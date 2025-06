Slovenke želijo pokazati drugačen obraz

Če bodo hotele zmagati, bodo morale najbrž popraviti met iz igre, ki jim proti Litovkam ni šel. Jessica Shepard, ki se je dobro borila pod košema, je bila premalo za boljši rezultat, proti Italijankam bo potrebovala pomoč drugih, predvsem izkušenejših, kapetanke Teje Oblak in Eve Lisec, ki na prvi tekmi nista blesteli.

Proti Litovkam so bile Slovenke favoritinje, tokrat bodo to vlogo imele tekmice, ki so na prvi tekmi s 70:61 ugnale Srbijo. A Italijanke zagotovo niso nepremagljive, trdijo tudi v slovenskem taboru.

"Naslednja tekma bo za nas kot za življenje ali smrt. Nanjo moramo iti popolnoma osredotočeni. Italija ima zelo dobro ekipo, poznam jih zelo dobro, tako kot oni nas. Smo pa samozavestni, poskušali jih bomo premagati doma in jim pokvariti zabavo," je optimističen Georgios Diakulakos, selektor Slovenije.

Tretji in hkrati zadnji obračun uvodnega dela slovensko vrsto čaka v soboto ob 17.30 proti Srbiji. Iz skupinskega v izločilni del neposredno napredujeta le dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine. V četrtfinalu se bodo križale skupini A in B ter skupini C in D.

EuroBasket (Ž), 2. krog:

Četrtek, 19. junij:

Lestvica skupine B:



1. Litva 1 tekma – 2 točki

2. Italija 1 – 2

3. Slovenija 1 – 1

4. Srbija 1 – 1

Preberite še: