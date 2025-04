Rezultatske krize Osijeka, slavonskega kluba, polnega madžarskega kapitala, ki se lahko za razliko od večine tekmecev pohvali z modernim in udobnim stadionom, je konec. Simon Rožman je v sanjskem tednu nanizal dve odmevni zmagi. Najprej je v sredo na Rujevici presenetil Rijeko (2:0) in postavil "piko na i" bizarnemu dnevu, v katerem so drug za drugim izgubili vsi trije kandidati za naslov prvaka (Dinamo Zagreb, Hajduk Split in Rijeka).

Grad na Dravi, danas slavi! 🙌 pic.twitter.com/LH34RdKDyG — NK Osijek (@nkosijek) April 27, 2025

To je bila prva zmaga Osijeka po zelo dolgem času, nikakor pa naključna. To je Rožmanova četa dokazala že v nedeljo, ko je pred polnimi tribunami Opus Arene prekrižala načrte še enemu kandidatu za osvojitev hrvaškega naslova. Splitski Hajduk je pod vodstvom slovitega Italijana Gennara Gattusa še enkrat več razočaral navijače, ki sanjajo o naslovu prvaka že okroglih 20 let. Osijek je zadal Dalmatincem nov udarec. Zmagal je z 2:0, oba zadetka dosegel v zadnjih 20 minutah, končni rezultat pa je v izdihljajih srečanja postavil stari znanec 1. SNL Arnel Jakupović.

Gennaro Gattuso je s Hajdukom ostal brez točk na gostovanju pri Rožmanovi četi. Foto: Guliverimage

Ker je le nekaj ur po tekmi v Osijeku do domače zmage prišel še Dinamo, ki je v derbiju kroga v Zagrebu ugnal Rijeko (1:0), je postala gneča na vrhu razpredelnice še večja. Rijeka in Hajduk imata štiri kroge pred koncem 56 točk, branilec naslova iz Zagreba pa, čeprav je v tej sezoni izgubil kar devetkrat, za njima zaostaja le točko. Tako se na Hrvaškem obeta pravcata drama v zaključku sezone, Osijek pa se je po dveh zaporednih zmagah povzpel na sedmo mesto, pred zadnjeuvrščenim Šibenikom pa ima že devet točk prednosti, tako da v mestu ob Dravi ne zvoni več alarm.