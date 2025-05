Zadnji krog hrvaškega prvenstva že dolgo ni postregel s takšno dramo. V igri za naslov so bili kar trije klubi (Rijeka, Dinamo Zagreb in Hajduk Split). Rečani so bili v najboljšem položaju. V nedeljo so izkoristili prednost domačega igrišča, z 2:0 ugnali Slaven in se razveselili drugega naslova hrvaškega prvaka. Do prvega jih je leta 2017 popeljal Matjaž Kek, zdaj pa so prekinili sedemletno prevlado zagrebškega velikana. Rijeki je do državnega naslova, ki ga lahko v sredo začini še s pokalno lovoriko, pomagal tudi Dejan Petrovič.