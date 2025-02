Po Milanu izpadla še Atalanta, Bayern se je rešil v 94. minuti

Feyenoord se je kot prvi iz playoffa za osmino finala lige prvakov prebil med 16 najboljših. Na povratni tekmi je s favoriziranim AC Milanom na San Siru igral 1:1, prvo tekmo pa dobil z 1:0. Izpadla je tudi Atalanta, še drugič je izgubila s Clubom Brugge, tokrat z 1:3. Pred izpadom je bil Bayern Munchen, a je Alphonso Davies zadel v 94. minuti za remi s Celticom 1:1 in napredovanje s skupnim izidom 3:2. Benfica in Monaco sta igrala 3:3, Portugalci so napredovali s 4:3. Preostale štiri tekme playoff bodo v sredo.

Liga prvakov, play-off za osmino finala (povratne tekme):

Torek, 18. februar:

Gledalci so na treh od štirih tekem spremljali pravo dramo. Bayern je Celtic v Glasgowu ugnal z 2:1, na domačem terenu pa šele v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška izenačil na 1:1 (0:0) za neposredno napredovanje. Strelec je bil Alphonso Davies, ki je bil po odbiti žogi na pravem mestu in bolj nastavil nogo, kot streljal, da je žogo spravil za hrbet gostujočega vratarja Kasperja Schmeichla.

Za šok med 75.000 gledalci na tribunah Allianz Arene je v 63. minuti poskrbel nekdanji nogometaš mlade nemške reprezentance Nicolas Kühn (63.), ki je Škotom v hitrem protinapadu, pa tudi po zelo slabi reakciji domače obrambe, priigral vodstvo. Bavarci so bili sicer konkretnejša in nevarnejša ekipa, a je Schmeichel kar nekajkrat izjemno posredoval, pa tudi Celtic je imel dovolj prostora, da je kar nekajkrat nevarno zapretil pred vrati visoko favorizirane ekipe nemške bundeslige.

AC Milan zabil v 37. sekundi, a z igralcem manj izpadel

Santiago Tomas Gimenez je zadel v 37. sekundi tekme. Foto: Reuters Sedemkratni evropski prvak AC Milan skuša na San Siru nadoknaditi zaostanek s tekme v Rotterdamu, kjer si je Feyenoord priigral tesno prednost (1:0). Nizozemski podprvak ne prejema veliko zadetkov, v vseh tekmovanjih je trikrat zapored mrežo ohranil nedotaknjeno. V ponedeljek je pred novinarje ob odsotnosti trenerja Sergia Conceicaa, ki je odpotoval v domovino, kjer se je udeležil pogreba dolgoletnega predsednika Porta Pinta da Coste, stopil Zlatan Ibrahimović. Šved, ki v vodstveni strukturi kluba zaseda mesto svetovalca, je poudaril: "Naši igralci morajo iti v to tekmo, kot da bi igrali finale. Osredotočeno, agresivno in konkretno."

Res so tako krenili v obračun in prvo priložnost za gol dobili že v uvodni minuti, ko so imeli podajo iz kota. V skoku je bil najvišji Malick Thiaw, ki je z glavo žogo odbil na drugo vratnico, tam pa jo je v gol v 37. sekundi potisnil Santiago Tomas Gimenez, v Argentini rojeni mehiški reprezentant. Sredi polčasa bi domači lahko podvojili vodstvo. Najprej je Timon Wellenreuther branil novincu v vrstah Milana Joau Felixu, še v isti minuti je Theo Hernandez stresel okvir vrat. Pred koncem prvega polčasa je imel izvrstno priložnost še Rafael Leao, a je bil znova na pravem mestu vratar Feyenoorda. Izid polčasa, ko je imel Milan kar 64-odstotno posest žoge in 11 strelov proti vratom, torej 1:0.

Feyenoord je prišel do remija z igralcem več. Foto: Reuters V drugem polčasu je naloga za AC Milan postala nekaj težja, saj je drugi rumeni karton prejel Hernandez. Gostje so z igralcem več takoj vzpostavili ravnotežje. V 73. minuti pa še en šok za domače nogometaše in navijače. Hugo Bueno je poslal predložek v kazenski prostor, kjer je najvišje skočil rezervist Julian Carranza in z glavo zadel za izenačenje na 1:1. Milan je bil tako na pragu izpada. Pet minut po prejetem golu je do priložnosti sicer prišel Thiaw, a je že tretjič na tekmi izvrstno posredoval Wellenreuther. In s skupnim izidom dveh tekem 2:1 je napredovalo nizozemsko moštvo.

Talbi Atalanti zabil dva gola že v prvem polčasu

Atalanta je presenetljivo gladko izgubila dvoboj z Bruggejem z 1:3 (0:3), Belgijci pa so dobili tudi prvo tekmo (2:1). Gostje so v Bergamu začeli odločno. Chemsdine Talbi je že v tretji minuti izjemno lepo sprejel močno podajo Ferrana Jutgle in zabil za 1:0. Ko je v 27. minuti v gol pospravil še odbito žogo, Ferran pa v sodnikovem podaljšku zadel za 3:0, je bil udeleženec osmine finala praktično znan.

Ademola Lookman in Davide Zappacosta sta odigrala lepo akcijo v uvodu v drugi del, Lookman pa je poskrbel za znižanje. Atalanta je nizala priložnosti, v prvem in drugem delu zatresla mrežo, a obakrat je Var pokazal prepovedan položaj. Lookman je v 61. minuti zapravil še enajstmetrovko in ob takšni neučinkovitosti preobrat ni bil možen. Ko je v 87. minuti Rafael Toloi prejel še rdeči karton, so izginili še zadnji upi.

Benfica je prvi dvoboj v Monacu dobila z 1:0, v Lizboni pa so se navijači tresli za napredovanje in končnih 3:3 (1:1). Kerem Akturkoglu je v 22. minuti zabil za 1:0, a je Takumi Minamino le deset minut kasneje izenačil. Monačani so nato v drugem delu po golih Eliesseja Bena Seghirja (51.) in Georga Ilenikhene (81) povedli z 2:1 in 3:2, domače navijače pa sta z izenačenji in napredovanjem navdušila Vangelis Pavlidis (76.) in Orkun Kokcu (84.).

Zadnji štirje potniki v osmino finala lige prvakov bodo znani v sredo. Največ pozornosti je deležen zvezdniški spopad v Madridu med Realom in Manchestrom Cityjem (3:2), Borussia in PSG bosta branila visoko prednost (3:0) proti Sportingu in Brestu, PSV pa bo skušal prekrižati načrte Juventusu (1:2).

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico, Bayer, Lille in Aston Villa so si že zagotovili nastop v osmini finala, saj so v ligaškem delu zasedli osem najvišjih mest. Tako se bo za napredovanje med najboljših osem prihodnji mesec potegoval tudi slovenski vratar Jan Oblak (Atletico).

Sreda, 19. februar:

Liga prvakov, pari osmine finala: Brest/PSG - Liverpool oziroma Barcelona

Club Brugge - Lille oziroma Aston Villa

Manchester City/Real Madrid - Atletico Madrid oziroma Bayer Leverkusen

Juventus/PSV Eindhoven - Arsenal oziroma Inter

Feyenoord - Inter oziroma Arsenal

Bayern München - Bayer Leverkusen oziroma Atletico Madrid

Sporting/Borussia Dortmund - Aston Villa oziroma Lille

Benfica - Barcelona oziroma Liverpool

Lestvica ligaškega dela: