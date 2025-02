Če se bo ponovila zgodovina, bo osvojil ligo prvakov zmagovalec obračuna med Manchestrom Cityjem in madridskim Realom. Velikana iz Anglije in Španije v izločilnem delu igrata četrto sezono zapored. Še vselej je tisti, ki je bil boljši, postal prvak. Prvo tekmo je po preobratu s 3:2 dobil Real, potem ko je v sodnikovem dodatku za zmago zabil Jude Bellingham. Gol prednosti pred povratno tekmo ima tudi Juventus, 2:1 proti PSV-ju. S 3:0 je Borussia Dortmund premagala Sporting, z enakim izidom PSG Brest. Za pariški klub je dvakrat zadel Ousmane Dembele, ki je dal na zadnjih štirih tekmah kar 10 golov.

Dembele je vroč, prvi zadel Vitinha

Himna lige prvakov je najprej igrala v Guingampu, kjer igra svoje domače evropske tekme Brest. Francoski klub ni premagal PSG-ja že 40 let, vse od januarja 1985. Parižani so v izjemni formi, na zadnjih tekmah so tudi zelo učinkoviti, zlasti Ousmane Dembele, ki je na prejšnjih treh srečanjih dosegel kar osem golov. Prvič v Evropi je za PSG igral donedavni član Napolija Khvicha Kvaratskhelia (zadnjih 25 minut). PSG je pred poldrugim tednom v francoskem prvenstvu odpravil Brest s prepričljivim rezultatom 5:2.

Vitinha je streljal nonšalantno, a vseeno uspešno. Foto: Reuters Prvo priložnost na tekmi so imeli domači, točneje Ludovic Ajorque, ki je v 14. minuti iz neposredne bližine streljal mimo leve vratnice, a so prvi povedli gostje. V 18. minuti je streljal Ousmane Dembele, žogo pa je z roko pred svojim vratarjem v golavt preusmeril Pierre Lees-Melou. Sodnik je s pomočjo sistema VAR pokazal na belo točko. Marca Bizota je zanesljivo premagal Vitinha. Prvi gol za Portugalca v letošnji ligi prvakov. V 35. minuti bi kaj lahko bilo 1:1, ko je po podaji iz kota najvišji v skoku in neoviran Abdallah Sima streljal z glavo, a mu je veselje preprečila vratnica. Nekaj minut zatem je okvir vrat zatresel še Bradley Barcola (PSG). Ko se je ob koncu polčasa zdelo, da sta ekipi enakovredni, pa je udaril Dembele. Po podaji Achrafa Hakimija je prodrl v kazenski prostor in natančno streljal v bližnji vratarjev kot. Njegov 18 gol na zadnjih 11 tekmah!

Vitinha se je veselil vodstva z 1:0, potem ko je bil zanesljiv z bele točke. Foto: Reuters

Ousmane Dembele je streljal in zadel z 3:0. Foto: Reuters Tretji gol na tekmi smo videli v 50. minuti, a so ga sodniki po ogledu razveljavili. Dembele je s sredine igrišča poslal globinsko podajo Barcolaju, ta pa je na robu kazenskega prostora nesebično podal na drugo stran, kjer je bil odkrit Desire Doue. Ta je tudi zadel. A se je izkazalo, da je bil Barcola ob podaji Dembeleja v prepovedanem položaju. Že res, da sledi še povratna tekma, a se je že v 66. minuti zdelo, da je ta dvoboj odločen. Po dvojni podaji z Barcolajem je še drugič na tekmi zadel Dembele. Za vodstvo pariškega velikana s 3:0. Zaključek tekme je spremljal s klopi. Rezultat se ni več spremenil.

Zmagovalec dvoboja City - Real postane prvak

Po podaji Joška Gvardiola je za 1:0 zadel Erling Haaland. Foto: Reuters Derbi večera poteka na Etihadu, kjer poskuša Manchester City izkoristiti velike težave madridskega Reala, ki zaradi poškodb pogreša udarno obrambno postavo. Pri Cityju je še vedno odsoten zadnji dobitnik zlate žoge Rodri. Če se bo nadaljeval trend iz prejšnjih sezon, sta letos v igri za evropski naslov prav ta dva kluba. V izločilnem delu igrata že četrtič zapored, pred tem pa je še vsakič zmagovalcu tega obračuna uspelo priti do konca. Realu v sezonah 2021/22 in 2023/24, Cityju pa 2022/23, ko je tudi osvojil svoj prvi in edini naslov evropskega prvaka. Če bi se nadaljeval niz, bi lahko torej postal "znan" letošnji zmagovalec lige prvakov že prihodnjo sredo, ko se bosta Real in City pomerila še na povratni tekmi v Madridu.

