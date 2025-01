Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje je po odhodu Emila Velića v Moldavijo k Šerifu Tiraspolu iskal novega vratarja. Tega je dobil v Mariboru. Dolgoročno pogodbo je z Radomljani podpisal 21-letni Samo Pridgar, so potrdili v obeh vpletenih klubih.

Samo Pridgar je igral za mlajše selekcije slovenske reprezentance, na članski ravni pa se je v prvi ligi že preskusil v dresih Aluminija in Maribora.

"Pri slednjem je debitiral pri 18 letih in pokazal, da gre za velikega talenta. Veseli smo, da bo kariero nadaljeval v Radomljah," so med drugim zapisali Radomljani na svoji spletni strani.

Ob Veliću je pozimi Radomlje zapustil še Gedeon Guzina, prišli pa so Đorđe Gordić, Jaša Martinčič, povratnik Dejan Vokić in Niko Gajzler, ki so ga Radomlje dokončno odkupile.

Iz Maribora pa so pozimi ob Pridgarju odšli Gregor Sikošek, Etienne Beugre in Mark Strajnar, prišel pa je Omar Rekik.

