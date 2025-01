Legendarni Branko Oblak sprožil eksplozijo, ki odmeva že 49 let

Nemško nogometno prvenstvo spada že dolgo med najmočnejša tekmovanja na svetu. Bundesliga slovi po izjemni organizaciji, visoki obiskanosti tekem in zavidanja vrednih finančnih pogojih, ki v elitno nemško prvo ligo vabijo največja nogometna imena. Ideal predstavlja tudi številnim Slovencem. Le redkim je uspelo uresničiti sanje in zaigrati v bundesligi, še manj pa je takšnih, ki se lahko pohvalijo s tem, da so v njej dosegli zadetek. Takšnih je od zadnjega petka po zaslugi Davida Zeca natanko 17, družba pa je tako pisana in bogata, nenazadnje je poskrbela za kar 153 slovenskih zadetkov, da si zasluži podrobnejšo predstavitev.

Danilo Popivoda je v nemški bundesligi za Eintracht iz Braunschweiga debitiral 11. avgusta 1975, dobro leto po nastopih za jugoslovansko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v ZRN. Foto: Guliverimage Elitna nemška bundesliga je zaživela 24. avgusta 1963. Kot prvi Slovenec je v njej zaigral Danilo Popivoda. Rojeni Črnogorec in nekdanji zvezdnik jugoslovanskega nogometa, ki ga je nato Slovenija vzela za svojega, saj je našel življenjsko srečo na sončni strani Alp, si prislužil naziv klubske ikone Olimpije, pozneje pa pomagal tudi reprezentanci Slovenije ob nepozabnih podvigih zlate Katančeve generacije, je prvič zaigral v bundesligi 11. avgusta 1975. Takrat je Eintrachtu iz Braunschweiga pomagal do zmage nad Hamburger SV (1:0).

Dobra dva meseca pozneje je prvo tekmo v močni bundesligi, takrat je veljala neizprosno majhna kvota tujcev in se je bilo težko prebiti v nemški klub, poleg tega pa je v takratni Jugoslaviji veljala še starostna omejitev, tako da so lahko nogometaši zapustili domovino šele pri 28 letih, odigral še njegov dober prijatelj Branko Oblak. Skupaj sta blestela pri Olimpiji in v modrem dresu Jugoslavije, nato pa postala dolgoletna tekmeca v nemški bundesligi. Sezona 1975/76 je tako postregla z vprašanjem, kateri izmed nekdanjih zmajev bo prvi dosegel zadetek v Nemčiji.

Oblak prehitel Popivodo za mesec dni

Branko Oblak je v nemški bundesligi, v kateri je nastopal pet sezon, pustil ogromen pečat. Foto: Guliverimage Čast prvega slovenskega strelca v Nemčiji je pripadla Oblaku, ki se je v Nemčijo preselil iz splitskega Hajduka in oblekel dres Schalkeja. Ko sta se 7. februarja 1976 v Gelsenkirchnu pomerila Schalke in RW Essen, so gostitelji vknjižili visoko zmago (5:1), prvič pa se je na seznam strelcev vpisal slovenski nogometni velikan. Nemci so ga dodobra spoznali že leta 1974, ko je bil na svetovnem prvenstvu uvrščen v najboljšo enajsterico. Pozneje je za Schalke v bundesligi dosegel še štiri zadetke, nato pa se preselil k velikanu Bayernu v München, kjer se je veselil še petih zadetkov, leta 1980 pa se podpisal pod največji klubski uspeh, saj je postal nemški prvak.

Kaj kmalu za Oblakom pa se je v bundesligi vpisal med strelce tudi Popivoda. Žal že pokojni nogometni velemojster, letos je po tragični prometni nesrečni odšel v večna lovišča še njegov sin, tudi nekdanji nogometaš Olimpije Miloš Popivoda, je krstni zadetek v Nemčiji dosegel 13. marca 1976. Torej le dober mesec po strelskem prvencu Oblaka.

