Slovenska nogometna reprezentanca je dobila tudi drugega nasprotnika v junijskem reprezentančnem terminu. Slovenci bodo 10. junija gostili Bosno in Hercegovino, reprezentanco, s katero so se doslej na uradnih tekmah pomerili že štirikrat.

Slovenija se je z BiH nazadnje srečala februarja 2013, ko so Slovenci pod vodstvom Srečka Katanca v zasneženih Stožicah klonili z 0:3, tudi sicer pa Slovenija bosanske reprezentance na uradnih tekmah še ni premagala.

Slovenijo prvi nastop letos čaka marca v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v ligi B pokala narodov proti Slovaški, po junijskih pripravljalnih tekmah z Luksemburgom v gosteh in BiH doma pa imajo varovanci Matjaža Keka septembra in novembra kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026 s Švedsko, Švico in Kosovom.

