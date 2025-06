Slovenska tehnologija, ki stoji za najboljšim gelatom na svetu

Sladoled prihodnosti ni le stvar okusa – temveč tudi tehnologije. V ozadju najbolj kremastih in inovativnih gelatov, ki osvajajo vitrine doma in po svetu, stojita slovensko podjetje Valmar d.o.o. in blagovna znamka Valtek . Njuna zgodba združuje tradicijo, družinsko predanost in vrhunske tehnološke rešitve – vse iz srca Nove Gorice.

Gelato – umetnost, ki zahteva natančnost

Gelato ni zgolj sladoled, čeprav največkrat pomislimo, da gre le za dobesedni prevod iz italijanščine. Gelato je gostejši, bolj kremast in polnejšega okusa, saj vsebuje do 70 odstotkov manj zraka kot klasični sladoled. Prav zato priprava gelata zahteva posebej natančno tehnologijo – takšno, ki zna ohraniti strukturo, temperaturo in okus brez kompromisov.

"Naš slogan bi lahko bil: tehnologija, ki ne zasenči mojstra, temveč ga podpira," poudarja Miha Rabič, direktor Valmar d.o.o. in naslednik vizije tradicije družine Jejčič. "Naša oprema mora biti tiha partnerica vsakemu slaščičarskemu mojstru – omogočati mu mora svobodo ustvarjanja, hkrati pa zagotavljati popolno konsistenco in energetsko učinkovitost."

Okusi prihodnosti: iz Nove Gorice do Dubaja

Poletje 2025 napoveduje drzne okuse, prefinjene teksture in vse večji poudarek na edinstvenih izkušnjah ob uživanju sladoleda. Med najbolj vročimi trendi letošnje sezone je vsekakor dubajska čokolada – bogat, eksotičen okus, ki združuje svilnato čokoladno osnovo, pistacijo in hrustljavo testo kadaif. Gre za kombinacijo, ki navdušuje tako tradicionalne ljubitelje čokolade kot tiste, ki iščejo nove, presenetljive okuse.

Ta t. i. "luksuzni okus Bližnjega vzhoda" je že preplavil vitrine sladoledarn po Evropi in obeta, da bo eden glavnih hitov tega poletja tudi pri nas in naših bližnjih sosedih.

"Včasih je bila tehnologija le garancija, da stroj ne zataji. Danes pa govorimo o pametnih rešitvah, avtomatizaciji, daljinskem nadzoru in energetski učinkovitosti. Stroji morajo komunicirati z uporabnikom, si zapomniti recepte, optimizirati porabo energije in biti trajnostni. Z našimi napravami 'gelaterije' prihranijo čas, surovine in energijo – obenem pa ohranijo popoln nadzor nad končnim izdelkom," dodaja Rabič.

Od male delavnice v Solkanu do vodilnega igralca svetovne sladoledne industrije

Za vsako popolno kepico gelata ne stoji le mojster – stoji tudi vrhunska tehnologija. V središču te zgodbe je slovensko podjetje Valmar d.o.o. s svojo blagovno znamko Valtek, del skupine Valmar, ki že več kot 40 let postavlja standarde v svetu proizvodnje strojev za gelato.

Zgodba podjetja se začne v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v Solkanu pri Novi Gorici, kjer sta oče in sin, Marijan in Valter Jejčič, iz majhne obrtniške delavnice ustvarila blagovni znamki Valtek in Valmar. Skupaj sta postavila temelje tradicije, ki jo danes nadaljujejo nove generacije – z enako strastjo, predanostjo in osredotočenostjo na prihodnost.

Marijan Jejčič, vizionarski oče, je s svojo odločnostjo, inovativnostjo in tehnično odličnostjo ustvaril blagovno znamko Valtek, ki je postala prepoznavna in sinonim kakovosti po vsej regiji. Ohranja tudi bolj butičen pristop do svojih strank ter s svojo prisotnostjo krepi vezi predvsem v Sloveniji, na Hrvaškem in širše v lokalnem okolju. Njegov sin, Valter Jejčič, je to vizijo razširil na mednarodni trg in ustanovil podjetje Valmar Global d.o.o. ter svojo blagovno znamko Valmar, ki je z inovacijami in razvejano distribucijsko mrežo prisotna v več kot 80 državah po svetu in velja za enega ključnih akterjev v globalni industriji. Njihove naprave ne le sledijo trendom, temveč jih s svojo tehnološko dovršenostjo tudi postavljajo.

Foto: Valmar d.o.o.

40 let – in pogled naprej

Svet gelata je kompleksen in zahteva natančnost v vsaki fazi priprave – od prve pasterizacije mešanice do zadnjega hlajenja, kjer se rojevajo okus, tekstura in stabilnost izdelka. In prav tu nastopi Valtekova tehnologija, razvita in izdelana v Sloveniji, ki vsak korak procesa nadzoruje z izjemno natančnostjo.

S štiridesetletno tradicijo, družinsko vizijo in neprekinjenim razvojem ostajata Valmar in Valtek ključna akterja svetovne sladoledne industrije. Njuna zgodba je dokaz, da je mogoče združiti obrtniško znanje s sodobno tehnologijo – in ustvarjati rešitve, ki ne služijo le industriji, temveč tudi kulturi okusa.

Ker gelato ni le posladek. Je dediščina, inovacija in – s podporo obeh blagovnih znamk skupine Valmar – tudi prihodnost.