Tako so leta 2021 na tekmi v Braunschweigu z minuto molka počastili spomin na pokojnega Danila Popivodo, priljubljenega "Popija" in klubsko ikono Eintrachta. Foto: Guliverimage

Popivoda je v polno zadel proti Fortuni Düsseldorf (3:3), pozneje pa v dresu Eintrachta v nemškem prvenstvu dosegel še 30 zadetkov. Priljubljeni "Popi" je tako v petih sezonah v bundesligi na 129 tekmah dal kar 31 golov.

Dosežek Popivode izboljšal le Novaković

Milivoje Novaković spada med najboljše napadalce kozličkov vseh časov. Foto: Guliverimage Slovenija je morala dolgo čakati na junaka, ki jih je dosegel več in popravil njegov rekord. To je več kot tri desetletja pozneje postal Milivoje Novaković, nepozabni strelski kralj Kölna. Zanimivo je, da je Nova svojčas debitiral za slovensko reprezentanco prav pod taktirko legendarnega Oblaka, sploh prvega Slovenca, ki se je v bundesligi vpisal med strelce.

Oblak in Popivoda pa nista bila edina Slovenca, ki sta opozarjala nase in tresla mreže v nemški bundesligi še v obdobju nekdanje skupne domovine Jugoslavije. To je uspelo tudi Srečku Katancu, ki je v sezoni 1988/89 nosil dres nemškega Stuttgarta in se z njim uvrstil tudi v finale pokala Uefa, kjer je po viteškem boju ostal brez lovorike proti Napoliju, pri katerem je takrat blestel Diego Armando Maradona.

Srečko Katanec je v finalu pokala Uefa zaigral proti slovitemu Argentincu Diegu Armandu Maradoni (Napoli). Foto: Guliverimage

Katanec je pozneje imenitno kariero oplemenitil pri italijanski Sampdorii, kot selektor poskrbel za prvo in najbolj čustveno slovensko nogometno pravljico, v zadnjih letih pa je izstopal z izjemnimi rezultati kot selektor Uzbekistana. Žal mu je zahrbtna bolezen prekrižala načrte, tako da je nedavno prekinil trenerske načrte in se, njegova usoda je pretresla celotno Slovenijo, posvetil drugačnim, manj športnim izzivom. Z neizmerno energijo in močjo, s katero je v življenju preskakoval mnoge ovire, se je podal v boj za zmago nad rakom.

Če bo Šeško ostal v Leipzigu ...

Benjamin Šeško je v bundesligi že pri 22 zadetkih. Tako je na polovici slovenskega rekorda. Foto: Guliverimage V obdobju državne samostojnosti Slovenije se je nadaljevala tradicija slovenskih nastopov v bundesligi, med strelci pa so izstopali oziroma še vedno izstopajo zlasti trije.

Kevin Kampl je za zdaj edini Slovenec, ki je v bundesligi nastopal v dresu kar treh različnih klubov. Najprej je branil barve Borussie Dortmund, pri kateri se ni vpisal med strelce, nato je za Bayer iz Leverkusna dosegel štiri zadetke, leta 2017 pa se je preselil k RB Leizpigu, pri katerem se je podpisal pod devet golov.

Od leta 2023 na Saškem sodeluje z draguljem slovenskega nogometa Benjaminom Šeškom. Ta je že pri 22 zadetkih v nemški bundesligi, tako da se je na večni lestvici ekspresno uvrstil na slovenske stopničke. Če pa bo nadaljeval v podobnem ritmu in ostal pri rdečih bikih vsaj še nekaj sezon, bi lahko postal tudi slovenski rekorder.

Tako je Branko Oblak, obkrožen z zvezdniškimi soigralci Bayerna, pred 45 leti na Bavarskem proslavljal naslov nemškega prvaka. Foto: Guliverimage

Za zdaj je izmed Slovencev največ zadetkov v bundesligi dosegel "Novagol". Strelski junak Kölna, ki je tako navduševal mesto z mogočno katedralo, da so mu v Nemčiji namenili celo glasbeno uspešnico, ta je najbolj glasno odmevala prav na stadionu in v njegovi okolici ob reki Ren, je dal 44 zadetkov. Natanko dvakrat več, kot jih je do zdaj dosegel Šeško.

Zec kot zadnji dopolnil zbirko

David Zec je prejšnji petek postal 17. slovenski nogometaš, ki je v nemški bundesligi dosegel zadetek. Foto: Guliverimage Ni pa mladi Posavec zadnji Slovenec, ki se je v nemški bundesligi vpisal med strelce. To je zadnji petek postal njegov rojak David Zec, s katerim se je že srečeval tudi na reprezentančnih akcijah. Donedavni branilec Celja je v petek na svoji četrti tekmi v nemškem prvenstvu, prav vse je pri Holstein Kielu začel od prve minute, dosegel strelski prvenec. V 13. minuti, ki je bila vse prej kot nesrečna za slovenskega branilca, je po strelu z glavo zatresel mrežo Wolfsburga.

Njegovo moštvo je na zahtevnem gostovanju pri volkovih na koncu osvojilo dragoceno točko (2:2) v boju za obstanek, Zec pa je postal 17. slovenski strelec v 62-letni zgodovini bundeslige.

Skupno je v nemškem prvenstvu tako padlo že 153 "slovenskih" zadetkov. Vas zanima, kdo vse jih je dosegel? Preverite v spodnjih vrsticah.

Milivoje Novaković (Köln): 44 zadetkov

Milivoje Novaković, ki je strelsko blestel tudi v drugi nemški ligi (30 golov v dveh sezonah), je za kozličke v bundesligi med letoma 2008 in 2012 dosegel 44 zadetkov. Foto: Guliverimage

Danilo Popivoda (Eintracht Braunschweig): 31 zadetkov

Pokojni Danilo Popivoda (1947–2021) je v petih sezonah, v katerih je z Eintrachtom nastopal v nemški prvi ligi, dosegel 31 zadetkov. Od nemških zelenic se je poslovil po sezoni 1980/81, ki jo je za kratek čas odigral v drugi nemški ligi. Foto: Guliverimage

Benjamin Šeško (RB Leipzig): 22 zadetkov

Benjamin Šeško je pri 21 letih v nemški bundesligi za rdeče bike iz Leipziga dosegel že 22 zadetkov. V uvodni sezoni 2023/24 se je med strelce vpisal 14-krat, v tej je za zdaj pri osmih zadetkih. Foto: Guliverimage

Kevin Kampl (Bayer Leverkusen, RB Leipzig): 13 zadetkov

Kevin Kampl je svoj strelski prvenec v nemški bundesligi dosegel v dresu Bayerja. Pred tem je zastopal tudi barve Borussie Dortmund, a se ni vpisal med strelce, od leta 2017 pa se dokazuje pri RB Leipzigu. Za lekarnarje je dosegel štiri, za rdeče bike pa devet zadetkov. Foto: Guliverimage

Branko Oblak (Schalke, Bayern München): deset zadetkov

Branko Oblak, ki je bil v začetku tega stoletja izbran za najboljšega slovenskega nogometaša zadnjih 50 let, je v Nemčiji tresel mreže v dresu Schalkeja in Bayerna. Za klub iz Gelsenkirchna je igral dve, za velikana iz Münchna pa tri sezone. Foto: Guliverimage

Klemen Lavrič (Duisburg): osem zadetkov

Nekdanji kapetan slovenske reprezentance Klemen Lavrič je v nemški bundesligi v dresu Duisburga zadel v polno osemkrat, v drugi ligi pa je za Dynamo Dresden, Duisburg in Karlsruhe dosegel skupno 34 golov. Foto: Guliverimage

Zlatko Dedić (Bochum): pet zadetkov

Zlatko Dedić je v Nemčiji zamenjal ogromno klubov, v prvi ligi pa zaigral in zabijal zadetke le za Bochum. V drugi ligi je igral poleg Bochuma še za Dynamo Dresden in FSV Frankfurt ter skupno v tem tekmovanju dosegel 41 zadetkov, v tretji ligi pa se je v dresu Paderborna veselil sedmih zadetkov. Foto: Guliverimage

