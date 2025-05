Sedemintridesetletni Josip Iličić spada med najboljše slovenske nogometaše 21. stoletja. Najboljše predstave v karieri je podaril italijanskim klubom, kjer je v serie A postal eden najbolj prepoznavnih in zvestih obrazov, v dresu Atalanta pa je blestel in podiral mejnike tudi v ligi prvakov. V Maribor se je vrnil leta 2022, skupno za vijolice zbral 89 nastopov, po koncu sezone pa si bo iskal novega delodajalca. Mariborčani z njim ne bodo podaljšali sodelovanja, kar so potrdili tudi v čustvenem sporočilu za javnost prek socialnih omrežij.

Med sezono je o tem večkrat javnost spregovoril njegov agent Amir Ružnić, zdaj, po zadnji tekmi sezone 2024/25, v kateri je oslabljeni Maribor presenetljivo utrpel domači poraz proti bodočemu drugoligašu Nafti (0:1), pa so vijolice potrdile, kako ne bodo podaljšale sodelovanja z velikanom slovenskega nogometa. Še pred nekaj leti je blestel pri Atalanti in tik pred pandemije koronavirusa zablestel v ligi prvakov, ko je na povratni tekmi osmine finala proti Valencii na Mestalli dosegel kar štiri zadetke, nato pa je napočilo mukotrpno obdobje, v katerem je padel v krizo in izgubil stik z redno tekmovalno formo.

Na dvoboju izločilnega dela lige prvakov je na Mestalli v začetku leta 2020 dosegel kar štiri zadetke! Foto: Reuters

Leta 2022 se je vrnil v domovino, sprejel ponudbo Maribora in v vijoličastem dresu, čeprav ni več nikoli dosegel forme, s katero je navduševal v Italiji, izstopal do te mere, da se je vrnil tudi v slovensko izbrano vrsto in lani na Euru v Nemčiji uresničil otroške sanje, saj je nastopil na velikem tekmovanju.

V tej sezoni so ga znova pestile številne zdravstvene težave. Zaradi njih je izpustil veliko tekem, tudi zaključek sezone, v katerem je Maribor osvojil drugo mesto. Po zadnjem porazu z Nafto (0:1) je postalo jasno, da bo nadaljeval kariero drugje, mariborski klub pa se mu je po čustveni tekmi, na kateri je nogometno kariero končal kapetan Martin Milec, zahvalil prek socialnih omrežij.

Jojo, HVALA! 💜

Za vse čarobne, profesorske trenutke. Pogodba, ki se izteka ob koncu sezone, ne bo podaljšana. Zaključuje se zgodba, ki je na igrišču trajala 89 tekem in 5472 minut, a bo ostala za večno v spominu.#EnkratViolaVednoViola pic.twitter.com/6mk757NeSY — NK Maribor (@nkmaribor) May 25, 2025

"Jojo, hvala! Za vse čarobne, profesorske trenutke," so na družbenih omrežjih zapisali pri Mariboru in dodali, da pogodbe, ki se izteka s koncem sezone, ne bodo podaljšali. "Zaključuje se zgodba, ki je na igrišču trajala 89 tekem in 5472 minut, a bo ostala za večno v spominu," so tako zaključili pri Mariboru.

Za slovensko reprezentanco je zbral 86 nastopov in prispeval 17 zadetkov. Foto: Guliverimage

Iličić se bo tako s prostimi papirji znašel na nogometni tržnici, že od prej pa ni manjkalo govoric o tem, da bi lahko kariero nadaljeval na Arabskem polotoku v katerem izmed klubov, kjer bi lahko predstavil bogato znanje, s katerim razvaja ljubitelje nogometa že nekaj desetletij. Navijače Maribora je prvič navdušil leta 2010, poldrugo desetletje pozneje pa je še drugič v karieri zapustil vijolice.

V štajerskem klubu so se po koncu sezone odrekli še dvema nogometašema. Nove delodajalce si lahko poiščeta Avstrijec Marko Božić in nizozemski vratar Menno Bergsen. V klubu ostaja izkušeni alžirski napadalec Hilal Soudani, tudi eden izmed treh najbolje ocenjenih nogometašev 1. SNL v sezoni 2024/25 po izboru SPINS XI, do leta 2027 pa sta sodelovanje podaljšala tudi že Omar Rekik in Bradley M'Bondo.