najboljši z Muro. To zimo se je Mariborčan odločil za drzno misijo, saj je sprejel ponudbo poljskega Slaska iz Vroclava, ki si je po ponesrečenem jesenskem delu priigral ogromen zaostanek za tekmeci.

Mariborčan je po prihodu žarel od optimizma in bil prepričan, da lahko obstane med najboljšimi. Po dveh zaporednih zmagah, najprej je s 4:1 nadigral Stal, zdaj pa s 3:1 premagal še tretjeuvrščeni Lech Poznan (zanj igra tudi občasni reprezentant BiH in nekdanji nogometaš Maribora Dino Hotić), kar je na Poljskem še kako odmevalo, je pogled na lestvico bistveno lepši. Slask je resda še vedno na repu razpredelnice, a za 15. Lechio iz Gdanska, to mesto že zagotavlja obstanek, zaostaja le še tri točke.

"Premagali smo zares dobrega tekmeca, tega se moramo zavedati. Dokazali smo, da tudi mi posedujemo veliko kakovost," se je Šimundža zahvalil navijačem Slaska za podporo, da po mizernem izkupičku v jesenskem delu niso obrnili hrbta, ampak podobno kot nogometaši in trener tudi sami še verjamejo v obstanek. "Ta zmaga nam bo utrdila samozavest," je prepričan strateg, ki je v Sloveniji še lani vodil vijolice.

Rožmana čaka v sredo tekma sezone

Simon Rožman se je pred kratkim vrnil na Hrvaško, kjer je pred leti že vodil Rijeko, Ante Šimundža pa se dokazuje na Poljskem. Foto: Grega Valančič/Sportida V soboto je na vročem stolčku Osijeka debitiral slovenski strateg Simon Rožman. Kriza kluba iz Slavonije, ki je na zadnjih štirih tekmah osvojil le eno točko in padel na osmo mesto, je več kot očitna. Rožman bi ob ognjenem krstu skoraj ostal neporažen, a je na gostovanju v Pulju prejel zadetek v 93. minuti, Istra pa je zmagala z 2:1.

V sredo čaka stratega iz Štor velik izziv, polfinale hrvaškega pokala, na katerem bo gostoval pri vročem Slavenu v Koprivnici, kjer je v soboto padla Rijeka z Dejanom Petrovičem. Rožman ima s pokalom pozitivne izkušnje, osvojil ga je tako v Sloveniji (Domžale) kot tudi na Hrvaškem (Rijeka).

Milanič premagal Blažiča, Zeljković zmagal v Volgogradu

Darko Milanič je z Al Wahdo nanizal štiri zmage. Foto: Miloš Vujinović/Sportida V tujini si trenerski kruh služi tudi najbolj trofejni slovenski strateg v 1. SNL. Darko Milanič je nekoč z Mariborom osvajal lovorike kot po tekočem traku. V zadnjem obdobju se je posvetil vodenju ekip na Bližnjem vzhodu. Pred kratkim je tako postal trener Al Wahde iz ZAE, s katero je nanizal štiri zmage na prvenstvu, kjer zaseda visoko tretje mesto. V soboto je v gosteh premagal Kalbo z 1:0. Pri gostiteljih je vse srečanje odigral nekdanji slovenski reprezentant Miha Blažič.

Kar nekaj slovenskih trenerjev deluje v tujini tudi v drugoligaških tekmovanjih. Med njimi je v odlični formi Zoran Zeljković. Nekdanji trener Olimpije in Kopra vodi moskovsko Rodino v drugi ruski ligi.

Zoran Zeljković je še lani deloval v Latviji, nato pa se je preselil v Rusijo. Foto: www.alesfevzer.com

V nedeljo je v gosteh v Volvogradu ugnal Rotor z 1:0. To je bila že četrta tekma, na kateri ni bil poražen, hkrati pa je mrežo zadržal nedotaknjeno. Rodina se je po zmagi povzpela na deseto mesto. Mitja Križan je za moskovski klub odigral celo tekmo, novinec Maks Barišić pa zadnjih osem minut.

Elsner čaka na novega delodajalca

Luka Elsner je v elitnem francoskem nogometnem klubskem razredu vodil kar tri različne klube. Foto: Guliverimage Z Zeljkovićem si je nekoč pri Domžalah slačilnico delil Luka Elsner, ki je v tej sezoni vodil francoskega prvoligaša Reims, zdaj pa čaka na novega delodajalca. Njegov nekdanji soigralec pri Domžalah je bil tudi Dalibor Stevanović, ki v drugi švicarski ligi vodi Stade-Lausanne. V petek je v gosteh premagal Vaduz (1:0), na lestvici pa zaseda šesto mesto.

V Avstriji vodi Mitja Mörec v drugi ligi Floridsdorfer. Z dunajskim klubom sodeluje že štiri leta, trenutno so na lestvici na 13. mestu. V petek so izgubili proti Lieferingu (0:3), razvojnemu klubu, polnim upov Salzburga, kjer se je nekoč kalil in navduševal tudi Benjamin Šeško. Pri Lieferingu je tokrat na klopi sedel 19-letni slovenski zvezni igralec Kristjan Bendra, ki je sicer v tej sezoni zbral 15 nastopov.

Tako po svetu ne manjka slovenskih nogometnih trenerjev. Prevladujejo tisti, ki so v domovini že osvajali lovorike ali pa bili blizu vrha, zdaj pa se dokazujejo še stopničko višje in s svojimi uspehi posledično odpirajo vrata rojakom, da v prihodnosti tudi sami uresničijo trenerske sanje.