Barcelona znova odpihnila Valencio, izjemen trojček Torresa

V polfinale španskega pokalnega tekmovanja so se uvrstili Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid in Real Sociedad. Atletico Madrid je v torek doma nadigral Getafe (5:0). Jan Oblak, ki v tej sezoni še ni branil na pokalnem srečanju, je tudi tokrat sedel na klopi, branil pa je njegov stanovski kolega iz Argentine Juan Musso. Real Madrid se je v sredo namučil na gostovanju pri Leganesu (3:2), Real Sociedad je v četrtek z 2:0 izločil Osasuno, Barcelona pa se je še drugič v kratkem obdobju poigrala z Valencio in jo na Mestalli na krilih trikratnega strelca Ferrana Torresa odpravila s 5:0.

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak je v dresu Atletica osvojil že veliko lovorik, za popolno špansko zbirko pa mu manjka še pokalni naslov. Z rdeče-belimi se ni še nikoli prebil v finale španskega pokala. Ali bi mu lahko uspelo v tej sezoni, v kateri je Simeonejeva četa za zdaj preskočila vse ovire, še vselej pa je branil rezervni čuvaj mreže Juan Musso?

Giuliano Simeone, sin trenerja Diega Simeoneja, je začetek dvoboja zaznamoval z dvema zadetkoma. Foto: Reuters

Musso v pokalu branil že petkrat

Juan Musso nastopa za Atletico kot posojeni vratar Atalante. V prvenstvu je branil le na eni tekmi, v pokalu pa mu rojak Simeone namenja priložnost. Foto: Guliverimage Trener Diego Simeone, ki je konec prejšnjega tedna vodil Atletico že petstotič v la ligi in premagal Mallorco (2:0), je nazadnje osvojil pokal z madridskim velikanom pred 12 leti. Takrat Oblak še ni branil za Atletico, ampak se je dokazoval na Portugalskem.

Proti Getafeju je znova med vratnicama Atletica stal Musso, Oblak pa je spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce. Atletico se je v tej sezoni v pokalu tako prvič s tekmecem, ki igra v prvi ligi, srečal v četrtfinalu.

Na začetku je imel opravka celo s šestoligašem (UE Vic), ki ga je premagal šele v končnici srečanja, v osmini finala pa je bil boljši od drugoligaškega kluba Elche. Getafe je do gostovanja na Metropolitanu v koledarskem letu 2025 igral odlično. Na šestih tekmah je zbral štiri zmage in dva remija, nato pa je Atletico prekinil njegov niz neporaženosti.

Atletico si je s prepričljivo zmago okrepil samozavest pred novim vrhuncem, ki se obeta konec tedna. Takrat se bosta v velikem derbiju španskega prvenstva pomerila vodilna kluba, Real in Atletico. Na lestvici ju loči le ena točka.

20-letni Španec Gonzalo Garcia je v sodnikovem podaljšku zagotovil zmago Realu. To je bil njegov prvi zadetek za kraljevi klub. Foto: Reuters

Madridski Real se je v sredo namučil z Leganesom. Z zadetkoma Luke Modrića in Endricka je v gosteh povedel z 2:0, a so domači odgovorili z dvema zadetkoma Juana Cruza. Šele v tretji minuti sodnikovega podaljška je za zmago in napredovanje belega baleta zadel Gonzalo Garcia.

Barcelona še drugič pomendrala Valencio

Pred dvema tednoma je Barcelona v prvenstvu odpihnila Valencio na domačem Montjuicu s 7:1, v pokalu pa so Katalonci znova demonstrirali prevlado in netopirje nadigrali še na Mestalli. Blaugrana je zmagala s 5:0, blestel pa je zlasti nekdanji up Valencie Ferran Torres, ki je že v uvodnih 30 minutah dosegel hat-trick. S tem je postal strelec najhitrejšega trojčka v dresu Barcelone v vseh tekmovanjih po letu 2008, ko je Kamerunec Samuel Eto'o za tri zadetke proti Almerii potreboval le 28 minut.

Ferran Torres je v rojstnem mestu, kjer je v mladih letih branil barve Valencie, prerešetal mrežo netopirjev in poskrbel za najhitrejši trojček Barcelone po letu 2008. Foto: Reuters

Barcelona je zlahka zmagala, čeprav je trener Hansi Flick spočil najboljšega strelca Roberta Lewandowskega. Končni rezultat je v 52. minuti dosegel mladi zvezdnik Lamine Yamal.

Prvič po letu 2014 bodo v polfinalu pokala nastopili vsi trije velikani Atletico, Barcelona in Real.

