Celje jih ima več kot Olimpija! Kdo je najboljši v 1. SNL?

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) je objavil nominirance za najboljše nogometaše in trenerja sezone 2024/2025 v Sloveniji. Zmagovalci bodo razglašeni v ponedeljek, med 23 kandidati za najboljšo enajsterico pa so nogometaši šestih različnih klubov. Največ jih prihaja iz Celja (8), sledijo prvak Olimpija (6), Maribor (5) in Koper (2), po enega predstavnika pa imata Bravo in Domžale. Za priznanje za najboljšega igralca sezone se potegujejo Raul Florucz (Olimpija), Svit Sešlar (Celje) in Hilal Soudani (Maribor), v konkurenci trenerjev pa se poleg Špancev (Albert Riera – Celje in Victor Sanchez – Olimpija) za priznanje poteguje tudi Milan Anđelković (Primorje).