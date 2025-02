Trener Atalante po bolečem izpadu ostro nad Nigerijca

Nogometaši Atalante so v prejšnji sezoni pisali evropsko pravljico. Osvojili so ligo Europa, dobro pa jim šlo tudi v tej sezoni. Vse do dvobojev play-offa za osmino finala, ko so nepričakovano dvakrat pokleknili proti belgijskemu prvaku Club Brugge. Trener Gian Piero Gasperini po domačem porazu (1:3) ni skrival slabe voljo nad Ademolo Lookmanom. In razlog? Odločitev Nigerijca, da izvede kazenski strel.

Nogometaši Atalante so končali evropsko pot v ligi prvakov še pred osmino finala. Po dveh porazih proti Club Bruggeju (1:2 in 1:3) so izpadli in dopolnili žalostni dan za italijanski klubski nogomet, saj je Feyenoord le nekaj ur pred tem izločil AC Milan. Nekdanji klub Josipa Iličića si je pripravil številne priložnosti, v prvem polčasu dvakrat zatresel okvir vrat, a odšel na odmor z zaostankom 0:3.

Ademola Lookman, strelec edinega gola za Atalanto, je zapravil strel z bele točke v 61. minuti. Foto: Reuters

Ko je v igro vstopil Nigerijec Ademola Lookman in ekspresno znižal na 1:3, se je ponudil žarek upanja za Atalanto. Ta je postal še večji, ko je sodnik v 61. minuti pokazal na belo točko za gostitelje. Takrat je žogo v svoje roke vzel Lookman, a se ni izkazal, saj je vratar gostov Simon Mignolet zlahka ubranil njegov strel.

Gasperini: Eden najslabših, kar sem jih kdajkoli videl

Club Brugge bo tekmeca v osmini finala izvedel v petek. Foto: Reuters Tako je ostalo pri vodstvu gostov s 3:1, ki so napredovali v osmino finala, v taboru Atalante, kjer so objokovali neizkoriščene priložnosti (razmerje strelov v okvir vrat je bilo 11:4 v korist Atalante), pa so še kako odmevale besede nezadovoljnega trenerja Giana Piera Gasperinija, uperjene proti Afričanu.

"Lookman ne bi smel izvajati 11-metrovke. Je eden izmed najslabših izvajalcem najstrožjih kazni, kar sem jih videl v moji karieri. Vzel je žogo, ker je začutil dodatno energijo po zadetku, a ima zelo nizek odstotek uspešnosti pri izvajanju kazenskih strelov. Zapravlja jih celo na treningih," je italijanski strateg podal ostro kritiko varovancu, ki je vzel žogo v svoje roke in izvedel strel z bele točke, čeprav sta bila takrat na igrišču tudi Charles De Ketelaere in Mateo Retegui, ki ponavadi izvajata 11-metrovke.

Club Brugge bo tekmeca v osmini finala lige prvakov dobil v petek, ko bodo v Nyonu zaplesale kroglice. Možna tekmeca sta Lille oziroma Aston Villa.