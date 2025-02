Euro 2027 v Srbiji in Albaniji

Evropska nogometna zveza (Uefa) je po današnjem zasedanju izvršnega odbora v Nyonu sporočila, da bosta Srbija in Albanija leta 2027 skupaj gostili evropsko prvenstvo do 21 let.

Na evropskem prvenstvu do 21 let bo nastopilo 16 reprezentanc. Srbski del tekmovanja bo na sporedu na novih stadionih v Loznici, Zaječarju, Leskovcu in Novem Sadu, albanski pa v Tirani, Skadru, Draču in Elbasanu. Celinsko tekmovanje za mlade nogometne upe se bo začelo na stadionu Karađorđe v Novem Sadu, finalna tekma pa bo v Tirani.

🏆 The 2027 #U21EURO will be jointly hosted by Albania and Serbia!



Both hosts will take part in the 16-team finals, with four stadiums in each country staging matches.



Evropska prvenstva do 21 let so na sporedu vsaki dve leti. Na letošnjem med 11. in 28. junijem na Slovaškem bo nastopila tudi slovenska izbrana vrsta, ki se bo v skupinskem delu pomerila s Češko, Anglijo in Nemčijo.