Dominic Maroh (Nürnberg, Köln): pet zadetkov

Dominic Maroh je vso kariero preživel v Nemčiji. V bundesligi je za Nürnberg dosegel dva, za Köln pa tri zadetke. V drugi ligi je prav tako nastopal za Nürnberg in Köln, kariero pa končal v tretji ligi pri Uerdingenu. Foto: Guliverimage

Aleksander Knavs (Kaiserslautern, Bochum): štirje zadetki

Aleksander Knavs, ki se je konec lanskega leta po dolgem obdobju medijske odsotnosti vrnil v slovenski nogomet, je v bundesligi pri Kaiserslauternu nosil tudi kapetanski trak. Tri sezone je igral za Kaiserslautern in dosegel tri zadetke, eno sezono pa je nosil dres Bochuma in se enkrat vpisal med strelce. Foto: Guliverimage

Tim Matavž (Augsburg): trije zadetki

Tim Matavž je bil svojčas najdražja okrepitev Augsburga, za katerega je v bundesligi v 27 nastopih dosegel tri zadetke. V Nemčiji je igral tudi v drugi ligi in za Nürnberg dal pet zadetkov. Foto: Guliverimage

Mišo Brečko (Köln): dva zadetka

Mišo Brečko je oba zadetka v bundesligi dosegel za Köln. V elitnem nemškem tekmovanju je sicer debitiral v dresu Hamburger SV, v drugi ligi pa je poleg Kölna nastopal še za Hanso iz Rostocka, Erzgebirge Aue in Nürnberg. Foto: Guliverimage

Rudi Istenič (Fortuna Düsseldorf): en zadetek

Rudi Istenič je v bundesligi igral za Fortuno Düsseldorf in se enkrat vpisal med strelce (doma proti Duisburgu), v drugi ligi pa je poleg Fortune nastopal še za Eintracht Braunschweig. V nižjih ligah se je dokazoval tudi za Uerdingen in Hessen Kassel. Foto: Guliverimage

Miran Pavlin (Freiburg): en zadetek

Miran Pavlin je v nemški bundesligi nosil dres Freiburga in se med strelce vpisal proti Borussii Mönchengladbach, v drugi ligi pa je branil barve Freiburga in Karlsruheja. V tretji ligi, to je bil njegov prvi stik z nemškim klubskim nogometom, je v sezoni 1996/97 zaigral za Dynamo Dresden. Foto: Guliverimage

Srečko Katanec (Stuttgart): en zadetek

Srečko Katanec je v sezoni 1988/89 v bundesligi za Stuttgart odigral 26 tekem in dosegel en zadetek. V polno je zadel že na krstnem nastopu na nemških zelenicah. Na gostovanju pri Borussii Dortmund, bilo je 22. julija 1988, je Stuttgart po preobratu zmagal z 2:1, zmagoviti zadetek pa je v 85. minuti prispeval prav Katanec. Foto: Guliverimage

Rajko Tavčar (Nürnberg): en zadetek

Rajko Tavčar je v bundesligi igral v sezoni 2001/02 v dresu Nürnberga. Med strelce se je vpisal na tekmi proti 1860 Münchnu. V drugi ligi je nastopal za Unterhaching, Fortuno iz Kölna, Nürnberg, Wacker Burghausen in Mainz, v nižjih ligah pa še za Augsburg in Wehen Wiesbaden. Foto: Guliverimage

Emir Džafić (Bochum): en zadetek

Emir Džafić je za Bochum v sezoni 1998/99 v bundesligi odigral šest tekem. V polno je zadel na gostovanju pri Kaiserslauternu. Na tisti tekmi je Bochum zaostajal že z 0:2, a je nato zmagal s 3:2. V 74. minuti je za popoln preobrat in zmago s 3:2 poskrbel prav Slovenec. V igro je vstopil v 58. minuti, to je bil njegov drugi nastop v bundesligi. Foto: Guliverimage

David Zec (Holstein Kiel): en zadetek

David Zec se je prvič v nemški bundesligi vpisal med strelce na petkovem gostovanju Kiela pri Wolfsburgu (2:2). Pozimi se je preselil v Nemčijo iz Celja, prvi zadetek pa dočakal že na četrti tekmi. Foto: Guliverimage