Odkar je slovenski nogometni strateg Simon Rožman pred mesecem dni prevzel vodenje Osijeka, klub iz Slavonije niza zgolj neuspehe. Izgubil je kar petkrat zapored, izpadel iz pokala, po današnjem domačem porazu v hrvaškem prvenstvu proti Gorici (0:1) pa je na lestvici zdrsnil na alarmantno deveto mesto. Nezadovoljstvo navijačev je ogromno, igralcem in vodstvu kluba so skandirali: ''Druga liga''.

Osijek je eden redkih hrvaških prvoligaških klubov, ki se lahko pohvali s sodobnim in urejenim stadionom. Čeprav je njegova blagajna s pomočjo madžarskih vlagateljev polna, kupno moč je dokazal tudi lani, ko je iz Maribora za milijon evrov pripeljal Arnela Jakupovića, takratnega prvega strelca 1. SNL, pa so rezultati moštva zelo skromni. Kriza se vleče že dolgo. Vodstvo kluba jo je skušalo prejšnji mesec zajeziti z menjavo trenerja.

V Osijek se je tako preselil Simon Rožman. Mladi slovenski strateg, ki je pred tem nazadnje opravljal vlogo trenerja pri Sarajevu, kjer pa ni deloval dolgo, ob prihodu na Hrvaško ni skrival velikih ambicij. Strokovnjak iz Štor ima na hrvaško nogometno okolje lepe spomine, saj je pred leti Rijeko popeljal do pokalne lovorike. To je skušal ponoviti tudi z Osijekom, a se mu je načrt ponesrečil. Odkar je trener hrvaškega kluba, ni osvojil še niti ene točke, za nameček pa je izgubil še polfinalni dvoboj pokala in tako ostal brez zadnje možnosti za preboj v Evropo.

Nekdanji napadalec Maribora in Domžal, Avstrijec Arnel Jakupović, je za Osijek, ki čaka na prvoligaško zmago že deset tekem, odigral vso tekmo in zatresel prečko, za goste pa je vso tekmo odigral Gregor Sikošek, ki ga je Maribor posodil Gorici do konca sezone. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V prvenstvu niza poraze, v soboto je doma na Opus Areni ostal brez točk tudi proti Gorici (0:1) in na lestvici zdrsnil na alarmantno deveto mesto. Navijači so zelo nezadovoljni, pred Rožmanom pa so tedni, ki jih ni pričakoval niti v nočni mori. Že čez nekaj dni ga čaka gostovanje pri vodilni Rijeki, konec prihodnjega tedna pa bo gostil splitski Hajduk.