Dvoboj velikanov ni razočaral. Kylian Mbappe je imel prvi izvrsten strel že v 11. minuti, a je bila obramba Edersona še boljša. Osem minut pozneje je povedla ekipa, ki je bila po rednem delu lige prvakov šele 22. Joško Gvadriol je podal v kazenski prostor, Erling Haaland pa je storil, kar zna najbolje, zadel. In to sploh prvič v karieri v mrežo Reala. Bilo je sicer na meji prepovedanega položaja, a je po ogledu s sistemom VAR gol ostal priznan. V 26. minuti bi beli balet skoraj prišel do izenačenja, Vinicius Junior je zadel okvir vrat. V 30. minuti pa še slabe novice za City: Jack Grealish je moral zaradi poškodbe v slačilnico. Na zelenici ga je zamenjal Phil Foden. Po doseženem zadetku so bili sinjemodri še bolj nevarni, najprej rezervist Foden, zatem je še Manuel Akanji zatresel prečko.

Jude Bellingham je na začetku drugega polčasa z glavo le za las streljal mimo vrat Cityja. Foto: Reuters Drugi polčas se je začel še z eno prečko za City, tokrat jo je zadel Haaland. Zapravljena res izvrstna priložnost. V naslednjih minutah pa je vse bolj nevaren postajal Real. Po podaji zelo razigranega Viniciusa je v 53. minuti z glavo le za las mimo vrat streljal Jude Bellingham. V 60. minuti pa vendarle drugi zadetek na tekmi. Gostje so imeli prosti strel, domači so strel odbili, a je dobil Real še eno priložnost. Po predložku je žogo v kazenskem prostoru iz prve udaril Mbappe, sicer jo je zgrešil oziroma jo je zadel z mečno mišico, a je vseeno zletela v mrežo. Madridčane je izenačenje opogumilo, naslednjo lepo priložnost je imel Federico Valverde.

Kylian Mbappe je na 1:1 zatresel s pravo akrobacijo, saj je žogo zadel z mečno mišico in ne s stopalom. Foto: Reuters

Erling Haaland po zadetku za vodstvo z 2:1. Foto: Reuters Znova se je dvoboj obrnil na glavo v 77. minuti, ko je Dani Ceballos na robu kazenskega prostora podrl Fodena. Sodnik Clement Turpin je takoj pokazal na belo točko, trener Carlo Ancelotti je bil besen kot ris. S počasnih posnetkov se je zdelo, da je bil prekršek storjen izven kazenskega prostora, a se sodniki niso premislili, češ da je bil na sami črti. Haaland je vzel žogo in z bele točke zadel za vodstvo Cityja z 2:1. A drame še ni bilo konec. Ancelotti je v 84. minuti Rodryga zamenjal z Brahimom Diazom in ta je dobri dve minuti po vstopu v igro neubranljivo streljal za izenačenje na 2:2. Nato pa šok za domače navijače: v sodnikovem dodatku je po napaki v obrambi za zmago gostov s 3:2 zabil Bellingham.

V sodnikovem dodatku je za zmago Reala Madrida s 3:2 zabil Jude Bellingham. Foto: Reuters

Minimalna zmaga Juventusa, visoka za Borussio

Juventus je z 2:1 odpravil PSV. Torinčani so proti gostom z Nizozemske povedli v 34. minuti, ko je od daleč zadel Weston McKennie, Ivan Perišić pa je za PSV izenačil v 56. minuti. Samuel Mbangula je stari dami v 82. minuti priigral novo vodstvo in tudi zmago pred povratnim obračunom.

Sporting je izgubil proti Borussii Dortmund z 0:3. V Lizboni v prvem polčasu ni uspelo zatresti mreže ne Sportingu ne Borussii. Je pa v 63. minuti pri rumeno-črnih gostih spet udaril Serhou Guirassy in svoj 19. gol v sezoni v vseh tekmovanjih in 10. v tej ligi prvakov. Pascal Gross je v 68. minuti podvojil prednost Borussie, potrojil pa jo je Karim Adeyemi v 82.

V sredo bodo odigrane še prve tekme play-offa za osmino finala v Bruggeju (Club Brugge – Atalanta), Monaku (Monaco – Benfica), Glasgowu (Celtic – Bayern) in Rotterdamu (Feyenoord – Milan). Povratna srečanja bodo prihodnji teden.

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico, Bayer, Lille in Aston Villa so si že zagotovili nastop v osmini finala, saj so v ligaškem delu zasedli osem najvišjih mest. Tako se bo za napredovanje med najboljših osem prihodnji mesec potegoval tudi slovenski vratar Jan Oblak (Atletico).

Sreda, 12. februar:

