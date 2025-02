Kakšen derbi! Arsenal ponižal Manchester City.

Nogometaši Arsenala so v derbiju 24. kroga v angleškem prvenstvu doma visoko s 5:1 nadigrali Manchester City. Londončani so se po zmagi vodilnemu Liverpoolu spet približali na šest točk zaostanka, a so odigrali tudi tekmo več. Vodilni Liverpool je v gosteh premagal Bournemouth (2:0), Nottingham Forest, pri katerem opravlja vlogo tehničnega direktorja nekdanji slovenski reprezentant Miran Pavlin, pa je kar s 7:0 nadigral Brighton. Manchester United je v nedeljo pripravil novo neljubo presenečenje svojim navijačem.

Erling Haaland je doživel nov udarec. Na začetku drugega dela je izenačil na 1:1, nato pa je Arsenal povsem nadigral goste. Foto: Reuters Arsenal je v nedeljo po darilu Manuela Akanjija hitro povedel, ko je napako že v drugi minuti izkoristil Martin Odegaard. Po desetih minutah drugega polčasa je izenačil Erling Haaland, ki je najvišje skočil po predložku Savinha. A le minuto kasneje je Arsenal po novi napačni podaji Cityja vnovič povedel, zadel je Thomas Partey, žoga je po njegovem strelu sicer tudi oplazila Johna Stonesa in nekoliko spremenila smer.

Na 3:1 je nato v 62. minuti povišal mladi Myles Lewis-Skelly, ki je po kratkem preigravanju premagal Stefana Ortego. Po protinapadu je v 76. minuti prednost povišal Kai Havertz, v sodnikovem dodatku pa je usodo sinjemodrih zapečatil Ethan Nwaneri, ki je lepo zadel z roba kazenskega prostora v še zadnjem dejanju na dvoboju.

Man Utd znova razočaral, Tottenham se pobira

Pred tem je danes razočarala tudi druga ekipa iz Manchestra, United je doma z 0:2 klonil proti Crystal Palaceu. Za ekipo iz Londona je dvakrat zadel Jean-Philippe Mateta (64., 89.).

Jean-Philippe Mateta je popeljal Crystal Palace v vodstvo na Old Traffordu, nato pa še podvojil prednost. Foto: Reuters

Z enakim izidom pa je Tottenham v gosteh ugnal Brentford. Za štirinajstouvrščene Spurs je ob koncu dvoboja zmago potrdil Pape Matar Sarr, še pred tem je v 29. minuti avtogol dosegel Vitaly Janelt.

Liverpool na krilih Salaha do nove zmage

Mohamed Salah je v izjemni strelski formi. Foto: Reuters Nogometaši Liverpoola so preživeli še eno neugodno gostovanje na poti do naslova angleškega prvaka. V 24. krogu so z 2:0 premagali Bournemouth, ki pred tem ni izgubil 11 tekem. Liverpool ima zdaj spet devet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Arsenalom, ki bo svojo tekmo kroga odigral v nedeljo. Oba gola je dosegel Mohamed Salah, najboljši strelec prvenstva.

Liverpool je na jugu Anglije na trenutke trpel, domači so pokazali, zakaj so eno od najprijetnejših presenečenj sezone. Gosti so prvi polčas dobili tudi s pomočjo sreče. Bournemouth je najprej prek Antoina Semenya zadel vratnico, nato je Lewis Cook nespretno spotaknil Codyja Gakpoja in zakrivil enajstmetrovko, ki jo je Egipčan zanesljivo izvedel, nato so sodniki zaradi nedovoljenega položaja še razveljavili njegov gol.

V drugem polčasu so gostitelji stisnili tekmece na svojo polovico, si pripravili kar nekaj priložnosti, spet so tudi zadeli okvir vrat. Zato pa je sledila kazen, Salah je na svoj način, s strelom z desne strani kazenskega prostora, zaključil protinapad. Salah je v tej sezoni že pri 21 golih.

Nottingham pisal zgodovino na Otoku

Chris Wood je dosegel kar tri zadetke. Foto: Guliverimage Razigrani Nottingham Forest, ki je nadigral Brighton in mrežo nemočnih galebov zatresel kar sedemkrat, se je zapisal v zgodovino tekmovanja. Postal je šele drugi klub, ki je po porazu z vsaj petimi zadetki (Forest je v prejšnjem krogu izgubil proti Bournemouthu 0:5) na naslednji tekmi zmagal vsaj za pet golov razlike. Pred tem je tovrsten podvig uspel le Sheffield Wednesdayu, ki je leta 1997 po porazu z 1:6 proti Manchester Unitedu doma ugnal Bolton s 5:0. Forest je izenačil najvišjo zmago v premier league. Pred 34 leti je ugnal Chelsea prav tako s 7:0.

Za tretjeuvrščeni Forest, ki se je po točkah izenačil z Arsenalom, je trikrat v polno meril novozelandski veteran Chris Wood, Šved Anthony Elanga pa je prispeval kar tri podaje. To je najvišja zmaga katerega koli moštva v tem prvenstvu.

Svoje navijače pa je razočaral petouvrščeni Newcastle. Čeprav je po polčasu vodil, je nato dovolil Fulhamu, da je dosegel dva gola in se veselil zmage.

Hrvaški strateg Ivan Jurić je dočakal prvo zmago s Southamptonom, Foto: Reuters

Everton po zmagi s 4:0 nad Leicestrom, dva gola je dosegel Beto, lahko lažje diha, saj se je precej oddaljil od mest, ki vodijo v nižjo ligo. To pa poleg Leicestra ne velja tudi za Ipswich, ki je na domačem igrišču moral priznati premoč zadnjeuvrščenemu in po mnenju nekaterih že odpisanemu Southamptonu, ta je zmagal z 2:1. Za gostujočega trenerja Ivana Jurića je bila to prva zmaga v angleškem prvenstvu, za njegov klub pa druga v sezoni.

Arsenal bo gostil Manchester City. Foto: Reuters

Nedeljski spored bo minil povsem v znamenju velikega derbija med Arsenalom in Manchester Cityjem, ki sta se na prvi medsebojni tekmi sezone razšla z remijem 2:2, od zadnjih štirih medsebojnih obračunov pa so se kar trije končali z remijem (enega od teh so zato odločile najstrožje kazni). Arsenal je trenutno na drugem mestu lestvice s 47 točkami, City je četrti s šestimi točkami manj.

Zasedba Pepa Guardiole je v petek izvedela, da se bo v boju za osmino finala lige prvakov pomerila z Real Madridom, medtem ko so si topničarji s tretjim mestom neposredno zagotovili mesto v četrtfinalu lige prvakov. To bo tudi vnovičen spopad Pepa Guardiole s svojim nekdanjim pomočnikom Mikelom Arteto, ki od leta 2019 uspešno poveljuje ekipi iz Londona. O njunem odnosu je strateg sinjemodrih spregovoril tudi pred tokratnim srečanjem. "Izjemno. Imava izjemen odnos – tako midva kot najini družini," je bil jasen Guardiola, ki se zaveda, da je pred njegovo zasedbo izjemno zahteven test.

Angleško prvenstvo, 24. krog:

Sobota, 1. februar:

Nedelja, 2. februar:

Ponedeljek, 3. februar:

Lestvica: