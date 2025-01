Pri Cityju se držijo za glavo. Noro, kakšen žreb jih čaka!

Po razburljivem zadnjem krogu ligaškega dela lige prvakov so znani vsi udeleženci izločilnega dela. Najboljših osem klubov z vodilnim Liverpoolom na čelu si lahko pošteno oddahne, saj si je zagotovilo neposreden preboj med 16 najboljših. Tega pa si bodo morali klubi, ki so se zvrstili od 9. do 24. mesta, prihodnji mesec šele priigrati, pri čemer je že znano, da bo Evropa priča najmanj enemu izjemnemu spektaklu. Že zdaj je namreč jasno, da se bo Manchester City, ki si je napredovanje zagotovil skozi šivankino uho, v dodatnih kvalifikacijah za osmino finala pomeril proti Realu oziroma Bayernu! Drugih možnosti ni. Tako se v petek, ples kroglic v Nyonu se bo začel ob 12. uri, obetajo atraktivni pari. Eden izmed njih bo povsem francoski.

Evropska nogometna zveza (Uefa) bo na petkovem žrebu uporabila enak ključ, kot ga je predstavila po koncu ligaškega dela konferenčne lige. Takrat sta tekmeca v kvalifikacijah za osmino finala dobila Olimpija (Borac iz Banjaluke) in Celje (Apoel iz Nikozije). Uefa je število možnih tekmecev pred žrebom skrčila na zgolj dve imeni, ključ pa leži v uvrstitvi na skupni lestvici.

S kom se bo v dodatnih kvalifikacijah za osmino finala lige prvakov pomeril francoski zvezdnik Kylian Mbappe (Real Madrid)? Možnosti sta le dve. Celtic ali Manchester City. Foto: Reuters

Ekipi, ki sta prvi del lige prvakov končali na devetem oziroma desetem mestu, se bosta namreč pomerili proti najslabšima iz seznama kandidatov, to sta 23. in 24. klub ligaškega dela. Ekipi, ki sta osvojili 11. in 12. mesto, se bosta udarila z 21. oziroma 22. klubom in tako naprej.

Možni pari dodatnih kvalifikacij za osmino finala: Monaco (17)/Brest (18) – PSG (15)/Benfica (16)

Sporting Lizbona (23)/Club Brugge (24) – Atalanta (9)/Borussia Dortmund (10)

Celtic (21)/Manchester City (22) – Real Madrid (11)/Bayern München (12)

Feyenoord (19)/Juventus (20) – Milan (13)/PSV Eindhoven (14)

Francoski prvak PSG se bo nameril na enega izmed francoskih klubov. V poštev prideta Brest in Monaco. Foto: Reuters

Znano je torej, da se bo PSG pomeril z enim izmed francoskih klubov. Tako bo imela Francija v osmini finala najmanj dva udeleženca, saj si je Lille, v prejšnji sezoni še znanec Olimpije v konferenčni ligi, priigral uvrstitev med najboljših osem. Poleg Lilla so se neposredno v osmino finala uvrstili še Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico, Bayer in Aston Villa.