Atletico se klanja Oblaku! Slovenec ustavil Real, diši po podvigu podvigov!

Slovenski nogometni as Jan Oblak se je izkazal na derbiju španskega prvenstva med Realom in Atleticom (1:1). Simeonejevi četi, ki je bila večino dvoboja v podrejenem položaju, a ostala neporažena, je do dragocene točke v boju za naslov prvaka pomagal s kar osmimi obrambami. Na slovenski kulturni praznik je prikazal odlično predstavo, s katero je še korak bližje zgodovinskemu dosežku, rekordnemu šestemu priznanju zamora! Toliko jih v zgodovini la lige ni osvojil še nihče.

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak, za katerega naj bi se znova zanimal Manchester United, tako da so se pojavile nove govorice o tem, da bi rdeči vragi skušali poleti na Old Trafford pripeljati izkušenega Škofjeločana, je še enkrat več dokazal, zakaj se ga še vedno uvršča v krog najboljših vratarjev na svetu. Njegov Atletico je ostal neporažen na najtežjem gostovanju v prvenstvu, na dvorišču mestnega tekmeca Reala (1:1), s tem pa zadržal tesen zaostanek ene točke, ki mu prinaša dobro popotnico za nadaljevanje sezone.

Korak bližje rekordni šesti zamori

Veselje dolgoletnih soigralcev Jana Oblaka in Antoina Griezmanna po remiju na gostovanju pri Realu. Foto: Guliverimage Čeprav so bili varovanci Diega Simeoneja na zelenici večinoma v podrejenem položaju, v okvir vrat pa usmerili le en strel, pa še tega z bele točke (Real jih je na drugi strani devet), so pokvarili načrte branilcem naslova, glavni junak srečanja pa je postal 32-letni Slovenec.

Z osmimi obrambami, kar šest jih je zbral po strelih zvezdnikov Reala iz kazenskega prostora, si je prislužil zelo visoke ocene za nastop, obenem pa napravil pomemben korak k osvojitvi novega priznanja zamora. Tega prejme vratar, ki prejme najmanj zadetkov v sezoni. Mora odigrati vsaj 28 tekem ter na njih braniti najmanj 60 minut.

Best goalkeeper in the world.



Gracias, Jan. pic.twitter.com/HNWvSJ2jto — Atletico Universe (@atletiuniverse) February 8, 2025

Oblak, ki je že vrsto let zasidran v udarni postavi Atletica, saj si je priboril status nezamenljivega čuvaja mreže, ob odsotnosti Kokeja pa tudi kapetana rdeče-belih, jih je v tej sezoni prejel le 15. Tako v povprečju na tekmo prejema le 0,68 zadetka, s čimer je vodilni na lestvici kandidatov za prestižno priznanje, ki ga podeljuje španski športni dnevnik Marca. Najbližje Oblaku so David Soria (Getafe – 0,77 zadetka na tekmo), Remiro (Real Sociedad – 0,86) in Thibaut Courtois (Real Madrid – 0,90).

Jan Oblak lahko postane prvi vratar, ki bi v zgodovini španskih prvenstev priznanje zamora prejel kar šestkrat. Foto: Guliverimage

Če bi Oblak zadržal vodstvo, bi prejel zamoro že šestič, s tem pa postavil podvig podvigov, saj bi postal prvi vratar s šestimi priznanji. Za zdaj jih je osvojil pet in si rekord španskega klubskega nogometa deli z nekdanjima velemojstroma Barcelone Victorjem Valdesom in Antonijem Ramalletsom.

Atletico zadel po sporni 11-metrovki

Real je imel veliko pripomb na dosojeno 11-metrovko v korist gostov. Foto: Reuters Madridska nogometna poslastica je imela zelo vroč uvod. Beli baletniki, nezadovoljni zaradi nekaterih sodniških odločitev na nedavnem gostovanju v Barceloni pri Espanyolu (0:1), so poslali protestno odprto pismo krovni zvezi. Ko so izvedeli, da bo srečanje z Atleticom sodil delivec pravice Cesar Soto Grado, niso skrivali slabe volje, nato pa bili po tekmi (1:1) nezadovoljni s kazenskim udarcem, ki ga je omenjeni sodnik dosodil Atleticu.

Sodnik Soto Grado je takrat pokazal na belo točko po posredovanju VAR-pomočnikov in ogledu posnetka, ko je Aurelien Tchouameni stopil na nogo Samuelu Linu. V taboru gostiteljev so prepričani, da je pretiraval in bi se lahko odločil drugače. Trener Carlo Ancelotti, ki sicer ne slovi po pretiranem izkazovanju čustev med srečanjem, se je takrat prijel za glavo. Julian Alvarez je nato z "nizko panenko" ukanil Thibauta Courtoisa, to pa je bil tudi edini strelec Oblakovih soigralcev v okvir vrat. Vse do konca srečanja!

Zid Oblak znova paral živce Realu

Škofjeloška hobotnica je zbrala kar osem obramb. Foto: Guliverimage Real je na začetku drugega polčasa 238. madridskega derbija prek Kyliana Mbappeja, ki je odbitek pospravil v mrežo, Oblak pa je bil ob strelu francoskega superzvezdnika nemočen, izenačil na 1:1. Do konca srečanja se je trudil, da bi poskrbel za popoln preobrat, a mu tega zid med vratnicama Atletica, Oblak je znova tako blestel, da so na družbenih omrežjih prevladovala poveličevanja njegovih navijačev, ki njegovo nepremagljivost primerjajo z zidom, ni dovolil. Ostalo je pri 1:1, Oblak pa je z osmimi obrambami postal prvo ime srečanja.

Imel je tudi nekaj sreče, saj je Jude Bellingham zatresel prečko, Atletico pa je, čeprav je statistika v strelih v okvir vrat za goste znašala zelo skromnih 1:9, ostal nepremagan na Santiagu Bernabeuu. Skupno razmerje strelov na gol je bilo 23:10 v korist Reala, ki si je pri tem pripravil pet velikih priložnosti, Atletico pa le dve.

Real ostaja v vodstvu španskega prvenstva, a Atletico zaostaja le eno točko. Beli baletniki so v 23 krogih osvojili 50 točk. Zadnjič, ko so jih imeli po 23 krogih manj kot 51, je bilo ravno v sezoni 2020/21, ko se je Jan Oblak veselil svojega edinega naslova španskega prvaka z Atleticom. Foto: Reuters

Ancelotti: Zaslužili smo si več

Diego Simeone še naprej diha za ovratnik Carlu Ancelottiju. Atletico ima 49 točk, Real le eno več. Foto: Reuters "Moji igralci so frustrirani, saj se zavedajo, da so si zaslužili veliko več. Poleg kazenskega strela, ki je bil takšen, kakršen je bil, se sploh ne spomnim, da bi gostje imeli še kakšno nevarno situacijo pred našimi vrati. Nadzorovali smo potek srečanja, si priigrali velike priložnosti in si zaslužili več. Zaslužili smo si zmago," je po srečanju dejal Carlo Ancelotti, ki ga v torek čaka nov velik izziv.

Na Etihadu bo gostoval pri Manchester Cityju, to bo prva tekma dodatnih kvalifikacij za osmino finala lige prvakov, v kateri Real brani naslov. "S takšnim modelom igre, kakršnega smo pokazali proti Atleticu, se moramo predstaviti tudi proti Cityju", si Ancelotti želi, da bi bili njegovi varovanci tako dominantni tudi proti neprepričljivemu angleškemu velikanu, a tudi učinkovitejši v napadu.

Kylian Mbappe in druščina bodo v torek v ligi prvakov gostovali pri Manchester Cityju. Foto: Reuters

V soboto jim v napadu ni steklo, saj se je na vratih Atletica izkazal Oblak. Bo v torek drugače? Atletico lahko po drugi strani med tednom počiva, saj si je zaradi boljših predstav v ligi prvakov, kjer se je z lahkoto uvrstil med najboljših osem, zagotovil neposredno uvrstitev med najboljših 16. Oblak je tudi edini slovenski nogometaš, ki bo spomladi vztrajal v izločilnem delu lige prvakov.