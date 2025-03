Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek bo v ponedeljek na zboru pred tekmama s Slovaško pozdravil 25 igralcev. Med tednom je na seznam vpoklical 24 kandidatov in svoj izbor obrazložil na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju, nato pa je tri dni pozneje naknadno na seznam uvrstil še Blaža Kramerja. Konkurenco v napadu je tako okrepil 28-letni nogometaš Konyasporja, ki je v leto 2025 vstopil s sanjskim nizom. Za Konyaspor je zavedal kot v transu malodane na vsaki tekmi.

📋 Selektor Matjaž Kek je naknadno vpoklical napadalca turškega Konyaspora, Blaža Kramerja.#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/B2xLWOXbGz — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) March 14, 2025

Pozneje se je njegov strelski ritem umiril, na katerih tekmah mu je hrbet obrnila tudi sreča, saj je žoga končala v okvirju vrat, na reprezentančni zbor v domovino pa prihaja dobre volje, saj so njegovi soigralci v soboto premagali Bešiktaš in zagotovili Konyasporju dragocene točke v boju za obstanek. Kramer, ki je prejšnji teden gostoval v Sportalovem intervjuju in predstavil svojo pestro življenjsko zgodbo, polno vzponov in padcev, v kateri je šestkrat oblekel dresu članske reprezentance, zaradi kazni kartonov ni kandidiral za srečanje.

Kramer o reprezentanci: To je zame sveti dres

Za reprezentanco je zaigral tudi na nepozabni tekmi leta 2021, ko je Slovenija v praznih Stožicah ugnala takratnega svetovnega podprvaka Hrvaško z 1:0. : Foto: Aleš Fevžer "Lahko povem, da mi reprezentanca predstavlja vse. To je zame sveti dres. Vedno, ko sem bil v reprezentanci, sem se razveselil vpoklica. To je velika čast. Vsako minuto, ki mi jo nameni selektor, doživljam kot privilegij. Moja največja želja je, da bi dosegel prvenec v izbrani vrsti. Gol za reprezentanco Slovenije bi bil resnično pika na i moje kariere," je nedavno povedal za Sportal Kramer.

Turčija je tudi dežela, v kateri si poleg Slovenije in Italije služi največ nogometašev z aktualnega Kekovega seznama. V turškem prvenstvu se dokazujeta tudi Jure Balkovec in Andraž Šporar, ki sta soigralca pri Alanyasporju.