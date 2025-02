Torek in sreda prinašata povratne tekme playoffa za osmino finala nogometne lige prvakov. Največ pozornosti je usmerjene na sredino tekmo Real Madrid – Manchester City. Španci so prvo tekmo dobili s 3:2, njihov trener Carlo Ancelotti pa se nikakor ne strinja s Pepom Guardiolo, da je angleško moštvo avtsajder.

Nogometaši madridskega Reala na zadnjem treningu pred sredino povratno tekmo Foto: Reuters Dan pred vrhuncem tekem playoffa za osmino finala lige prvakov se je Carlo Ancelotti odzval na besede Pepa Guardiole. Prvo tekmo je Real Madrid po preobratu dobil s 3:2, zato trener Manchestra Cityja zdaj pravi, da imajo njegovi varovanci na stadionu Santiago Bernabeu en sam odstotek možnosti za napredovanje.

"Zagotovo ne misli tako. Ga bom pred tekmo prav vprašal, ali res misli, da imajo samo en odstotek možnosti. V resnici gotovo meni, da imajo več možnosti. In tudi mi ne mislimo, da imamo 99 odstotkov možnosti. Mislim, da imamo manjšo prednost, a bomo morali odigrati še eno tako dobro tekmo, kot je bila prva." Ko da ena ekipa tri gole, druga pa dva, sta si obe dokazali, da lahko zabijeta, dodaja italijanski strateg. "Ne bomo kalkulirali. Odigrati bomo skušali kot prejšnji teden."

"Lagal sem, da so naše možnosti samo enoodstotne"

Pep Guardiola je priznal, da se igra psihološke igrice. Foto: Reuters

In sledil je Guardiolov odziv na uradni novinarski konferenci. Priznal je, da je šlo samo za psihološke igrice. "Lagal sem, da so naše možnosti samo enoodstotne. Prvič sem lagal," je dejal z nasmehom. "Ker smo izgubili z 2:3, ne bi nihče stavil na nas. Ja, nimamo najboljšega rezultata, a nam vseeno lahko uspe. Carlu me ne bo treba nič vprašati pred tekmo."