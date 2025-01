Rekordni nakup Leipziga, Barcelona osrečila navijače

Nemški nogometni prvoligaš Leipzig, katerega člana sta tudi Benjamin Šeško in Kevin Kampl, je od francoskega velikana Paris Saint-Germaina dokončno odkupil nizozemskega reprezentanta Xavija Simonsa, so potrdili v obeh klubih. Simons, ki je na 60 tekmah za Leipzig prispeval 15 golov in 19 podaj, je podpisal pogodbo do 30. junija 2027.

Enaindvajsetletni napadalno usmerjeni vezist se je Leipzigu sprva pridružil poleti 2023, pozneje pa sta se kluba dogovorila o podaljšanju posoje še za eno leto.

RB Leipzig verpflichtet #Xavi 🤝



Der 21-jährige Offensivspieler absolvierte als Leihspieler bereits 60 Pflichtspiele für die Roten Bullen.



Jetzt hat sich #RBL mit @PSG_inside über einen festen Transfer von @xavisimons geeinigt. — RB Leipzig (@RBLeipzig) January 30, 2025

Zdaj pa sta se Leipzig in PSG dogovorila še za dokončen prestop. V klubih niso razkrili višine odškodnine, v vsakem primeru pa je ta rekordna, kar zadeva Leipzigove nakupe. Po Transfermarktu odškodnina znaša 50 milijonov evrov, vendar bi ta z bonusi lahko narasla na več kot 80 milijonov evrov.

Xavi Simons in Benjamin Šeško odlično sodelujeta pri Leipzigu. Foto: Guliverimage

"Vedno pravim, da se počutim zelo domače v Leipzigu in da sem počaščen, da klub kaže takšno spoštovanje. Zdaj bom lahko nemoteno skupaj z ekipo lovil preboj v ligo prvakov v sedmi zaporedni sezoni ter finale nemškega pokala. To sta najpomembnejši stvari ta hip," je za klubsko spletno stran dejal Simons.

Prejšnji najdražji nakup Leipziga je bil Belgijec Lois Openda, za katerega so Nemci Lensu odšteli 40 milijonov evrov. Trenutno 24-letnika Transfermarkt ocenjuje na 60 milijonov evrov, kar je deset milijonov več kot njegovega partnerja v napadu Šeška, za katerega je Leipzig plačal 24 milijonov evrov.

Barcelona podaljšala s Pedrijem. Kmalu še Gavi in Yamal?

Pedri je podaljšal zvestobo Kataloncem do leta 2030. Foto: Reuters Španski velikan Barcelona je v enem tednu podaljšal pogodbo še tretjemu svojemu nogometašu. Po Ronaldu Arauju in Gerardu Martinu je sodelovanje podaljšal še Pedri, so potrdili v katalonskem klubu.

Pedrijeva zdajšnja pogodba bi se iztekla čez leto in pol, nova pa ga zavezuje do leta 2030. Dvaindvajsetletnik je na veliko sceno stopil že pri 17 letih, v zadnjih dveh sezonah pa je imel kar nekaj težav s poškodbami, ki pa so, sodeč po predstavah v tej sezoni, za njim. Na 32 tekmah v tej sezoni je odigral 2459 minut, dosegel pa je po štiri gole in podaje.

Po pričakovanjih bodo pri Barceloni kmalu podaljšali pogodbo tudi z Gavijem, še pred začetkom prihodnje sezone pa tudi z mladim zvezdnikom Laminom Yamalom.

Izkušeni Pihler okrepil Nafto

Aleks Pihler bo igral za Nafto. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Enaintridesetletni vezist, tudi trikratni slovenski prvak, ima bogate izkušnje iz slovenske lige, v prvoligaški konkurenci je odigral 212 tekem, največ od teh za Maribor. Sicer pa je igral za Zavrč, Domžale in Triglav. Leta 2016 je vpisal tudi svoj edini nastop za člansko slovensko reprezentanco na tekmi s Poljsko.

Pred Aleksom Pihlerjem je Nafta svoj kader okrepila tudi z Josipom Špoljarićem, do konca prestopnega roka pa pri zadnjeuvrščeni ekipi Prve lige Telemach napovedujejo vsaj še en prihod.

Nafta bo spomladanski del državnega prvenstva začela v nedeljo ob 15. uri z gostovanjem pri Muri.

Preberite še: