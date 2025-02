Ples kroglic Slovenijo združil tudi z Nizozemsko in Norveško

Ples kroglic je odločil, da se bo slovenska nogometna reprezentanca do 21 let, ki jo to poletje čaka nastop na Euru 2025 na Slovaškem, v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027 merila z Nizozemsko, Norveško, Izraelom ter Bosno in Hercegovino. Euro 2027 do 21 let bosta leta 2027 gostili Albanija in Srbija.