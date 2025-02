Newcastle izločil Arsenal, Liverpool ni dovolil presenečenja

Angleški ligaški pokal se bliža sklepnemu dejanju. V sredo je bilo odigrano prvo polfinalno srečanje, v katerem je londonski Arsenal v gosteh lovil dva gola zaostanka proti Newcastlu, a tudi na povratni tekmi izgubil z 0:2 in se poslovil od tekmovanja. V drugem polfinalu je v četrtekTottenham na Anfieldu branil minimalno prednost z 1:0. Ob polčasu je še kazalo na podaljšek, nakar so reds v drugem zabili še tri gole. Zmagali so s 4:0 in napredovali s skupnim izidom 4:1.

Jacob Murphy je zabil prvega od dveh golov za zmago Newcastla proti Arsenalu. Foto: Guliverimage Na prvih tekmah, ki sta bili na sporedu povsem ob uvodu v leto 2025, sta se zmag veselila Newcastle in Tottenham. Newcastle je proti Arsenalu v sredo dokončal delo in ga premagal z 2:0. V prvem polčasu je mrežo topničarjev, ki na novo pokalno lovoriko čakajo od leta 2020, ko so slavili v pokalu FA, zatresel Jacob Murphy, v drugem je usodo Londončanov zapečatil Anthony Gordon in Newcastle se je še drugič v zadnjih treh sezonah prebil v finale. Leta 2023 so srake v finalu priznale premoč Manchestru Unitedu.

Lucas Bergvall je odločil prvo tekmo med Tottenhamom in Liverpoolom. Foto: Reuters

V drugem polfinalnem paru je branilec naslova in najuspešnejši klub v tem tekmovanju Liverpool lovil gol zaostanka proti Tottenhamu. Edini strelec na prvem srečanju je bil Lucas Bergvall. Če bi Tottenhamu uspel preboj v veliki finale, bi se lahko podal v boj za prvo lovoriko po letu 2008, ko je slavil prav v omenjenem tekmovanju. A mu ni. Liverpool se bo še tretjič v zadnjih štirih letih potegoval za lovoriko v Carabao Cupu, kot se tekmovanje zdaj imenuje. Reds so bili najboljši tako lani kot leta 2022.

Finale angleškega ligaškega pokala bo 16. marca na Wembleyju.

Angleški ligaški pokal, polfinale (povratni tekmi):

Sreda, 5. februar:

Četrtek, 6. februar: