Mladi argentinski strateg Marin Anselmi je popeljal Porto med 24 najboljših v ligi Europa. Foto: Reuters Izmed evropskih velikanov je bil v največjih škripcih Porto, saj je pred zadnjim krogom zasedal šele nehvaležno 25. mesto, ki ne pelje nikamor. Pred kratkim je portugalski velikan, pri katerem je nekoč blestel Zlatko Zahović, zaradi slabših rezultatov menjal trenerja.

Zdaj Porto vodi mladi argentinski strateg Martin Anselmi, ki je bil kos izzivu. Šok terapija je Portugalcem pomagala do preboja v izločilni del. Porto je več kot potrebne točke za uresničitev cilja našel v Beogradu, kjer domače evropske tekme igra Maccabi Tel Aviv. Izraelskega tekmeca je premagal z 1:0.

Nogometaši Rome so na koncu osvojil 15. mesto. Foto: Reuters

Spodrsljaj v zadnjem krogu bi lahko bil usoden za Romo, ki pa se je na Olimpicu izkazala in premagala drugouvrščeni Eintracht iz Frankfurta z 2:0.

Dragocena točka Fenerbahčeja, pirova zmaga Brage

V težavah se je večkrat znašel Fenerbahče Joseja Mourinha. Na gostovanju na Danskem je na koncu le osvojil želeno točko (2:2), s katero je osvojil 24. mesto, še zadnje, ki vodi v izločilni del. Portugalsko Brago, ki je po zmagi nad Laziem (1:0) osvojila 25. mesto in tako končala evropsko sezono, je prehitel le zaradi malenkostno boljše razlike v zadetkih. Še enemu turškemu velikanu, Bešiktašu, ni uspelo. Po porazu na Nizozemskem 0:2) je padel na 28. mesto.

Jose Mourinho je težje od pričakovanega popeljal Fenerbahče med 24 najboljših.. Foto: Reuters

Angleška velikana Manchester United in Tottenham, ki jima ne gre dobro v domačem prvenstvu, tako da bi lahko pot do lige prvakov iskala tudi prek lovorike v evropski ligi, sta potrdila uvrstitev med najboljših osem. Rdeči biki so zmagali v Bukarešti z 2:0, zadela sta Kobbie Mainoo in Diogo Dalot. Londončani so doma nadigrali Elfsborg (3:0).

Žugelj za las zaostal za najboljših osem

Bodo Glimt je na koncu osvojil "nehvaležno" deveto mesto. Foto: Reuters Norveški prvak Bodo/Glimt je z Ninom Žugljem, podobno kot prejšnji teden je zaigral v končnici srečanja in vstopil v igro v 89. minuti, na jugu Francije remiziral proti Nici (1:1), a za las ostal brez uvrstitve med najboljših osem. Ko so Skandinavci povedli v 54. minuti, uspešen je bil Fredrik Andre Bjoerken, je kazalo, da bodo neposredno napredovali v osmino finala, a jim je to preprečil Badredine Bouanani, ki je izid izenačil v 74. minuti. Bodo/Glimt je osvojil končno deveto mesto, tako da bo v petek izvedel tekmeca v izločilnem delu, dodatnih kvalifikacijah za osmino finala. Njegov tekmec bo Twente oziroma Fenerbahče.

Latvijski RFS je z Žigo Lipuščkom v Hamburgu, kjer domače evropske tekme igra kijevski Dinamo, ostal brez točk (0:1). To je bila sploh prva zmaga ukrajinskega podprvaka v ligaškem delu lige Europa. Slovenski branilec je odigral na severu Nemčije vso tekmo.

Med najboljših osem so se tako poleg Lazia, ki si je edini zagotovil neposredno uvrstitev med najboljših 16 že pred zadnjim krogom, uvrstili še Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos in Rangers.

Pari dodatnih kvalifikacij za osmino finala: Ferencvaroš ali Porto – Roma ali Viktoria Plzen

Twente ali Fenerbahče – Bodo/Glimt ali Anderlecht

Union St. Gilloise ali PAOK Solun – FCSB ali Ajax

AZ Alkmaar ali Midtjylland – Real Sociedad ali Galatasaray

Midtjylland ali AZ Alkmaar – Galatasaray ali Real Sociedad

PAOK Solun ali Union St. Gilloise – Ajax ali FCSB

Fenerbahče ali Twente – Anderlecht ali Bodo/Glimt

Porto ali Ferencvaroš – Viktoria Plzen ali Roma

Žreb parov za "play-off" bo v petek ob 13.00. Prve tekme dodatnih bojev za osmino finala bodo 13., povratne pa 20. februarja.

Liga Europa, ligaški del (8. krog):

Četrtek, 30. januar:

Lestvica: