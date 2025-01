Predsednik Santosa javno snubi Neymarja, Mura brez direktorja

Predsednik kluba Marcelo Teixeira je na Instagramu prebral sporočilo Neymarju, vendar ni uradno potrdil vrnitve 32-letnika v klub. Santos je bil prvi profesionalni klub za Neymarja od leta 2009 do 2013, preden se je preselil v Barcelono.

"Prišel je čas, Neymar. Prišel je čas, da se vrneš k svojim ljudem. K svojemu domu, v naš ljubljeni klub," je dejal Teixeira. "Dobrodošel nazaj, Boy Ney! Pridi in bodi spet srečen v svetem dresu. Narod Santosa te pričakuje z odprtimi rokami."

"Kakšna muka je pripravljati prtljago," se je v torek pošalil Neymar na svojem Instagram računu. Neymar je s savdskim Al Hilalom v ponedeljek sporazumno prekinil pogodbo, s čimer se je končalo 18-mesečno bivanje v Rijadu. Njegova arabska avantura ni bila pravljična, saj so Neymarja pestile poškodbe.

Nekdanji napadalec Barcelone in Paris Saint-Germaina je odigral le sedem tekem za klub, potem ko se je pridružil Al Hilalu avgusta 2023, kljub plači okoli 104 milijonov dolarjev na leto.

Neymar je bil otrok nogometne akademije Santosa, med člani je zbral 225 nastopov za brazilsko serie A, pri čemer je zadel 136-krat. Barceloni se je pridružil leta 2013, dve leti kasneje pa je osvojil ligo prvakov kot del zvezdniške ekipe, v kateri sta bila tudi Lionel Messi in Luis Suarez. Leta 2017 ga je Paris Saint-Germain, ki je v lasti Katarja, pripeljal iz Barce s še vedno svetovnim prestopnim rekordom v višini 220 milijonov evrov (230 milijonov dolarjev).

Neymar je najboljši brazilski strelec vseh časov z 79 goli na 128 tekmah, dva pred preminulim kolegom, nekdanjim igralcem Santosa Pelejem, upoštevajoč uradno registrirane gole.

Mura brez direktorja, Primorje z novo kolumbijsko močjo

Slovenski nogometni prvoligaš Mura je v zimskem prestopnem roku naredil kar nekaj kadrovskih potez. Potem ko se je pred dnevi po približno pol leta sodelovanja razšel z ameriškim poslovnežem Georgeem Junčajem, je danes potrdil tudi odhod generalnega direktorja Agrona Šalje.

"Agron Šalja, ki je junija lansko leto prevzel mesto generalnega direktorja kluba, se umika s svoje funkcije v klubu in zapušča Muro.Agronu se zahvaljujemo za opravljeno delo in mu želimo vse dobro na nadaljnji poti," so le z nekaj stavki na spletni strani in družbenih omrežjih pri Muri pojasnili Šaljevo slovo.

Agron Šalja. Foto: Vid Ponikvar

Spremembe je znova doživel tudi igralski kader. Svojo zgodbo v črno-belem dresu je končal grški branilec Vasileios Zogkos. Ta se je Sobočanom pridružil poleti, v torek pa s klubom sporazumno prekinil pogodbo. V tem času je za Muro odigral le pet tekem.

Kolumbijec Roger Andretty Murillo Soto pa bo pri ajdovskem Primorju poskusil zapolniti vrzel v napadu po odhodu Semirja Smajlagića. Prihod dosedanjega člana kolumbijskega prvoligaša Fortaleza CEIF so potrdili rdeče-črni na družbenih omrežjih.

Medved na Madžarsko

Žan Medved Foto: Vid Ponikvar Slovenski nogometni napadalec Žan Medved bo kariero nadaljeval na Madžarskem. Petindvajsetletni Medved je podpisal pogodbo s prvoligašem Nyiregyhaza do 30. junija 2028. Medved je nazadnje igral na Slovaškem za Košice, sicer pa je za njim že kar pestra pot, med drugim je nosil drese Slovana iz Bratislave, Skalice, Celja, Wisle Krakov, Olimpije, Fužinarja, Pesara ...

Medved je pri novem klubu s 500.000 evrov tržne vrednosti po Transfermakrtu drugi najdražji igralec ekipe, ki trenutno zaseda osmo mesto v elitni 12-članski madžarski ligi. V njej od Slovencev igrata še Milan Tučić za Ujpest in Rudi Požeg Vancaš za Diosgyör.

