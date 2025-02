Senzacija na Otoku! Liverpool izpadel proti popolnemu avtsajderju.

Od petka do torka potekajo tekme četrtega kroga angleškega nogometna pokala FA. Za največje presenečenje je v nedeljo poskrbel Plymouth Argyle. Zadnjeuvrščeni drugoligaš je nepričakovano izločil Liverpool, ki v tej sezoni navdušuje s suverenimi predstavami. Tokrat so izbranci Arneja Slota naleteli na pretrd oreh in iz najstarejšega pokalnega tekmovanja na svetu izpadli brez danega zadetka (0:1). V soboto je Brighton izločil Chelsea, Manchester City pa je v generalki za torkov evropski spopad z Realom v Londonu stežka ugnal tretjeligaša Leyton Orient (2:1).

Pokalna tekmovanja znajo postreči s pravcatimi senzacijami. O tem, kako nepredvidljiva znajo biti, je dokazalo tudi nedeljsko srečanje v Plymouthu. Zadnjeuvrščeni drugoligaš (championship) Plymouth Argyle, ki je pred kratkim zaradi slabih rezultatov prekinil sodelovanje s trenerjem Waynom Rooneyjem in pripeljal bosansko-avstrijskega stratega Mirona Muslića, je spravil domače navijače v delirij z zmago nad Liverpoolom, ki v tej sezoni kraljuje na angleških zelenicah, odlično pa mu gre tudi v ligi prvakov.

Plymouth Agryle vodi bosansko-avstrijski strateg Miron Muslić, ki je še lani vodil belgijski Cercle Brugge, nato pa tik pred gostovanje v Ljubljani pri Olimpji (4:1) v konferenčni ligi izgubil službo. Našel jo je na Otoku, kjer je na položaju trenerja nasledil slovitega Angleža Wayna Roonenya. Foto: Reuters

Navijači zadnjeuvrščenega drugoligaša niso skrivali zadovoljstva po senzacionalni zmagi nad Liverpoolom. Foto: Reuters

Tokrat pa so varovanci nizozemskega stratega Arneja Slota pokazali premalo, da bi preskočili drugoligaško oviro. Prejšnji teden so se uvrstili v finale ligaškega pokala, kjer se bodo na Wembleyju udarili z Newcastlom, v pokalu FA pa se poslovili že v začetku februarja, kar je nepričakovan udarec za velikana.

Argyle je v prejšnjem krogu pokala FA presenetil premierligaša Brentforda, zdaj pa se lahko pohvali še z večjim skalpom, saj je postal eden izmed redkih klubov na svetu, ki so v tej sezoni sploh premagali rdeče. Zmagovalca je odločil Ryan Hardie, ki je v 53. minuti zadel v polno z bele točke.

Gostje so sicer zaigrali s večino najboljših igralcev, a je očitno odsotnost velike trojice le predstavljala preveliko težavo. Manjkali so prvi strelec Mohamed Salah ter Nizozemca Cody Gakpo in Virgil van Dijk.

Tako se je odzval James McConnell po zapravljeni priložnosti proti Plymouthu. Foto: Reuters

Sanje Liverpoola o tem, da bi v tej sezoni, prvi, odkar je vroči stolček zapustil Nemec Jürgen Klopp, osvojili kar štiri lovorike (četvorček), so se tako hitro razblinile. Liverpool v sredo čaka nov zahteven izziv, mestni prvenstveni derbi z Evertonom, ki je v soboto v pokalu FA izpadel proti Bournemouthu (0:2).

Sporen zadetek Maguireja za zmago Uniteda

Harry Maguire je Manchester Unitedu zagotovil napredovanje. Foto: Reuters Manchester United se je kot prvi zavihtel v osmino finala, potem ko je z 2:1 premagal Leicester. Gostje so sicer na Old Traffordu povedli, potem ko je v 42. minuti v polno meril Bobby De Cordova-Reid. A Unitedu je v drugem polčasu uspel preobrat, v 68. minuti je izid poravnal Joshua Zirkzee, napredovanje pa je v 93. minuti rdečim vragom z zadetkom z glavo zagotovil Harry Maguire.

Po ogledu počasnega posnetka je bilo sicer bolj ali manj jasno, da je bil Anglež v trenutku podaje Bruna Fernandesa v prepovedanem položaju, a v tem krogu FA pokala še ni uporabe Vara, ob tem pa zastavice pred tem ni dvignil niti stranski sodnik, tako da je zadetek obveljal, Manchester United pa se je veselil napredovanja.

