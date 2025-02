Začenja se zgodovinski teden za slovenski nogomet. Prvič v obdobju državne samostojnosti bosta v izločilnem delu evropskega klubskega tekmovanja nastopila kar dva slovenska kluba. To sta Olimpija in Celje. Obeta se četrtek, kot ga še ni bilo, po uvodnih prigodah v letu 2025 pa imajo bistveno več razlogov za zadovoljstvo v taboru zmajev kot grofov.

Maribor je leta 2014 gostil Sevillo v izločilnem delu evropske lige in se s poznejšim zmagovalcem v razprodanem Ljudskem vrtu razšel brez zmagovalca (2:2). Foto: Saša Pahić Szabo Za zdaj je čar spomladanskih nastopov v Evropi od slovenskih klubov izkusil le Maribor. V zlati dobi mariborskega kluba, ko je glavne kadrovske odločitve v Ljudskem vrtu sprejemal Zlatko Zahović, so se vijolice v ligi Europa pod vodstvom Anteja Šimundže prebile v izločilni del, nato pa v obračunu za osmino finala namučile poznejšega zmagovalca Sevillo. Pisalo se je leto 2014. To je bil velik dosežek, ob katerem je treba priznati, da je bila takratna konkurenca v ligi Europa močnejša od te, s katero imata v tej sezoni konferenčne lige opravka Olimpija in Celje.

Ljubljančane v kvalifikacijah za preboj v osmino finala konferenčne lige čakata spopada s prvakom Bosne in Hercegovine, Borcem iz Banjaluke, Celjani, ki so napredovanje ujeli tik pred zdajci, pa se bodo udarili s ciprskim velikanom Apoelom iz Nikozije. Zanimivo je, da bosta slovenska udeleženca izločilnega dela konferenčne lige naletela na tekmeca, pri katerem se dokazujejo tudi slovenski legionarji. Pri Borcu tako nastopata Sandi Ogrinec (redno) in Gregor Bajde (manj redno), pri Apoelu pa je prvi vratar in kapetan Vid Belec, brez katerega si prvaki Cipra ne znajo predstavljati začetne enajsterice.

Idile Olimpije ni zmotil niti nenavaden spodrsljaj Vidovška

Matevž Vidovšek si je na Bonifiki privoščil neverjetno napako, po kateri je Koper prek Tomija Jurića povedel z 1:0. Foto: Aleš Fevžer Po zadnjih nastopih v 1. SNL so lahko veliko boljše volje v Ljubljani. Olimpija je zmagovalno miselnost prenesla tudi v leto 2025, pozimi še okrepila kadrovski kader, trener Victor Sanchez pa skupaj s sodelavci daje vtis, da točno ve, kaj zmaji potrebujejo na zelenici za uresničitev svojih ciljev. V prvenstvu so ohranili prednost šestih točk pred najbližjim zasledovalcem Mariborom, Kopru ušli na devet, Celju pa kar 14 točk naskoka.

Zmajev ni zmotila niti nevsakdanja napaka, ki se je na Bonifiki pripetila Matevžu Vidovšku. Ta sicer brani tako suvereno in uspešno, da se v tej sezoni njegova mreža v 1. SNL trese rekordno redko. Njegovi soigralci iz tega niso delali drame, ampak nadaljevati svojo napadalno igro, poskrbeli za preobrat in nadigrali Koprčane do te mere, da je po dvoboju najbolj odmevala ostra kritika Denisa Popovića.

Denisa Popovića je zmotilo, da se je v vrste njegovih soigralcev na tekmi proti Olimpiji naselil strah in so se večino časa branili. Foto: Aleš Fevžer

Nekdanjega reprezentanta je zmotilo pomanjkanje poguma pri njegovih soigralcih. "Na treningih so vsi mojstri, vsi so veliki igralci, ko pride tekma, pa ne moremo sestaviti dveh podaj," je rojeni Celjan po tekmi pred kamerami Sportkluba čestital Olimpiji za zasluženo zmago, obrambno igro Kopra, ki se je proti zmajem doma branil vseh 90 minut, pa označil za sramoto. "Zame osebno je to sramota," je poudaril, z njegovo kritiko pa se je pozneje strinjal tudi trener Oliver Bogatinov in vse skupaj pripisal pomanjkanju izkušenj preostalih varovancev.

