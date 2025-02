Andrej Razdrh uradno selektor reprezentance do 21 let

Slovensko nogometno reprezentanco do 21 let bo uradno in pričakovano v prihodnje vodil Andrej Razdrh. Novega selektorja so potrdili na seji izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije (NZS).

"Gre za uveljavljenega nogometnega trenerja, ki je v preteklosti vodil tako mladinske kot tudi članske ekipe slovenskih prvoligaških klubov," so zapisali pri NZS. Andrej Razdrh je na mestu selektorja mlade reprezentance nasledil Milenka Aćimovića, ki je prevzel funkcijo direktorja reprezentanc. Razdrh je v zadnjem kvalifikacijskem ciklu opravljal vlogo pomočnika selektorja ekipe, ki jo junija čaka nastop na evropskem prvenstvu na Slovaškem.

Ačimović verjame, da bo kos izzivom

"Andrej Razdrh je priznan nogometni trener, s katerim že dolgo sodelujem in mu zaupam. Ekipo, ki se je uvrstila na evropsko prvenstvo, dobro pozna, saj je bil del strokovnega vodstva tudi v kvalifikacijah. Veseli me, da njegovo imenovanje za selektorja mlade reprezentance zagotavlja nadaljevanje uspešnega delovnega procesa in pozitivne miselnosti, ki se je vzpostavila v ekipi," je dejal Aćimović.

Foto: Aleš Fevžer

"Prepričan sem, da bo Razdrh ob pomoči strokovnega vodstva reprezentance kos izzivom, ki jih prinaša evropsko prvenstvo," je dodal Aćimović, ki bo v vlogi športnega direktorja prisoten tudi na Slovaškem, so sporočili z NZS.

Razdrh bo mlado reprezentanco vodil do 30. novembra 2026. Obenem so potrdili tudi selektorja reprezentance do 15 let, to je postal Matej Drobnič, ki je v preteklosti deloval v strokovnem štabu reprezentance U21.

Spodbuda klubom za delo z mladimi domačimi igralci



Izvršni odbor NZS je sprejel spremembe in dopolnitve sklepov za tekmovanja v članskih kategorijah. Tako bodo prvoligaši od sezone 2025/2026 v zapisnik za tekmo morali vključiti deset doma vzgojenih nogometašev, tekmo bo moral začeti en nogometaš s pravico nastopa za slovensko reprezentanco do 21 let, v 2. SNL pa bodo na zapisniku tekme morali vključiti 12 doma vzgojenih nogometašev, tekmo pa bosta morala začeti dva s pravico nastopa za U21-reprezentanco. Obenem bodo klubi 1. SNL lahko na zapisnik tekme v prihodnji sezoni vključili štiri nogometaše brez slovenskega oziroma EU-državljanstva, v 2. SNL dva, medtem ko v 3. SNL ostaja pri enem takšnem igralcu.



NZS bo dala tudi finančno spodbudo klubom, katerih igralci so bili vpoklicani v slovenske reprezentance. Skupno bo za to namenjenih do 270.000 evrov, ki se bodo razdelili na podlagi udeležbe igralcev v reprezentančnih aktivnostih in starostne kategorije reprezentance. "Namen aktivnosti je spodbuda klubom za kakovostno delo z mladimi igralci, ki so od devetega leta starosti dalje uspešno prispevali k razvoju reprezentanta in s tem reprezentanc NZS," so pojasnili pri zvezi.