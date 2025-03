Slovaki kar niso mogli verjeti, da ne bo priljubljenega Slovenca

Slovenska nogometna reprezentanca je prispela v Bratislavo srečno in ekspresno. Polet z Brnika je trajal le 35 minut, nato pa so kapetan Jan Oblak, Benjamin Šeško in druščina že lahko stopili na slovaška tla. Selektor Matjaž Kek si beli glavo zlasti z vprašanjem, kako zapolniti vrzel ob odsotnosti Adama Gnezde Čerina (kazen) in Andraža Šporarja (poškodba), v zadnjem trenutku je prišlo še do ene spremembe, saj je namesto bolnega vratarja Igorja Vekića vskočil mladi reprezentant Martin Turk. In napoved? "Slovaki se bodo pripravljeni stepsti na igrišču. So takšna ekipa," je karikiral Timi Max Elšnik in poudaril: "Če jim ne bomo odgovorili z enako mero, imamo lahko težave."

Čeprav ima kar nekaj težav in dilem, je Matjaž Kek po prihodu v Bratislavo izžareval dobro voljo. Z veseljem opazuje pozitivno energijo, ki vlada med njegovimi varovanci in strokovnim štabom. "Daljša pavza od zadnjega novembrskega zbora je prišla prav. Pogrešali smo se, vzdušje in energija sta na odlični ravni. Gremo na zmago," odločno in optimistično sporoča Timi Max Elšnik, ki bo v četrtek v zvezni vrsti pogrešal Adama Gnezdo Čerina. Eden najbolj standardnih slovenskih reprezentantov je odpadel za dvoboj v Bratislavi zaradi dveh rumenih kartonov, pridobljenih v skupinskem delu lige narodov.

Kdo namesto Adama Gnezde Čerina?

Adam Gnezda Čerin v četrtek ne bo mogel pomagati soigralcem. V nedeljo bo na povratni tekmi v Ljubljani seveda lahko igral. Foto: Reuters Tako bo moral Kek na njegovo mesto, ki je zelo pomembno in odgovorno, saj velja v četrtek na krilih domačega občinstva pričakovati napadalnejšo igro Slovaške, postaviti nekoga, ki pred tem ni bil deležen redne minutaže. To bo najverjetneje Dejan Petrović, ki je izstopal na zadnji tekmi Slovenije v letu 2024, ko je kot rezervist hitro izboljšal podobo zvezne vrste na Dunaju, ali pa povratnik Jon Gorenc Stanković, ki se je konec prejšnjega tedna na graškem derbiju vpisal tudi med strelce. V polno je na slovaškem derbiju meril tudi Adrian Zeljković (Spartak Trnava), uspel mu je imeniten gol.

Na isti tekmi je sicer za Slovan iz Bratislave zadel v polno branilec Kenan Bajrić, tako da je bila Slovenija lahko še kako ponosna na edina strelca derbija med Slovanom in Spartakom (1:1) … Konkurenco v zvezni vrsti bi lahko zaostril Svit Sešlar, a mladi as Celja nima sreče. Zaradi zdravstvenih težav je izgubljen za srečanje na Slovaškem, namesto njega je prejel naknaden vpoklic klubski soigralec Tamar Svetlin.

Reprezentanca je do Bratislave pripotovala v 35 minutah:

"Čaka nas zelo zanimiv dvoboj proti reprezentanci, ki jo osebno zelo spoštujem. Tako njihovega selektorja kot tudi ekipo, ki se je izkazala na Euru. Čaka nas zahteven dvoboj, a je jasno, kako je naša želja ostati v skupini B lige narodov,'' pojasnjuje selektor Matjaž Kek, ki konkretneje o tem, kdo bo sestavljal zvezno vrsto od prve minute, ni želel govoriti.

Kdo bo vskočil namesto Šporarja?

Bo pa moral z "novincem" kreniti na polno tudi v napadu, saj Andraž Šporar, ki ga bodo slovaški novinarji še kako pogrešali, saj jih je več let razvajal z zadetki in dobro voljo v dresu Slovana, zaradi zdravstvenih težav ne bo mogel nastopiti na stadionu, ki ga pozna kot lastno dlan.

Stadion Tehelno Pole bo v četrtek sprejel več kot 20 tisoč ljubiteljev nogometa:

Moderen objekt Tehelno Pole, na katerem ne manjka tudi obstranskih in trgovskih dejavnosti, je za tekmo s Slovenijo že skoraj razprodan. Na voljo je le še nekaj tisoč vstopnic, tako da bo vzdušje v Bratislavi odlično. Primerno tudi velikemu vložku, obstanku v ligi B lige narodov. Namesto Šporarja bi lahko Benjaminu Šešku v slovenskem napadu delal družbo "sovrstnik" Žan Vipotnik, s katerim sta nerazdružljiva na potovanjih, zdaj pa bi lahko predstavlja osrednjo moč napada od prve minute.

