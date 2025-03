Matjaž Kek o strelskem šovu Slovencev: Za vas Slovake je to malce slabše

Slovenski nogometaši so na Slovaškem zelo cenjeni. Pričakovano v tem prednjačita Benjamin Šeško in Jan Oblak, napadalec in vratar takšnega kova, ki na svojih igralnih položajih presega tisto, kar trenutno ponuja slovaški nogomet. Slovaki pa zelo dobro poznajo še dva slovenska nogometaša, ki pa pri Matjažu Keku (še) nista deležna večje minutaže. To sta 30-letni branilec Kenan Bajrić in osem let mlajši zvezni igralec Adrian Zeljković, ki ju Slovaki redno spremljajo v domačem nogometnem prvenstvu.

Slovaška in Slovenija imata veliko podobnosti. Ne le ime države in barve zastav. Domači novinarji so nam zaupali, da njihova reprezentanca že dolgo časa gradi uspeh s pomočjo recepta, ki se ga je pogosto posluževala tudi slovenska izbrana vrsta. Ko imaš manjši nogometni bazen in ne moreš izbirati tako veliko igralcev, kot lahko to počnejo evropske velesile, hkrati pa ni posameznikov, ki bi bistveno izstopali iz povprečja, iščeš največjo moč v ekipnem duhu, ogromni želji, borbenosti in nepopustljivosti. To počnejo Slovaki, ki po reprezentančnem pokoju Mareka Hamšika še čakajo na zvezdnika (naj)večjih razsežnosti, lani pa jih je od napredovanja med osem najboljših na Euru dobesedno delilo le nekaj sekund.

Najprej je zabil Zeljković, nato še Bajrić

Kenan Bajrić je že dolgoletni obrambni steber Slovana. Foto: Guliverimage Slovaške novinarje je pred današnjo tekmo zanimalo, kakšno vlogo imata v aktualni slovenski reprezentanci Kenan Bajrić in Adrian Zeljković. V nedeljo sta se oba vpisala med strelce na derbiju slovaškega prvenstva v Bratislavi. Nekdanji branilec Olimpije je zadel v polno za Slovan, nekdanji up sežanskega Tabora pa za Spartak iz Trnave. Kot da bi slovenska legionarja napovedala uspešen večer Kekove čete, saj sta zatresla mreži ravno na stadionu Tehelno Pole, kjer se bosta danes pomerili Slovaška in Slovenija.

30-letni Bajrić, ki je izenačil v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška in tako postal junak slovaških prvakov (1:1), se je po tekmi v pogovoru s slovaškimi novinarji pošalil, da sta z Adrianom nakazala, kako bo na tem stadionu odigrala slovenska reprezentanca. "Stadion Tehelno Pole doživljam kot moj drugi dom. To bo idealno prizorišče zame," je po nedeljskem derbiju še povedal Ljubljančan za slovaški Sport.

Kako pa o dveh slovenskih legionarjih, ki nastopata na Slovaškem, razmišlja njun selektor Matjaž Kek? "Do Slovaške gojim veliko spoštovanje, prav tako do njenega selektorja. Vašo ekipo sestavljajo pomembna imena v evropskem nogometu," je slovaškemu novinarju zaupal slovenski strateg in dodal: "Kar pa se tiče Bajrića in Zeljkovića, pa je zelo dobro, da sta dosegla gola. Za vas Slovake pa je to malce slabše," se je nasmehnil Mariborčan, ki se je v preteklosti že mudil v Bratislavi.

Adrian Zeljković je popeljal Spartak iz Trnave do vodstva s prekrasno izvedenim prostim strelom. Foto: www.alesfevzer.com

Največkrat na obisku pri takratnem strelskem kralju Andražu Šporarju, ki danes zaradi zdravstvenih težav ne bo mogel zaigrati na njemu tako dobro poznani zelenici na Slovaškem. "Pričakujem dve težki tekmi, naš cilj pa je, z vsem spoštovanjem do slovaškega nogometa, da ostanemo v skupini B," je izpostavil cilj slovenski selektor Kek.

Raje bi vprašal Jako in Sandija

V serie A igra veliko slovaških reprezentantov. Zvezni igralec Napolija je denimo Stanislav Lobotka. Foto: Reuters Nato so slovaški novinarji povprašali Timija Maxa Elšnika, ali sta mu Bajrić in Zeljković prenesla kaj dragocenih informacij o slovaških nogometaših. "Iskreno, ne. Večina reprezentantov Slovaške igra v največjih evropskih ligah. Največ jih je v Italiji. Tako bi lahko Jaka in Sandi (Jaka Bijol in Sandi Lovrić, nogometaša Udineseja, op. p.) lažje dala kakšne informacije," je odgovoril zvezni igralec Crvene zvezde in dal vedeti, da je Slovaška polna igralcev, ki si služijo nogometni kruh v najmočnejših ligah na svetu, zato gre danes pričakovati še kako zahtevno tekmo.

Na tekmi v Bratislavi pričakuje zelo borbeno zasedbo Slovaške. Takšno, ki se bo, povedano pod narekovaji, pripravljena tudi stepsti na igrišču. Zato pričakuje podoben odgovor s strani slovenske izbrane vrste.

Srečanje na stadionu Tehelno pole, prvi polčas dodatnih kvalifikacij za obstanek v ligi B lige narodov, se bo začelo ob 20.45.