Matko znova zapravljal "nemogoče"

Aljoša Matko je v hudi strelski krizi že kar nekaj časa. Foto: Jure Banfi Zmaji so s pomembno zmago v Kopru (2:1), to je tudi edini klub, ki jih je v tej sezoni premagal v prvenstvu, ohranili lepo prednost pred zasledovalci, med katerimi sta v letu 2025 podobno kot Olimpija stoodstotna tako Maribor kot Bravo, Celjani pa veljajo za veliko rezultatsko razočaranje. Napovedi Alberta Riere, da bodo spomladi zaigrali še bolje, kar so podprli z obilnim prometom v zimskem prestopnem roku, v katerem so v knežje mesto pripeljali ogromno tujcev, se za zdaj ne uresničujejo.

Filozofija celjskega kluba, da bi ponujal priložnost zlasti (naj)boljšim mlajšim slovenskim igralcem, je razvodenela, obetavnih domačih grofov je celo tako malo, da se je Riera odločil za neprivlačen način, kako zvito izigrati pravilo nastopa nogometaša do 21 let v udarni enajsterici. Že drugič zapored je v prvi minuti zamenjal mladega vratarja Luko Kolarja in v igro pripeljal starejšega portugalskega novinca Ricarda Silvo. Ta za zdaj prejema tako veliko zadetkov kot njegovi predhodniki v tej sezoni. Na dveh tekmah v 1. SNL jih je prejel pet, Celjani pa so doživeli dva boleča poraza.

Boštjan Cesar je prvič vodil Maribor na štajerskem derbiju in v gosteh zadal boleč udarec Celjanom. Foto: Jure Banfi

Čeprav so si znova priigrali veliko priložnosti, pri tem prevladovali zlasti na štajerskem derbiju z Mariborom, kjer se je nadaljevalo neverjetno zapravljanje imenitnih priložnosti Aljoše Matka, so navijače znova pustili nezadovoljne. Riera se je tako znašel pod pritiskom, klub je padel na peto mesto, ki sploh ne vodi v Evropo. Celjani lahko državni naslov ob zaostanku 14 točk za Olimpijo ubranijo le še v primeru čudeža.

V Banjaluko odhaja tisoč navijačev Olimpije

Privrženci Olimpije so v soboto napolnili tudi precejšen del Bonifike. Foto: Aleš Fevžer Boljši, predvsem pa uspešnejši rezultatski vtis bi lahko ustvarili v Evropi. Tudi tam želi Riera zmagovati na način, za katerega je prepričan, da je popoln ideal nogometa. Biti všečen, napadalen, nepredvidljiv, raznovrsten in uspešen. Njegovi izbranci še verjamejo, da je to mogoče. Pogrešajo le več učinkovitosti v napadu, pa tudi trdnosti v obrambi, kjer se še vedno pojavlja preveč lukenj. V nasprotju z Olimpijo, ki bi z izjemo brutalne napake Vidovška, pa tudi nekaterih sodniških odločitev, ki so ji šle na roko na domači tekmi proti Primorju (5:0), lahko ostala pri dveh ničlah, kar zadeva prejete zadetke v letu 2025.

Pri obeh slovenskih udeležencih izločilnega dela konferenčne lige je zaznati še nekaj. Olimpija je več kot uspešno prebudila nogometno evforijo v Stožicah. Na zgodovinsko gostovanje k nekdanjim bratom se v Banjaluko odpravlja več kot tisoč navijačev vodilnega slovenskega kluba. V četrtek bo tako precejšen del stadiona v največjem mestu Republike Srbske, ene od dveh entitet v Bosni in Hercegovini, obarvan zeleno-belo.

Olimpija si je z zmago na Primorskem, kjer se je na seznam strelcev še drugič zapored vpisal estonski novinec Alex Tamm, še okrepila samozavest. Foto: Aleš Fevžer

V taboru Borca Olimpijo zelo dobro pozna več igralcev, zlasti nekdanji zmaj Stefan Savić ter slovenska legionarja Ogrinec in Bajde (jeseni je za Borac občasno nastopal še Aleks Pihler, a nato pozimi zapustil BiH in oblekel dres Nafte), tudi zaradi boljše uvrstitve v ligaškem delu pa vloga favorita pripada Olimpiji.

Riera in Karničnik nista jezna. Prav nasprotno.

Celjani so v letu 2025 doživeli dva domača poraza. V četrtek jih čaka še evropski izziv, prihaja Apoel. Foto: Jure Banfi Zmaji so jeseni v Evropi bolj ali manj blesteli, nabrali pa so si ogromno pozitivnih izkušenj, ki bi jim lahko prišle zelo prav. Varovanci Sancheza so z vstopom v leto 2025 dokazali, da so na pravi poti, pri Celjanih, ki jih čakajo zelo naporni tedni (zahtevni tekmi z Apoelom, vmes pa še gostovanje pri Muri, kjer je Riera jeseni s Celjem že doživel razočaranje), pa se je med navijače prikradel dvom. Obisk na tribunah ni tako velik, kot bi si ga Celjani želeli.

Če rezultati ne gredo v prid branilcem naslova, pa trenerja Alberta Riero in njegove varovance veliko bolj zadovoljuje način igre. Ohranja jim upanje in dviguje optimizem, saj so prepričani, da bodo slej ko prej ujeli zmagoviti ritem in povzdignili rezultatsko krivuljo. "Zadovoljen sem. Povsem. To je bila fantastična predstava. Težko bi se bolje pripravili," je po porazu z Mariborom, pri katerem je Boštjan Cesar v kratki trenerski karieri proslavljal največjo zmago, s katero se je utrdil na samostojnem drugem mestu, dejal gostobesedni Španec.

Kapetan Celja Žan Karničnik podobno kot njegov trener Albert Riera verjame, da so Celjani kljub rezultatski krizi na pravi poti. Foto: Jure Banfi

Njegovi varovanci v obdobju rezultatske krize, Celje v 1. SNL ni zmagalo že na štirih tekmah zapored, čutijo podobno. Zlasti kapetan Žan Karničnik. "Ponosen sem na ekipo, dobro smo delovali na igrišču. Bili smo dominantni, proti Mariboru smo si ustvarili veliko priložnosti. Nasprotnik je na koncu zmagal, a to je tista igra, ki jo želimo igrati. Tudi v Evropi želimo delovati tako. Nimamo si česa očitati. Tudi sam nisem bil jezen, želim igrati takšno igro. Danes samo rezultat ni bil na naši strani," nogometaši Celja v nasprotju z delom občinstva, ki jim je za poraz proti vijolicam namenilo žvižge, ostajajo prepričani, da so na pravi poti. In da bo Celje ob podobnih predstavah kmalu začelo zmagovati. Morda že v četrtek, ko bo na stadionu Z'dežele na največji evropski tekmi, kar jih je bilo v knežjem mestu, gostoval ciprski Apoel.

Obeta se torej zgodovinski četrtek za slovenski nogomet. Celje si bo poskušalo na domači zelenici zagotoviti čim boljše izhodišče pred povratno tekmo v Nikoziji, Olimpija pa ob glasni podpori navijačev v Banjaluki dobro popotnico za dvoboj v Ljubljani. Ljubiteljem nogometa na sončni strani Alp tako v teh tednih zagotovo ne bo dolgčas.