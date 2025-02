V Španiji odmeva spor med Modrićem in Viniciusom

Nogometaši madridskega Reala so se v sredo namučili, da so se uvrstili v polfinale španskega pokala. V gosteh so proti Leganesu, prvi zadetek je dosegel 39-letni Luka Modrić, vodili že z 2:0, a so gostitelji izenačili na 2:2, nato pa je v sodnikovem podaljšku zmago belim baletnikom zagotovil mladi Gonzalo Garcia. Zmago Reala pa je zaznamovala tudi neposlušnost Viniciusa Jr., ki ni najboljše sprejel kritike kapetana Modrića. Trener Carlo Ancelotti je javno podprl Hrvata.

Kaj se je zgodilo? Idile v vrstah Reala ni zmotilo le izenačenje Leganesa na 2:2, ampak tudi nezadovoljstvo Luke Modrića v 85. minuti. Takrat se je kapetan belih baletnikov po akciji Leganesa, ki se je končala s kotom gostiteljev, obrnil k Viniciusu Jr. in mu namenil ostro kritiko, ker ni sodeloval v obrambi. Ni manjkalo niti sočnih besed. Brazilec si je mislil svoje in se burno odzval na kritiko svojega kapetana. Modriću to ni bilo všeč, na njegovo stran se je postavil tudi Urugvajec Federico Valverde.

Bronca de Modric a Vinicius después de la amarilla al brasileño y de que no bajara a defender. pic.twitter.com/pkYARyjLXf — Abraham P. Romero (@AbrahamPRomero) February 5, 2025

Vinicius je nekaj minut pozneje, ko je 20-letni Gonzalo Garcia s svojim sploh prvim zadetkom za Real španske prvake popeljal do napredovanja (3:2), brez pretirane energije proslavljal zmagoviti gol, takoj po koncu dvoboja pa se odpravil proti slačilnici.

"Ne vem, kaj se je zgodilo, a če Modrić nekaj reče, to drži in je to treba spoštovati. Vedno se je treba strinjati z Luko," je dal Italijan na novinarski konferenci po tekmi Brazilcu vedeti, da je storil napako.

Kapetan Reala Luka Modrić je v tej sezoni prispeval tri zadetke in pet podaj. Foto: Reuters

V polfinale španskega pokala sta se tako uvrstila že Real Madrid in Atletico Madrid, danes pa se bodo v zadnjih četrtfinalnih tekmah pomerili še Valencia in Barcelona ter Real Sociedad in Osasuna.