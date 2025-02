Liga prvakov, play-off za osmino finala (prve tekme):

Sreda, 12. februar:

Sodnik v dodatku razjezil Atalanto, Brugge do zmage

Navijaška kulisa v Bruggu. Foto: Reuters Club Brugge se je kot zadnji, 24., uvrstil v play-off oziroma dodatne kvalifikacije za osmino finala lige prvakov, ki se v tej sezoni prvič igra po novem sistemu, ki pa, resnici na ljubo, ni navdušil skoraj nikogar. Belgijci so dali na osmih tekmah rednega dela lige vsega sedem golov, na zadnji so z 1:3 izgubili proti Manchestru Cityju. Club Brugge ni premagal nobene italijanske ekipe zadnjih 15 tekem, vse od leta 2003. Trener belgijskega ekipe Nicky Hayden sprejema vlogo outsiderja, a obenem pravi: "V nogometu je vse mogoče in zato moramo biti samozavestni." Na drugi strani je Atalanta to sezono vroča v napadu. Pred dnevi so Veroni zabili pet golov, vsaj toliko so jih v tej sezoni dali že šestkrat.

Brugge je tekmo res začel samozavestno, bil ob prve minute podjetnejši in nagrada je sledila v 15. minuti. Chemsdine Talbi je na robu kazenskega prostora s podajo našel Ferrana Jutglo, ta pa je zanesljivo žogo poslal v mrežo. Šest minut pozneje so imeli Belgijci še eno lepo priložnost, strel Hansa Vanakena so branilci Atalante z nekaj sreče blokirali. In nato še eno v 30., za las je prek vrat sprožil Maxim De Cuyper. V zaključku prvega polčasa so Italijani le vzpostavili ravnotežje, Mateo Retegui je v 40. minuti streljal mimo vrat, Mario Pašalić pa je bil minuto pozneje bolj natančen. Izid polčasa 1:1.

Trenutek, ki je razburil in odločil tekmo. Foto: Reuters Drugi del igre je bil izenačen, a je bila Atalanta bližje drugemu zadetku. De Cuyper je sicer imel prvi priložnost, nato pa je moral vratar Brugga Simon Mignolet dvakrat izvrstno posredovati. Ubranil je lepa strela Davideja Zappacoste in Charlesa De Ketelaereja. Ko smo že mislili, da se bo tekma končala brez zmagovalca, pa odločitev sodnika Halila Umuta Melerja, ki bo burila duhove. Isak Hien si je v kazenskem prostoru pomagal z roko, sodnik pa je zelo strogo pokazal na belo točko. Nogometaši Atalante so bili ogorčeni. Pregleda s sistemom VAR ni bilo. Gustaf Nilsson je s svojim sploh prvim golom v ligi prvakov zadel in Brugge je prvo tekmo z Atalanto dobil z 2:1.

Gustaf Nilsson je v sodnikovem dodatku z bele točke postavil izid prve tekme proti Atalanti, 2:1 za Club Brugge. Foto: Reuters

Bayern porušil Celticovo trdnjavo, a ...

Podobno kot Atalanta je samo za točko neposredno uvrstitev v osmino finala zgrešil nemški velikan Bayern München. Razlog pa ena sama zmaga in kar trije porazi na gostujočih tekmah. Še nikoli niso v eni sezoni v Evropi izgubili štirih tekem v gosteh. Medtem je njihov tokratni nasprotnik deset od 12 točk osvojil prav na domačem stadionu v Glasgowu. Trener Bayerna Vincent Kompany je opozoril na škotsko zmagovalno mentaliteto: "Še iz svoje igralske kariere se ne spomnim, kdaj je Celtic izgubil domačo evropsko tekmo. Imajo pravo trdnjavo." Če ponosu Bavarske uspe napredovati med 16 najboljših, bo to že sedemnajstič zapored.

Michael Olise je zadel za vodstvo z 1:0. Foto: Reuters Na Celtic Parku so bili vsi na nogah že v prvi minuti, ko je zadel Nicolas-Gerrit Kuhn. A jih je razočaral stranski sodnik, ki je dvignil zastavico za prepovedan položaj. Prvi del igre s priložnostmi za zadetek ni bil posebno bogat, še najbolj razigran je bil Michael Olise. Prvi strel mu je v 13. minuti branil Kasper Schmeichel, v 43. minuti je podal v kazenski prostor, a Harry Kane z glavo ni bil natančnem, v 45. minuti pa je vendarle zadel sam. Šlo je za individualno akcijo, preigral je obrambne igralce in z roba kazenskega prostora zadel za vodstvo in izid polčasa z 1:0.

Toliko hitreje je gol padel v drugem polčasu, že v četrti minuti je po podaji Joshue Kimmicha iz kota svojo levico uporabil Kane. Schmeichel je bil nemočen. Do tega trenutka je bil Celtic, ki se je predvsem branil, praktično nenevaren za Bayernov gol. Dvajset minut pred koncem je nevarno sprožil Serge Gnabry, a se je izkazal Schmeichel. Upanje za domače je tako ostalo, v zaključku tekme so krenili tudi v napad. Bayern je vidno popustil in v 79. minuti je Celtic prišel do znižanja na 1:2. Strelec z glavo pa Daizen Maeda. V sodnikovem dodatku bi skoraj videli gol za izenačenje. Alistair Johnston je dobil žogo v kazenskem prostoru, streljal je ob desno vratnico, a je Manuel Neuer pokazal vse svoje mojstrstvo, da je preprečil zadetek.

Harry Kane je na začetku drugega polčasa podvojil prednost bavarskega velikana. Foto: Reuters

Presenečenje so gledalci videli v Rotterdamu, kjer je domači Feyenoord premagal AC Milan z 1:0. Pod edini zadetek se je že v tretji minuti podpisal Igor Paixao. V Monacu pa je do zmage prišla Benfica, ki je slavila po golu Vangelisa Pavlidisa v 48. minuti. Domači so od 52. minute igrali z nogometašem manj v polju, potem ko je dva rumena kartona prejel Almoatasembellah Al-Musrati.

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico, Bayer, Lille in Aston Villa so si že zagotovili nastop v osmini finala, saj so v ligaškem delu zasedli osem najvišjih mest. Tako se bo za napredovanje med najboljših osem prihodnji mesec potegoval tudi slovenski vratar Jan Oblak (Atletico).

Torek, 11. februar:

Sreda, 12. februar:

