Neverjeten podvig Benjamina Šeška

V pestrem športnem obdobju, ko so naslovnice v Sloveniji rezervirane zlasti za Luko Dončića, slovenskega košarkarskega virtuoza in novopečenega Jezernika, ki ga Benjamin Šeško zelo spoštuje, se je mladi napadalec RB Leipziga podpisal pod izjemen jubilej. V nedeljo je rdečim bikom do domače zmage nad St. Paulijem (2:0) pomagal z zadetkom in podajo, pogled v statistiko in izračun vseh njegovih zadetkov, doseženih v profesionalni karieri, pa je izpostavil zelo okroglo številko. Sto.

🔴⚪️🇸🇮 Benjamin Šeško scored his 100th professional goal today for clubs and country.



15 goals with RB Leipzig this season plus 4 assists… after the club decided to reject all the approaches in January. pic.twitter.com/0xll8mYD10 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 9, 2025

Čeprav je star komaj 21 let, je tako v klubski oziroma reprezentančni članski karieri zatresel mrežo tekmecev kar stokrat. To je prek družbenih omrežij izpostavil tudi guru spremljanja dogajanja na nogometnih tržnicah Fabrizio Romano, ki v zadnjih letih pogosto omenja Radečana, saj ga skoraj ni več prestopnega roka, v katerem se ime talentiranega slovenskega napadalca ne bi povezovalo z zanimanjem katerega izmed evropskih klubskih velikanov.

V katerih dresih je Benjamin Šeško dosegel sto zadetkov:

Klub/reprezentanca Število zadetkov RB Leipzig (Nem) 33 (23 - prvenstvo, 6 - liga prvakov, 4 - pokal) Red Bull Salzburg (Avt) 29 (21 - prvenstvo, 1 - kvalifikacije za ligo prvakov, 7 - pokal) Liefering (Avt) 22 (22 - avstrijska druga liga) Slovenija 16 Skupno 100

Tako je bilo tudi v zimskem prestopnem roku, kjer v Leipzigu kljub veliki želji Arsenala niso želeli prav nič slišati o prodaji mladega slovenskega asa. Šeško je tako ostal pri rdečih bikih, s katerimi je resda že izpadel v Evropi, a ga spremlja še nekaj ciljev. Leipzig v prvenstvu za vodilnim Bayernom, ki je v tej sezoni razred zase, zaostaja 18 točk, a še vedno vztraja na visokem četrtem mestu, ki zagotavlja vozovnico za elitno ligo prvakov.

V igri za pokalno lovoriko, kmalu s Slovenijo v Bratislavi

Možnosti za lovoriko so največje v nemškem pokalu, kjer bo čez dva tedna v četrtfinalu gostil Wolfsburg. V omenjenem tekmovanju je že izpadel Bayern, tako da bi bila lahko pot do osvojitve lovorike še nekoliko lažja. Šeško je sicer z Leipzigom osvojil že nemški superpokal. To se je zgodilo leta 2023. To je bila sploh prva tekma, na kateri je zaigral za rdeče bike in v Münchnu premagal Bayern s pomočjo treh zadetkov takratnega soigralca Danija Olma, ki zdaj nastopa za Barcelono, zmagal s 3:0.

Prihodnji mesec bo Kekovi četi skušal pomagati do obstanka v ligi B lige narodov, jeseni pa ga čakajo zahtevne kvalifikacije za SP 2026. Foto: Guliverimage

Naslednji nastop Šeška čaka v petek na gostovanju v Augsburgu, do reprezentančnih srečanj s Slovaško, ko bo Kekova četa skušala zadržati obstanek v drugem najmočnejšem rangu lige prvakov (B), pa ga poleg pokalnega izziva z Wolfsburgom čakajo še prvenstvene tekme s Heidenheimom, Mainzem, Freiburgom in Borussio Dortmund.

Obeta se torej veliko novih priložnosti, da bi se že tako impresivna strelska zbirka Slovenca še povečala. O tem, kako vroč strelec je v tej sezoni Šeško, priča tudi podatek, da na lestvici najboljših strelcev bundeslige zaostaja zgolj za sedmimi stanovskimi kolegi.