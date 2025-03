Fantastičen podvig Jana Oblaka. V Evropi mu ni para!

Kapetan slovenske nogometne reprezentance in dolgoletni prvi vratar madridskega Atletica Jan Oblak je v izjemni formi. V petih najmočnejših ligah v Evropi v tej sezoni ni čuvaja mreže, ki bi prejel manj zadetkov. Atletico je lahko upravičeno ponosen na Slovenca, ki je na 25 tekmah la lige prejel le 16 zadetkov. Oblak lahko letos postavi kar nekaj zgodovinskih mejnikov. Zvečer bo za začetek skušal ponagajati madridskemu Realu in si na prvi tekmi osmine finala lige prvakov zagotoviti čim boljše izhodišče pred povratnim dvobojem na Metropolitanu.

Leto 2025 bi bilo lahko v karieri Jana Oblaka, že dolgo enega najboljših in najbolj opevanih vratarjev v Evropi, zapisano z zlatimi črkami. V prvenstvu se poteguje za naslov španskega prvaka, ki ga Atletico zelo resno naskakuje prvič po petih letih.

Samozavestni Škofjeločan pa bi lahko osvojil še marsikaj drugega. Prvič v karieri denimo španski kraljevi pokal, pri čemer je zanimivo, da v omenjenem tekmovanju v tej sezoni ni branil še niti minute, ampak je vselej dobil priložnost rezervni vratar Juan Musso. Atletico se sicer v polfinalu pokala meri z Barcelono, prvi dvoboj v Kataloniji pa se je končal s spektakularnim remijem (4:4).

S podatkom, da je Jan Oblak vratar, ki je v petih najmočnejših ligah v Evropi prejel najmanj zadetkov, se je javno pohvalil tudi njegov delodajalec Atletico Madrid:

Goalkeeper who has conceded the fewest goals in Europe's top five leagues?



Jan Oblak. pic.twitter.com/WXx2cs7wrC — Atlético de Madrid (@atletienglish) March 2, 2025

Oblak ima velike načrte tudi v ligi prvakov. Z Atleticom je do zdaj prišel najdlje leta 2016, ko je v velikem finalu v Milanu po strelih z bele točke ostal praznih rok proti Realu. Devet let pozneje se mu ponuja priložnost za sladko maščevanje. Z belimi baletniki je v tej sezoni že dvakrat remiziral v španskem prvenstvu, obakrat je bilo 1:1, zdaj pa jih bo skušal izločiti iz Evrope. Real je v tem trenutku skrajno neugoden tekmec. V play-offu za osmino finala je nadigral Manchester City, v ligi prvakov pa brani naslov in ga želi z vse bolj vročim in razigranim Kylianom Mbappejem tudi osvojiti. Tako za Francoza kot tudi Slovenca bi bil to prvi evropski naslov, zato pri obeh velja pričakovati motivacijo na najvišji mogoči ravni. Dobra novica za Oblaka je, da Real danes zaradi kazni ne bo mogel računati na angleškega zvezdnika Juda Bellinghama.

Danes se bosta Kylian Mbappe in Jan Oblak prvič spopadla v ligi prvakov v madridskem mestnem obračunu. Foto: Guliverimage

Oblak pa lahko letos osvoji še nekaj veličastnega. Ko je konec prejšnjega tedna pomagal Atleticu do nove prvenstvene zmage brez prejetega zadetka, Los Colchoneros so z 1:0 ugnali Athletic Bilbao, je še povečal vodstvo na lestvici kandidatov za osvojitev priznanja zamora. V rokah Oblaka se je znašlo že petkrat, nazadnje leta 2021, če pa bi 32-letni slovenski as imenitno povprečje prejetih zadetkov na srečanje ohranil vse do konca sezone, bi poskrbel za nov absolutni rekord tekmovanja. Do zdaj ni namreč še nobenemu vratarju v španskem prvenstvu uspelo osvojiti šest zamor. Oblak in še dvojica nekdanjih asov Barcelone (Victor Valdes in Antoni Ramallets) so jih osvojili pet, zdaj pa se Slovencu nasmiha še izboljšanje rekorda.

Že v nedeljo lahko ujame Casillasa

Jan Oblak lahko postane prvi vratar v zgodovini španskega prvenstva, ki bi priznanje zamora prejel kar šestkrat. Foto: Reuters Kar zadeva srečanja, na katerih je ohranil mrežo nedotaknjeno, se je Jan po zadnji zmagi nad Athleticom (1:0), kjer se je znova izkazala obrambna vrsta Simeonejeve čete, na večni lestvici tekmovanja prebil na četrto mesto, ki si ga deli z Victorjem Valdesom.

Oba sta bila nepremagana na 171 prvenstvenih tekmah. Rekord si lasti Andoni Zubizarreta (232), blizu je Francisco Buyo (212), že konec tedna, ko se bo Atletico v la ligi pomeril z Getafejem, pa se lahko Oblak na tretjem mestu izenači še z enim velikanom španskega nogometa, nekdanjim vratarjem Reala Ikerjem Casillasom (172). Če bi ostal zvest dresu Atletica še nekaj sezon, bi lahko nato napadal tudi absolutni rekord Zubizarrete.

Jan Oblak bo danes kapetan Atletica na gostovanju na Santiago Bernabeuu, kjer je prejšnji mesec, dvoboj je bil odigran ravno na slovenski kulturni praznik (8. februar), remiziral z 1:1. Foto: Reuters

Ker se kapetan Atletica Koke pred gostovanjem pri Realu spopada s poškodbo mečne mišice, bo kapetanski trak na današnjem spektaklu na stadionu Santiago Bernabeu nosil Oblak. To bo že njegov 93. nastop v ligi prvakov, s čimer bo še popravil slovenski rekord, klubskemu rekordu Kokeja (102) pa se bo približal na devet nastopov.

"Vsaka tekma je tekma tvojega življenja"

Diego Simeone je na zadnjih 26 tekmah ostal z Atleticom neporažen kar na 25. Izgubil je le v prvenstvu na gostovanju pri Leganesu (0:1). Foto: Reuters Da je Oblak v zelo dobri formi, je dokazal na zadnji tekmi španskega prvenstva, v katerem je Atletico v obračunu rdeče-belih ugnal Athletic Bilbao (1:0). Slovenski vratar se je izkazal s tremi imenitnimi posredovanji, imel pa je tudi srečo, saj je eden izmed strelov gostov iz Baskije zadel okvir vrat. "Po vsaki zmagi se počutiš zelo dobro. Srečen sem za ekipo, za vse, kar je opravila na tako zahtevnem srečanju," je v svojem slogu, njegove besede imajo vselej pridih skromnosti, bolj kot svoje obrambe hvalil prispevek celotnega moštva.

Zdaj ga čaka spopad madridskih velikanov v osmini finala lige prvakov. Real in Atletico se bosta v najmočnejšem tekmovanju na svetu pomerila prvič po letu 2017. "Vsaka tekma, ki jo igraš, ne glede na to, kdo je tvoj tekmec, je tekma tvojega življenja. Zaradi tega smo tukaj. Trudimo se in močno delamo, nato pa želimo igrati tekme," je pojasnil Oblak, ki ga zvečer čaka prvi izmed dveh spopadov proti dolgoletnemu stanovskemu kolegu Thibautu Courtoisu. Ravno tistemu, ki ga je leta 2014 nasledil med vratnicama Atletica, ko se je Belgijec iz Madrida vrnil v London. Usoda je poskrbela, da bosta dobro desetletje tekmeca v enem najbolj atraktivnih parov osmine finala lige prvakov. In da se bo moral eden izmed njiju hitro posloviti od Evrope. Če bi bil to Courtois, bi Oblakovemu Atleticu uspel velik met, ki bi še kako odmeval v Evropi.

Jan Oblak je leta 2016 v finalu lige prvakov z Atleticom izgubil proti madridskemu Realu. Foto: Vid Ponikvar

To bi bilo sladko maščevanje za tisto, kar je Real napravil Atleticu leta 2016, in napoved, da bi lahko Oblak letos resnično postavil kar nekaj zgodovinskih mejnikov.