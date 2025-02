Na stadionu Santiago Bernabeu sta se v derbiju 23. kroga španskega prvenstva v soboto pomerila vodilna in mestna tekmeca Real in Atletico. Tekma se je končala z neodločenim izidom 1:1, Real tako ostaja na prvem mestu. Pred spopadom, ki ga je z velikim zanimanjem spremljala tretja Barcelona, je odmevala poteza belih baletnikov, ki so se krovni zvezi pritožili zaradi domnevnih sodniških prevar. Katalonci so v nedeljo s 4:1 nadigrali Sevillo in so zdaj dve točki za Realom in eno za Atleticom.

Pred Realom je peklenski razpored tekem. Po težko prigarani zmagi v četrtfinalu pokala, kjer je s 3:2 ugnal Leganes, na tekmi pa sta se sporekla kapetan Luka Modrić in "neposlušni" zvezdnik Vinicius Jr., je že v soboto sledil madridski derbi, nato pa ga že v torek čaka gostovanje na Etihadu, kjer bo imel opravka z nepredvidljivim Manchestrom Cityjem, ki v ligi prvakov vidi imenitno priložnost, da bi rešil vtis v sicer neprepričljivi sezoni.

Na madridskem derbiju je Atletico Jana Oblaka povedel v 35. minuti z zadetkom Juliana Alvareza. Domači so prek Kyliana Mbappeja izenačili v 50. minuti in pri neodločenem izidu je tudi ostalo. Real tako ostaja na vrhu španske lige s točko prednosti pred Atleticom. Tretjeuvrščena Barcelona, ki ji tudi zaradi imenitnih predstav v ligi prvakov ne bo treba igrati dodatnih kvalifikacij za preboj v osmino finala, je v nedeljo zvečer s 4:1 zmagala na gostovanju v Sevilli.

Barcelona je imela lepo priložnost, da z uspehom v Sevilli ujame madridska kluba, ki jo je izkoristila. Pred tekmo je imela na tretjem mestu 45 točk, Real na prvem 50 in Atletico na drugem točko manj. Zdaj so vsi trije povsem skupaj, saj ima Barca po zmagi 48 točk.

Robert Lewandowski je dosegel 19. gol sezone. Je prvi strelec la lige. Foto: Reuters V Sevilli so gostje odlično začeli, saj je že v osmi minuti poljski zvezdnik Robert Lewandowski po podaji Iniga Martineza iz bližine premagal domačega vratarja Orjana Nylanda. Toda že v naslednjem napadu so domači izenačili, ko so tekmeci zamujali pri vračanju v obrambo, uspešen pa je bil Ruben Vargas. Barca je v drugem polčasu dosegla nov gol še hitreje kot v prvem, v 46. minuti je zadel Fermin Lopez, ki je v igro vstopil le minuto prej. Sevilla je nato sicer zadela, a iz prepovedanega položaja, vodstvo gostov pa je utrdil Raphinha z natančnim strelom od daleč. Deset minut pozneje so gostje ostali le z desetimi, ko je sodnik po posredovanju vara pokazal rdeči karton Lopezu. Andaluzijska ekipa te prednosti ni izkoristila, je pa blaugrana tik pred koncem postavila piko na i, ko je bil na pravem mestu Eric Garcia in je iz bližine z glavo zadel za končnih 4:1.

Pred derbijem je odmevalo tudi odprto pismo, v katerem se je Real Madrid pritožil krovni nogometni zvezi (RFEF) nad domnevnimi sodniškimi krivicami, ki so jim bili priča na gostovanju pri Espanyolu, ko so ostali brez točk (0:1). Ta poteza je zmotila tudi kapetana slovenske reprezentance. "Najboljše je pustiti sodnike pri miru in jim omogočiti, da opravljajo svoje delo najbolje, kot je mogoče. To je najpomembnejša stvar za nogomet. Ne le za ekipe, ampak za vse. Niso sodniki tisti, ki odločajo tekme," je povedal Jan Oblak za ESPN.

Četrti na lestvici Athletic Bilbao je po hat-tricku Oihana Sanceta s 3:0 premagal Girono.

Špansko prvenstvo, 23. krog:

Petek, 7. februar:

Sobota, 8. februar:

Nedelja, 9. februar:

Ponedeljek, 10. februar:

Lestvica: