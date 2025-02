Nedelja v nemški bundesligi je bila slovenska! David Zec je zadel za remi Kiela 2:2 z Bochumom, nakar sta za RB Leipzig igrala Benjamin Šeško in Kevin Kampl. Za zmago proti St. Pauliju z 2:0 je Šeško dosegel prvi gol, za drugega pa podal. V 73. minuti sta sedla na klop, Kampl je pred tem dobil rumeni karton. Vodilni Bayern je na uvodni tekmi 21. kroga v petek s 3:0 premagal Werder. Bavarci so z zmago ušli branilcem naslova iz Leverkusna, ki so v soboto z Wolfsburgom igrali 0:0, na plus osem. Niko Kovač je prvič vodil Borussio Dortmund in z 1:2 izgubil proti Stuttgartu.

David Zec se je odlično znašel v Kielu. Foto: Guliverimage Nogometaši Kiela, kjer od januarja uspešno igra David Zec, so na obračunu dna nemške lige v tekmi 21. kroga igrali 2:2 z Bochumom in ohranili dve točki naskoka.

Severnonemška ekipa je odlično začela, že v tretji minuti je po igranju z roko tekmecev z bele točke zadel Steven Skrzybski. A ob koncu prvega dela je Bochum poskrbel za preobrat, v le treh minutah je dvakrat zadel Myron Boadu. V drugem polčasu pa je že po petih minutah udaril Zec: po podaji Johna Tolkina je natančno meril z glavo in v 50. minuti izenačil na 2:2, to je bil njegov drugi gol v bundesligi. Zatem so domači zadeli še okvir vrat, v 73. minuti pa je Lewis Holtby dosegel še gol, ki pa zaradi prekrška pred tem ni obveljal. Zec pa je imel v 89. minuti še eno veliko priložnost, a je vratar Patrick Drewes njegov poskus tokrat ustavil.

Benjamin Šeško je v 16. minuti zadel za vodstvo z 1:0, v 35. pa podal za povišanje na 2:0. Foto: Guliverimage

"Tor" je po nemško gol. Vemo, kdo jih daje za Leipzig. Foto: Guliverimage Leipzig je na zadnji tekmi kroga igral s St. Paulijem. Status favorita v obračunu je prvi potrdil Benjamin Šeško v 16. minuti, ko je protinapad začel Xavi Simons, dokončal pa slovenski napadalec za deveti gol v sezoni. Šeško je s podajo vrnil soigralcu v 36. minuti, ko je Simons zadel za 2:0. Gostje kljub zaostanku niso bili podrejeni, ob koncu prvega dela so stresli okvir vrat, od 69. minute pa so imeli igralca več, saj je Willi Orban dobil rdeči karton. A terenske premoči hamburški ekipi ni uspelo izkoristiti. Oba Slovenca - tudi Kevin Kampl je bil v začetni postavi - sta igrišče zapustila v 73. minuti.

Bayern še povišal prednost, remi Bayerja, poraz Borussie

Harry Kane je v tej sezoni že pri 21 zadetkih. Foto: Reuters Bayern se je proti Werderju podpisal še pod 17. zmago na 21. tekmi v tej sezoni bundeslige. Mrežo gostov je v 56. minuti z bele pike načel Harry Kane, tri točke pa je v 85. minuti potrdil Leroy Sane. Piko na i je nato za zmago s 3:0 s svojo drugo zadeto enajstmetrovko na tekmi v 97. minuti dodal Kane. Anglež je v tej sezoni bundeslige že pri 21 zadetkih, devet od teh jih je prispeval z najstrožje kazni.

Stuttgart je na kultnem dortmundskem stadionu Westfalen osvojil vse tri točke in napredoval na četrto mesto. Gostujoča ekipa je povedla v 50. minuti po avtogolu Waldemarja Antona, na 2:0 pa je 12 minut kasneje povišal Jeff Chabot. Izbranci novega domačega trenerja Nika Kovača, ki se je na vročo klop rumeno-črnih usedel 2. februarja, so znižali po golu Juliana Brandta v 82. minuti, do konca tekme pa nato niso dosegli izenačujočega gola.

Nemško prvenstvo, 21. krog:

Petek, 7. februar:

Sobota, 8. februar:

Nedelja, 9. februar:

Lestvica: