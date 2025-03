Diši po spremembah, kaj bo povedal Matjaž Kek?

Slovenski selektor Matjaž Kek bo danes na Brdu pri Kranju predstavil seznam kandidatov za tekmi s Slovaško (20. marca v Bratislavi in 23. marca v Ljubljani), na katerih bodo poskušali Jan Oblak, Benjamin Šeško in ekipa zadržati obstanek v ligi B, drugi kakovostni stopnji lige narodov. To bo prva reprezentančna akcija po štirih mesecih, na seznamu pa bi lahko prišlo do kar nekaj sprememb.

Josip Iličić je v bogati karieri za slovensko izbrano vrsto odigral 86 tekem in prispeval 17 zadetkov. Foto: Guliverimage Kdo bo zastopal slovenske barve na uvodni reprezentančni akciji v letu 2025? Seznam bi lahko doživel kar nekaj sprememb, na njem pa bi lahko po dolgem času manjkala velika prijatelja Jasmin Kurtić in Josip Iličić. Prvi že dolgo predstavlja dobro dušo slovenske slačilnice, soigralci ga obožujejo in spoštujejo, a mu primanjkuje tekmovalne forme. Za italijanskega drugoligaša Südtirol ni zaigral že dva meseca. Tudi njegov velik prijatelj, s katerim sta si delila slačilnico tudi v nekaterih klubih v serie A, ni v redni tekmovalni formi.

Zaradi bolezni, ki mu je vzela preveč moči, je izpustil tudi zadnji večni derbi med Mariborom in Olimpijo. Iličić bo v Ljudskem vrtu vztrajal še do konca sezone, ko mu tudi poteče pogodba, nato pa se bo odpravil drugam. Lani je uresničil otroško željo in s Slovenijo zaigral na velikem tekmovanju, pri 37 letih in ne optimalnem zdravstvenemu stanju pa se podobno kot leto dni mlajši Kurtić spogleduje s koncem reprezentančne kariere.

Kdo namesto Celarja?

Žan Celar letos zaradi poškodbe stegenske mišice na Otoku (QPR) še ni zaigral. Foto: Guliverimage Na seznamu Matjaža Keka bo najverjetneje kar nekaj sprememb. Zaradi poškodbe Žana Celarja bi lahko strateg iz Maribora posegel po drugih rešitvah. Na seznamu bi se tako lahko znašlo kar nekaj vročih napadalcev, ki so v leto 2025 vstopili zelo učinkovito. Od najbolj vročih slovenskih strelcev na delu v tujini poleg Benjamina Šeška, ki je v nemški bundesligi že pri dvomestnem številu zadetkov, izstopajo še Blaž Kramer, ki je januarja v Turčiji zabijal kot za stavo, v izjemni strelski formi pa je Andres Vombergar, ki ima podobno kot Kramer že izkušnje z igranjem za A-reprezentanco. Vombi je celo prvi strelec argentinskega prvenstva (šest zadetkov), kar je ogromna čast za nekdanjega napadalca Olimpije. V Egiptu gre odlično mlademu Nejcu Gradišarju, ki lahko še vedno igra za izbrano vrsto do 21 let, ki ji je pomagal tudi do preboja na letošnji Euro na Slovaškem. Ljubljančan je pred dobrim letom že spravil Keka v dobro voljo, ko je zadel za zmago na prijateljski tekmi "B"-reprezentanc v San Antoniu.

Andres Vombergar je trenutno prvi strelec argentinskega prvenstva. Za San Lorenzo je dosegel šest zadetkov. Foto: www.alesfevzer.com

Kdo bi torej lahko zapolnil vrzel ob odsotnosti Celarja? V dresu Levadiakosa se je več kot uspešno vrnil na zelenice 31-letni Benjamin Verbič, po selitvi iz Norveške na Švedsko že trese mreže Nino Žugelj (Djurgarden), v 1. SNL pa je v tem trenutku najbolj vroči slovenski napadalec Matej Poplatnik (Bravo).

Kar nekaj Kekovih izbrancev zamenjalo klub

David Zec se je zasidral v udarni enajsterici Kiela. Foto: Guliverimage Za razliko od zadnjega reprezentančnega seznama so trije Kekovi izbranci pozimi našli drugo klubsko okolje. Andraž Šporar se je iz Panathinaikosa preselil v Turčijo k Alanyasporju, kjer si deli slačilnico z Juretom Balkovcem in je v začetku meseca že dosegel strelski prvenec, Jan Mlakar se je iz Pise vrnil v Split k Hajduku in se v nedeljo prvič vpisal na seznam strelcev, branilec Vanja Drkušić pa se je po izpadu Crvene zvezde iz lige prvakov vrnil k ruskemu velikanu Zenitu. Konkurenco branilcev bi lahko okrepil David Zec, ki se je iz Celja podal v zahtevno konkurenco nemške bundeslige in pri Holstein Kielu pustil odličen vtis.

Pred slovensko nogometno reprezentanco je torej prvi letošnji izziv. Če bi obstala v ligi B, drugi kakovostni stopnji lige narodov, bi v tem tekmovanju ob naslednji izvedbi ohranila stik z močnejšimi tekmeci. Kekova četa, ki se je lani izkazala na Euru v Nemčiji, kjer je tekmecem na štirih tekmah dovolila zgolj dva zadetka, je trdno odločena, da zadrži status v ligi B. Žreb ji je za tekmeca namenil Slovaško, ki ima v svojih vrstah veliko vrhunskih nogometašev.