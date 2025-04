Rožmanu na Hrvaškem ni uspel podvig

Ko je slovenski strateg Simon Rožman prevzel službo pri Osijeku, se je klubsko vodstvo zavedalo, da bi lahko ob ponesrečenih nastopih v prvenstvu, kjer so Slavonci na skromnem osmem mestu, sezono rešil le pokal. Osijek se je uvrstil v polfinale in bil od lovorike, s tem pa tudi vozovnice za Evropo, oddaljen le dva koraka. Rožmana je tako v sredo čakala tekma sezone. Gostoval je v Koprivnici in za las ostal brez napredovanja. "Nismo imeli sreče," je 41-letni trener iz Štor potožil po nesrečnem izpadu po izvajanju enajstmetrovk.

V hrvaškem pokalnem tekmovanju se bosta v finalu udarila Rijeka in Slaven Belupo. Ni pa veliko manjkalo, da bi lahko v sklepnem dejanju tekmovanja spremljali obračun Slovencev. Pomemben člen zvezne vrste Rijeke, ki se je v polfinalu pokala namučila za domačo zmago nad Istro (1:0), je namreč slovenski reprezentant Dejan Petrovič.

Dejan Petrovič se v tej sezoni z Rijeko poteguje za dvojno hrvaško krono. V prvenstvu za splitskim Hajdukom zaostaja le eno točko. Foto: Guliverimage

Če bi se v finale uvrstil tudi Osijek, bi se Petrovič za lovoriko potegoval proti rojaku, ki ga je nekoč videval na tekmah 1. SNL, a je Simon Rožman zapravil priložnost, da bi klub iz Slavonije popeljal v finale. Osijek je na gostovanju v Koprivnici izpadel proti Slavenu po izvajanju enajstmetrovk (3:4). Pri loteriji kazenskih udarcev je imel že prednost, vodil s 3:1, a je nato dvakrat zapored zapravil strel z bele točke. To so izkoristili gostitelji in se uvrstili v finale, Osijek pa je pod taktirko Rožmana najverjetneje zapravil še zadnjo priložnost, da bi si klub priigral vozovnico za Evropo. "To je veliko razočaranje zame in za moje igralce. Na koncu nam je zmanjkalo malce športne sreče," je izpostavil Rožman.

Tako slovenskemu strategu, ki bo konec tedna dopolnil 42 let, ni uspel podvig na Hrvaškem. Pokal je pred leti osvojil kot trener Rijeke, omenjeno lovoriko pa je osvojil tudi v Sloveniji, kjer je bil najboljši z Domžalami.