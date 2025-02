Priložnost leta za City, Real se utaplja v težavah

V torek se na Etihadu obeta nogometna poslastica. Manchester City in Real Madrid se bosta udarila v prvi tekmi kvalifikacij za osmino finala lige prvakov. Angleški prvak bo neprepričljivo sezono, v kateri mu gre marsikaj narobe tako v Angliji kot tudi Evropi, skušal reševati proti branilcem evropskega naslova. Za razliko od Carla Ancelottija bo Josep Guardiola računal na najmočnejšo zasedbo. Bi bil lahko to jeziček na tehtnici, ki bi atraktiven spopad odločil v prid Otočanov?

Če bo Jude Bellingham v torek v svoji domovini prejel rumeni karton, ne bo smel zaigrati na povratni tekmi v Madridu. Foto: Reuters Real ali Manchester City? Sliši se skoraj nepredstavljivo, a nekdo izmed velikanov, trenutnih španskih in angleških prvakov, se bo od boja za evropsko krono poslovil še pred začetkom marca! Ker sta v ligaškem delu lige prvakov pokazala premalo, da bi se prebila med najboljših osem, ju je združil ples kroglic in poskrbel za poslastico, na kateri ne bo manjkalo zvezdnikov. Teh bi lahko bilo še več, če ne bi v taboru Reala pogrešali kopice pomembnih igralcev.

Tako se trener Carlo Ancelotti pred zelo pomembnim evropskim izpitom utaplja v težavah, saj bo le stežka sestavil udarno obrambno vrsto, med srečanjem na Etihadu pa bo stiskal pesti, da kateri izmed njegovih varovancev ne prejme rumenega kartona. V primeru nove rumene kazni bi namreč povratno tekmo v Madridu, ki bo 19. februarja, lahko preskočili Jude Bellingham, Luka Modrić, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga in Endrick. To bi veljalo tudi za Antonia Rüdigerja in Ederja Militaa, a Nemca in Brazilca, ki sicer sodelujeta v ožjem delu obrambe Reala, zaradi zdravstvenih težav ne bo na torkovi tekmi.

Nov udarec za Real, odpadel tudi Vazquez

Lucas Vazquez je proti Atleticu nosil kapetanski trak, nato pa ga je v 81. minuti zamenjal Hrvat Luka Modrić. Foto: Reuters Na seznamu poškodovanih nogometašev Reala je največ branilcev. Ker poleg Rüdigerja in Ederja Militaa manjkata tudi Dani Carvajal in David Alaba, ki nima sreče z zdravjem – kmalu po težko pričakovani vrnitvi, ko je bil z igrišč odsoten kar eno leto, se je spet poškodoval –, bo moral Ancelotti vrzeli v obrambi krpati z manj standardnimi igralci. Ker pa si je na sobotnem derbiju z Oblakovim Atleticom (1:1) stegensko mišico poškodoval še nadomestni kapetan Lucas Vazquez, so se beli baletniki pred gostovanjem v Manchestru znašli še v bolj nehvaležnem položaju.

Ancelotti tako razmišlja, da bi od prve minute v osrčje obrambe poslal Francoza Aureliena Tchouamenija, ki sicer raje nastopa v zvezni vrsti, ter 21-letnega upa iz klubskega podmladka Raula Asencia, ki je odigral vso tekmo proti Atleticu. Na položaju desnega bočnega branilca bi se lahko po sili razmer, saj Ancelotti nima na voljo ne Vazqueza ne Carvajala, preizkusil Urugvajec Federico Valverde. S tem bi bila osiromašena zvezna vrsta Reala, kar bi gostiteljem, pri katerih sta zadetkov najbolj lačna Erling Haaland in Phil Foden, lahko olajšalo delo do želene zmage.

21-letni španski branilec Raul Asencio bi lahko v torek na Etihadu zaigral od prve minute. Foto: Reuters

Bo pa morala biti še kako zbrana tudi obramba Cityja, ki je v zadnjih mesecih zelo ranljiva in prejema neverjetno veliko zadetkov, saj lahko Real za razliko od obrambe računa na vsa najmočnejša orožja v napadu. Teh ni malo, na žalost Cityja pa je v vse boljši strelski formi Kylian Mbappe, ki bi lahko v družbi Viniciusa Jr., Rodryga, Endricka, Brahima in Gonzala, junaka zadnje Realove zmage, ko je v pokalu v gosteh s 3:2 ugnal Leganes, Realu priigral prijetno popotnico za povratno srečanje v Španiji. Bo pa vsekakor ogromno odvisno od (ne)prepustnosti obrambne vrste, v katero bo Ancelotti primoran postaviti igralce, ki do zdaj niso pogosto sodelovali.