Pričakovali tudi nekdanjega ljubljenca navijačev Slovana

Bosta zaigrala v konici slovenskega napada od prve minute? Foto: R. P. Morda pa pride v poštev Blaž Kramer, ki je v leto 2025 vstopil s sanjskim izkupičkom v Turčiji. To bi bila zgodba … Slovan iz Bratislave se je namreč poleti dolgo zanimal za Kramerja, pozimi pa si je prizadeval, da bi se sem vrnil Šporar.

"Ko je bil tukaj, je popeljal Slovan v zlato dobo. Navijači Slovana ga še vedno obožujejo," nam je povedal eden izmed slovaških novinarjev, ki podobno kot njegovi stanovski kolegi kar ni mogel verjeti, da v četrtek na zelenici ne bo velikega ljubljenca nogometnega občinstva v Bratislavi. Drug za drugim so bili tudi začudeni, da se v Sloveniji v zadnjih dneh niti ni pretirano izpostavljalo Šporarjevih težav. Bili so prepričani, da bo slovaške branilce čakal spopad s Šeškom in Šporarjem, tako pa so si lahko vsaj malce oddahnili.

Andraž Šporar je bil pred leti velik ljubljenec navijačev Slovana in najboljši strelec slovaškega prvenstva. Foto: Reuters

"V naši ekipi je veliko novih obrazov. To je lahko samo priložnost za novega igralca, ki daje novo energijo in dodatno kvaliteto. Novi igralci nas bodo naredili še boljše," se selektor Kek nagiba k mnenju, da bo Slovenija z nekaterimi novinci, spomnimo, v četrtek ne more računati na Šporarja, Gnezda Čerina, Sešlarja in Vekića, pokazala pravi obraz in drago prodala kožo gostiteljem. "Fantje si zaslužijo, da so v izbrani vrsti. Ne živim v iluziji, da bom lahko vedno računal na najmočnejšo postavo. Radoveden sem, kako se bo ekipa odzvala na težko nalogo, ki je pred njo," komaj čaka začetek prve tekme leta 2025.

Kek: Še pomnite, tovariši?

Martin Turk je vskočil v člansko reprezentanco namesto Igorja Vekića. Foto: Guliverimage Kar zadeva zdravstvene težave, pa je v slovenskem taboru prišlo še do ene spremembe. Ta nima velikega vpliva na izbor udarne enajsterice, je pa moral selektor Kek vpoklicati novega rezervnega čuvaja mreže. Igor Vekić je zaradi bolezni ostal doma. Poleg kapetana Jana Oblaka in njegove prve menjave Matevža Vidovška je tako v Bratislavo prispel Martin Turk, sicer vratar mlade izbrane vrste do 21 let.

Tradicionalno hvaležen tekmec Slovenije, Slovaška, je nogometaše, ki jih na dresih krasi podoba Triglava, na dozdajšnjih osmih medsebojnih srečanjih premagala zgolj enkrat, bi lahko tako v četrtek in nedeljo predstavljala Kekovi četi kar nekaj težav. Matjaž Kek proti njej še ni doživel poraza. Dvakrat jo je premagal, dvakrat pa remiziral.

Le kdo se ne bi spominjal prekrasnega zadetka Valterja Birse, ki je leta 2009 tlakoval pot zmagi Slovenije v Bratislavi? Foto: Vid Ponikvar

"To je bolj novinarska klasika iz rubrike Še pomnite tovariši," se je o svojem statusu neporaženosti proti Slovakom pošalil Mariborčan. "To so lepi spomini, pisali smo zgodovino slovenskega nogometa, zdaj pa je nastopil drugi čas s svojo kakovostjo," se bo vedno rad spominjal uspehov iz kvalifikacij za SP 2010, ko je dvakrat premagal Slovake.

Kek spoštljivo o Slovakih: Igrajo v najboljših ligah

O njih ima zelo dobro mnenje. "Igrajo v najboljših ligah, odlično so vodeni. Na Euru so odigrali fantastične tekme. Morda so imeli v določenem trenutku manj sreče kot mi in jih kakšna žoga ni nagradila. Njihova ekipa ima rep in glavo, dobro je igrala tudi v ligi narodov. Zato pa zdaj igra za napredovanje v ligo B," se dobro zaveda, da bo imel opravka s tekmecem, ki je podobno kot Slovenija lani zaigral v osmini finala Eura 2024, na jakostni lestvici Fife pa je 14 mest pred Kekovo četo.

Slovaki bi lani na Euru v osmini finala skoraj izločili poznejše finaliste Angleže. Foto: Guliverimage

O tem, kako lepo je zmagovati na stadionu v Bratislavi, če nisi postavljen v vlogo favorita, lahko sicer veliko lepega povesta tako Kek (2009), takrat je bil stadion Tehelno Pole še v prejšnji, bistveno manj udobni podobi, kot tudi njegov varovanec Elšnik, drugi slovenski gost na današnji novinarski konferenci. V četrtek bi to lahko občutila skupaj.