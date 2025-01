Gerrard zapušča Savdsko Arabijo

Prejšnjo sezono je Al-Etifak končal na šestem mestu, letos pa mu gre slabše, izgubil je osem od 17 tekem in je med 18 ekipami šele na 12. mestu.

Gerrard je od poletja 2023 ekipo vodil na 59 tekmah v vseh tekmovanjih, zmage se je veselil le na 23.

"Od prvega dne so me toplo sprejeli in užival sem v priložnosti delati v novi državi z drugačno kulturo. Na splošno sem se veliko naučil, to je bila pozitivna izkušnja zame in tudi za mojo družino. Toda nogomet je nepredvidljiv in včasih stvari ne gredo tako, kot bi si želeli," je ob slovesu dejal Gerrard, ki je po igralski karieri kot trener delal tudi pri Glasgow Rangers in Aston Villi.

