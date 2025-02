Prestop je presenečenje, saj je športni direktor Bayerna Christoph Freund v soboto po zmagi v domačem prvenstvu o Mathysu Telu dejal: "Trenutni trend je, da ostane."

Napadalec, ki je pogodbeno na bavarski klub vezan do leta 2029, je izrazil željo, da bi se lahko preselil že pozimi, da bi pridobil več igralnega časa na tekmah. V nedeljo je bilo rečeno, da sta Tel in Manchester United dosegla dogovor, ki pa je nato padel v vodo.

Tel se je leta 2022 preselil iz Rennesa v München za 20 milijonov in za Bayern odigral 60 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 12 golov.

Pri angleškem prvaku Manchester Cityju pa so na zadnji dan prestopnega roka podpisali sodelovanje z Nicom Gonzalezom iz Porta, kar je največja poteza med klubi angleške premier league.

Slabosti Cityja na sredini igrišča brez dobitnika zlate žoge Rodrija, ki je odsoten zaradi resne poškodbe kolena, so se pokazale ob nedeljskem porazu pri topničarjih.

Varovanci Pepa Guardiole se lahko znajdejo v bitki samo za uvrstitev v ligo prvakov v naslednji sezoni, pri čemer so branilci naslova ta čas na petem mestu domačega prvenstva s 15 točkami zaostanka za vodilnim Liverpoolom.

Nekdanji vezist Barcelone, 23-letni Gonzalez, prihaja na Otok za plačilo 60 milijonov evrov. "To je popolna priložnost zame na tej stopnji moje kariere," je dejal Gonzalez za klubsko spletno stran in dodal: "Vem, kakšen sloves ima Pep, in komaj čakam, da bom delal z njim. Pravzaprav sem počaščen, da želi, da igram v njegovi ekipi."

City je januarja že odštel več kot 120 milijonov funtov za napadalca Egipta Omarja Marmuša in mlada branilca Vitorja Reisa in Abdukodirja Husanova.

Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik je pri beograjski Crveni zvezdi v zimskem prestopnem roku ostal brez soigralca. Dvaindvajsetletni srednji branilec Nasser Djiga je namreč prestopil v elitno angleško ligo k Wolverhamptonu. Za Djigo je po poročanju Transfermarkta odštel 12 milijonov evrov. Pogodba traja do leta 2030.

Wolves pa so izpeljali še en prestop, za 18 milijonov evrov so iz francoskega Reimsa, ki ga je do pred kratkim vodil Luka Elsner, pripeljali 28-letnega vezista Marshalla Munetsija.

Bournemouth, tekmec Wolverhamptona v angleški ligi, je tudi kupoval v Franciji, le da v drugi ligi. Iz Lorienta je za 12 milijonov evrov kupil 18-letnega napadalca Elija Juniorja Kroupija.

Chelsea pa je branilca Axla Disasija poslal k Aston Villi, kjer bo igral kot posojen igralec, tako kot tudi Marco Asensio iz PSG. Za 26-letnega Disasija, ki je v Chelsea prišel iz Monaca za 45 milijonov evrov, bo Villa do konca sezone plačala šest milijonov evrov.

Cucho Hernandez, ki je doslej navduševal v severnoameriški ligi MLS pri Columbusu, pa se seli v Španijo. Tam bo okrepil Betis iz Seville, ki je za 25-letnega napadalca odštel 13 milijonov evrov.

Odmevno kadrovsko potezo so izvedli tudi pri italijanskem Milanu. Ta si je pri londonskem Chelseaju do konca sezone za dva milijona evrov izposodil Joaa Felixa, pri čemer bo v celoti pokril tudi njegovo plačo.

Fiorentina pa je pripeljala italijanskega reprezentanta Nicoloja Fagiolija. Tega jim je za 2,5 milijona evrov do konca sezone posodil Juventus. Viola lahko po koncu sezone igralca odkupi za nadaljnjih 13,5 milijona in tri milijone evrov dodatkov.

Kanadski nogometni reprezentant Alphonso Davies je podaljšal sodelovanje z Bayernom iz Münchna do 30. junija 2030. Štiriindvajsetletni krilni igralec je član slovitega bavarskega moštva od leta 2019.

🗣️ 𝗔𝗹𝗽𝗵𝗼𝗻𝘀𝗼 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗲𝘀 💬



"I am very happy to have extended my contract at this great club. I came to FC Bayern when I was 18 and just wanted to learn as much as possible every day to become one of the best in my position. Now I'm looking forward to another five years… pic.twitter.com/sBz9ouU14q